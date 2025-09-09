交友詐騙範例！純情男被迫兩度購買點數　7.2萬泡湯

▲圖為刑事局外觀空景。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

一場浪漫的邂逅，竟成為精心設計的詐騙陷阱，刑事局9日公布一起感情詐騙案例示警。警方日前接獲報案，一名謝姓男子透過交友軟體認識暱稱「曉萱」的中國網友，對方以戀愛交往為由不斷要求購買點數，導致謝男接連兩次共損失新台幣72000元。

警方指出，「曉萱」先以見面需求為由，要求謝男購買價值36000元的點數並拍照傳送，隨後又透過所謂的線上客服，以「購買禮物認證卡」、「操作錯誤需重買」等理由持續詐騙。謝男發現對方是詐騙，詐團話務手還恐嚇謝男涉嫌感情詐欺，必須與「律師」聯繫，謝男擔心觸法，再度依指示購買點數，直到對方完全失去聯繫才驚覺又被騙。

刑事局強調，假交友詐騙是常見的高風險詐騙手法。歹徒常以年輕女性照片為誘餌，假借戀愛見面為名，要求民眾購買 Apple Store Card 或 Razer Gold 點數卡並回傳序號密碼變賣牟利，不少涉世未深的被害人因此遭詐騙。

警方提醒，民眾若在網路交友過程中，對方要求先購買點數卡、繳交保證金或其他不明費用，絕對是詐騙手法。切勿輕易提供個人隱私或進行視訊，以免遭到勒索。如需更多防詐資訊，可上網查詢刑事局「165打詐儀錶板」專網，掌握最新詐騙手法與防範技巧。

