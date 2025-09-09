　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

交友詐騙範例！純情男被迫兩度購買點數　7.2萬泡湯

▲▼刑事局外觀空景。（圖／記者吳杰澄攝）

▲圖為刑事局外觀空景。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

一場浪漫的邂逅，竟成為精心設計的詐騙陷阱，刑事局9日公布一起感情詐騙案例示警。警方日前接獲報案，一名謝姓男子透過交友軟體認識暱稱「曉萱」的中國網友，對方以戀愛交往為由不斷要求購買點數，導致謝男接連兩次共損失新台幣72000元。

警方指出，「曉萱」先以見面需求為由，要求謝男購買價值36000元的點數並拍照傳送，隨後又透過所謂的線上客服，以「購買禮物認證卡」、「操作錯誤需重買」等理由持續詐騙。謝男發現對方是詐騙，詐團話務手還恐嚇謝男涉嫌感情詐欺，必須與「律師」聯繫，謝男擔心觸法，再度依指示購買點數，直到對方完全失去聯繫才驚覺又被騙。

刑事局強調，假交友詐騙是常見的高風險詐騙手法。歹徒常以年輕女性照片為誘餌，假借戀愛見面為名，要求民眾購買 Apple Store Card 或 Razer Gold 點數卡並回傳序號密碼變賣牟利，不少涉世未深的被害人因此遭詐騙。

警方提醒，民眾若在網路交友過程中，對方要求先購買點數卡、繳交保證金或其他不明費用，絕對是詐騙手法。切勿輕易提供個人隱私或進行視訊，以免遭到勒索。如需更多防詐資訊，可上網查詢刑事局「165打詐儀錶板」專網，掌握最新詐騙手法與防範技巧。

獨／花蓮港警1天2警遭法辦！性侵+酒駕連環爆　總隊火速懲處回應

獨／花蓮港警總隊酒駕+性侵連爆　管制區也遭神秒女子闖入

花蓮港警狂出包高層震怒　記大過調職...會同港務局加強港區警衛

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
539 2 4452 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／柯文哲交保　北檢正式提抗告
快訊／成吉思汗健身房爆意外　30多歲男重訓倒地無呼吸心跳
柯文哲交保上車就嗡嗡嗡　最關心雙子星
快訊／大雷雨炸3縣市！
快訊／下班注意　5縣市大雨特報
不只江祖平！龔益霆疑性騷助理　北市勞動局發函三立要求調查
台積電外包商陳屍麥當勞！父曝兒「恐怖工時」疑過勞死
快訊／尼泊爾總理宣布「辭職下台」　全國示威至少19死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

盜採挖出美濃大峽谷！陳其邁才震怒　大樹又見「山林遭剃頭」

快訊／北檢「光速變龜爬」！柯文哲裁定交保Day 5正式提抗告了

創紀錄！彰化縣消防局2年獲贈32輛救護車　總值破億元

快訊／台中成吉思汗健身房爆意外　30多歲男重訓倒地無呼吸心跳

高球場男員工闖女更衣室！拿愛馬仕包被撞見　回「好奇」惹眾怒

基隆地檢署打造更生事業群　6家企業共促就業新契機

交友詐騙範例！純情男被迫兩度購買點數　7.2萬泡湯

慣竊太囂張！闆娘帶狗尿尿遭竊4千元　店家怒PO影像抓賊

台積電外包商陳屍麥當勞！父曝兒「恐怖工時」...疑過勞死求解剖

快訊／高雄75歲阿北誤踩油門！整輛車撞進牛排店　畫面曝光

讓人無法拒絕的「台灣味」！ Winter演唱會為「小泡芙」違規XD

【撒冥紙鬧場】柯文哲才吃完豬腳麵線！吃屎哥怒吼：台灣沒司法了嗎

家寧拿到公司帳本了！　「我沒有侵占任何人的錢」

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉　坤達笑：演唱會最難的歌

【水之呼吸？】洗車到一半...水管裂開瞬間失控XD

為籌律師費拚了！ Cardi B擺攤叫賣CD

【私人物品曝光】柯文哲今退房交保！　驚見志工幫搬走「兩大袋書」

【回家了】柯文哲整整一年再看見陽光：反省改進自己

做夢也沒想到「民眾黨這麼乾淨」　柯文哲：賴清德好好想一想

【離譜肇逃】轎車凌晨衝民宅！機車被撞爛他卻落跑

盜採挖出美濃大峽谷！陳其邁才震怒　大樹又見「山林遭剃頭」

快訊／北檢「光速變龜爬」！柯文哲裁定交保Day 5正式提抗告了

創紀錄！彰化縣消防局2年獲贈32輛救護車　總值破億元

快訊／台中成吉思汗健身房爆意外　30多歲男重訓倒地無呼吸心跳

高球場男員工闖女更衣室！拿愛馬仕包被撞見　回「好奇」惹眾怒

基隆地檢署打造更生事業群　6家企業共促就業新契機

交友詐騙範例！純情男被迫兩度購買點數　7.2萬泡湯

慣竊太囂張！闆娘帶狗尿尿遭竊4千元　店家怒PO影像抓賊

台積電外包商陳屍麥當勞！父曝兒「恐怖工時」...疑過勞死求解剖

快訊／高雄75歲阿北誤踩油門！整輛車撞進牛排店　畫面曝光

陽明8月營收年減46%　中國十一節前出貨潮提振短期需求

東京百年壽喜燒「日山」9月下旬登台　餐廳地點落腳新光三越A4館

盜採挖出美濃大峽谷！陳其邁才震怒　大樹又見「山林遭剃頭」

147萬人歡呼！0056花37天填息達陣　規模衝破5000億雙喜臨門

從容應對職場挑戰　五題測驗找到你的最佳工作拍檔

快訊／北檢「光速變龜爬」！柯文哲裁定交保Day 5正式提抗告了

共機傳「目視距離」逼近金門醫療後送專機　陸委會譴責

創紀錄！彰化縣消防局2年獲贈32輛救護車　總值破億元

富邦金配0.25元股票股利9／25除權　5家金控尚未填權息一文看

被控毒害30名病患「只為炫耀搶救技術」　法麻醉醫堅不認罪

【回家了】柯文哲整整一年再看見陽光：反省改進自己

社會熱門新聞

即／高雄麥當勞驚見屍體　48歲男鎖廁所內死亡

高雄總圖拍私密片！口罩正妹身分神出來了

獨／台中惡霸毆母遭多人痛打　7天後被亂刀砍死　

柯文哲返家車牌「8196」　命理專家一看皺眉了

揍Toyz願賠50萬遭拒　超哥怒：判我100年好不好

「台灣臀后」高雄總圖拍13分鐘謎片　檢主動分案

他撿身分證「紫南宮借600元」慘了　12萬飛走

北檢要抗告了　重話駁斥柯文哲

32歲4寶人妻「遭男友輾斃」背景曝光！雙方抖音認識

即／高雄麥當勞廁所驚見男屍　竟是台積電外包商

即／要抗告柯文哲　台北地檢署全文曝光

女客酒醉被壓進廁所！海鮮料理店長「鋪垃圾袋」硬上：是妳我不悔

喪屍開山刀砍律師頭　恐怖假釋男曾奪2命

即／「台灣臀后」高雄總圖拍謎片　檢急發拘捕令

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

即／高雄麥當勞驚見屍體　48歲男鎖廁所內死亡

三立台八女神宣布結婚　「婚訊藏1年」原因曝光

高雄總圖拍私密片！口罩正妹身分神出來了

好多人中了！　醫追出身體發炎「共同生活習慣」

獨／台中惡霸毆母遭多人痛打　7天後被亂刀砍死　

柯文哲返家車牌「8196」　命理專家一看皺眉了

揍Toyz願賠50萬遭拒　超哥怒：判我100年好不好

「台灣臀后」高雄總圖拍13分鐘謎片　檢主動分案

李芷霖遭爆「私下狂罵李多慧」對話流出　她4重點澄清

他撿身分證「紫南宮借600元」慘了　12萬飛走

北檢要抗告了　重話駁斥柯文哲

柯文哲交保　教授「民進黨很開心」下句話全場大笑

32歲4寶人妻「遭男友輾斃」背景曝光！雙方抖音認識

即／高雄麥當勞廁所驚見男屍　竟是台積電外包商

即／要抗告柯文哲　台北地檢署全文曝光

更多

最夯影音

更多

讓人無法拒絕的「台灣味」！ Winter演唱會為「小泡芙」違規XD

【撒冥紙鬧場】柯文哲才吃完豬腳麵線！吃屎哥怒吼：台灣沒司法了嗎

家寧拿到公司帳本了！　「我沒有侵占任何人的錢」

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉　坤達笑：演唱會最難的歌

【水之呼吸？】洗車到一半...水管裂開瞬間失控XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面