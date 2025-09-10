日本「現役AV女優」台中賣淫被逮！　照片曝光

▲台中警方日前查獲藝名「良田奈」的日本AV女優來台賣淫。（圖／鏡週刊提供，下同）

日本AV女優來台賣淫的傳聞不斷，2週前，台中警方查緝應召集團，首度逮到藝名「良田奈」的AV女優，證實傳聞不假。警方調查，台灣應召市場以東南亞女子為主，但近2年來日籍女子越來越多，也在台灣人肉市場掀起一股討論話題。

▲應召集團特別PO出良田奈的廣告，吸引尋芳客。（讀者提供）

除了傳統應召集團居中牽線外，警方調查發現連日本AV攝影師也協助仲介，他們利用工作機會之便與女優取得連繫管道，再依據台灣尋芳客下單想找哪位女優性交易，私下探詢來台賣淫的可行性。

▲警政署及移民署已上緊發條，將全面查緝跨國賣淫的外籍人士。

本刊調查，現行運作模式是由台灣男客挑選女優，應召集團或經紀人累積一定的男客數之後，再請日方協助找人、報價，告知可以來台的天數、價碼，最後決定性交易的價格。

▲網路情色論壇有不少日本女子在台賣淫的資訊，真假難辨。

知情人士透露，跟AV女優上床，對很多台灣男客來說，不僅僅是性交易，還是滿足與偶像、明星一親芳澤的圓夢行程。由於可根據影片按圖索驥，指定性交易對象，讓尋芳客心動不已，知名女優新台幣30萬元起跳，喊價百萬元也大有人在。

▲台灣男性對日本AV女優情有獨鍾，肯花大錢一親芳澤。

高價尋芳客集中在新竹，其次是台北、台中、高雄，性交易地點多半選擇在五星級飯店，因為最安全。部分老闆級的尋芳客，為了避免被偷拍，有的會開2間緊鄰、互通的房間，女優先到1間，老闆再到另1間，最後完成性交易。

如果有尋芳客想拍1部屬於自己的AV留念，應召集團還提供客製化服務，即男客可以加碼付費，經紀人會安排台灣或日籍攝影師拍攝，但是必須簽保密合約，不得將影片外流，「付得起錢就是大爺」。



