高球場男員工闖女更衣室！拿愛馬仕包被撞見　回「好奇」惹眾怒

▲台豐球場有男員工（圖左）拿備扣闖女更衣室。（圖／翻攝自爆料公社）

記者唐詠絮／彰化報導

打高爾夫球竟打出驚魂記！一名許姓女子昨(8日)下午前往彰化台豐高爾夫球場打完球後，前往女更衣室時，竟當場撞見一名穿著球場制服的男員工，正在翻動她的私人櫃子，手裡還拿著她的愛馬仕手提包。許女嚇得立刻制止，男員工竟回「好奇」，雖然沒有財物損失，但球場事後卻僅輕描淡寫強調「是員工個人行為」，許女氣得直接報警處理。

有民眾po網爆料，這起事件發生在9月8日下午4點半左右，地點位於彰化大村鄉學府路台豐高爾夫球場。許女當時剛結束球局，進入女更衣室時，驚見一名男員工拿備扣擅自開啟置物櫃，手上還拿著她的黑色愛馬仕Halzan mini手提包，包內裝有現金5萬6700元、愛馬仕皮夾一個和Air Pods耳機。

許女當場喝止，對方才慌忙放下包包。許女今天受訪表示，她說要不是有進來，不然包包、現金和其他物品等可能遭竊，加起來超過25萬，她事後到櫃台反映，球場經理出面處理時，卻僅表示這是「員工個人行為」，意圖與球場責任切割，讓許女相當不滿，同行的隊員協助報警。

▲警方據報後前往台豐高爾夫球場。（圖／翻攝自爆料公社）

令許女無法接受的是，女更衣室本應是女性隱私空間，為何男性員工可以隨意進出？僅且球場事後僅以「個人行為」推卸管理責任，毫無檢討安全管理的意圖，讓她感到十分憤怒與不安，直到晚上才收到球場的道歉電話。

據悉，許女昨日與來自南部高爾夫球隊，一行共20多人前往台豐高爾夫球場打球，未料碰上男員工私下拿備扣進入女工衣室，球場消極處理，讓她大失所望，直呼「以後都不敢來了」。

員林警分局村上派出所受理後，已通知涉嫌的張姓員工於今日上午到案說明，警詢後全案依竊盜未遂罪嫌移送彰化地檢署偵辦。警方也呼籲各營業場所應加強員工管理，避免類似事件再次發生。記者實際去電台豐高爾夫球場，至發稿前尚未得到球場進一步回覆說明。