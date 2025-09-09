　
民生消費

搶攻開學、中元與換季商機！99節購物開跑　東森購物祭優惠「9元搶購＋滿額抽黃金」

東森購物「99購物節」（圖／東森購物提供）

▲東森購物網迎戰「99購物節」，推出9元限時專區，生活用品如牙膏、清潔品及防毒軟體等以銅板價吸引消費者搶購。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／綜合報導

迎接一年一度「99購物節」，電商平台陸續展開促銷前哨戰。東森購物網即日起至9月30日推出系列優惠活動，結合日常補貨、中元普渡及換季需求，包括天天滿額回饋、9元專區、滿萬元抽黃金條塊等多重好康，鎖定家戶採購高峰搶攻消費者荷包。

開學、普渡、換季三大需求接力登場，電商迎戰下半年度重要購物檔期，東森購物網於9月初率先啟動「99購物節」活動，強打「天天滿額回饋」、「9元限時搶購」、「滿萬元抽黃金」等重磅好康，自即日起起跑的購物節活動，涵蓋3C家電、美妝保健、民生日用品與精選食品等全品類，搭配樂透金回饋與限時抽獎，帶動線上網購買氣升溫。

東森購物表示，9月1日至8日間，全站消費滿1,999元可獲得69枚樂透金，消費滿5,999元則回饋299枚樂透金，讓消費者在例行採購中也能獲得實質回饋。9月9日當天則推出單筆滿1,000元即享9%回饋的限時優惠，其中包含無上限的東森幣回饋5%，以及最高999枚的E幣回饋。

值得注意的是，平台推出「9元限時專區」，主打生活必需品與熱門商品，包括牙膏、清潔劑與防毒軟體等，以銅板價吸引消費者下單，成為本次活動的流量亮點之一。

另有「9要抽黃金」活動，自9月1日至30日間，全站累積消費滿1萬元，即可參加抽獎，最大獎為JoveGold星運招財黃金條塊（10公克）、市價近5萬元，另有幸運星黃金小金豆（0.5錢）等10個中獎名額。

東森購物「99購物節」（圖／東森購物提供）

▲活動期間全站消費滿萬元即可參加「9要抽黃金」，最大獎為市價近5萬元的JoveGold星運招財黃金條塊，吸引民眾踴躍參與。

在商品促銷部分，東森購物網同步規劃主題專區，包括：
• 「秋日保濕」：保養美妝3折起，滿額抽香水與專櫃好禮；
• 「活力補給」：健康食品滿額回饋10%，再抽印加果油；
• 「3C不掉電」：Apple指定品項最高回饋33%，Macbook M1特價16,888元
• 「家電狂歡」：滿額最高回饋8%，再抽Dyson吹風機；
• 「99揪省錢」：滿999元抽鍋寶x Hello Kitty聯名電鍋；
• 「寵愛99狂歡趴」：抽國際牌微波爐、iCat折疊寵物推車等。

在9月9日當天限定優惠中，東森購物網嚴選多款高人氣商品，以破盤價回饋消費者。當中最受矚目的莫過於LA MER海洋拉娜經典乳霜100ml，原價20,600元，活動當天下殺僅7,999元，39折優惠堪稱年度保養最大驚喜；同樣吸引美妝族關注的SHISEIDO資生堂百優精純乳霜50ml，則以1,599元登場，比原價3,600元省下一半以上，讓保養不再是奢侈選擇。

生活必需品方面，UCC職人濾掛咖啡30杯組以699元的親民價吸引咖啡愛好者，無論家庭或辦公室都能輕鬆補貨；而在滿額抽獎活動中，兼具實用功能與收藏價值的鍋寶x Hello Kitty聯名電鍋則成為家庭客群關注焦點。這些商品結合高CP值、品牌魅力與實用話題，預料將引爆99購物節當日買氣高峰。

東森購物觀察，進入9月後，不僅學生與家庭消費需求同步增加，民眾對於高單價商品也傾向趁節慶優惠入手。透過搭配樂透金、抽獎與限時折扣等方式，期望能吸引更多消費者把握這波購物熱潮。

09/08

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／台積電外包商陳屍麥當勞一夜　3至親悲痛認屍
獨／殺人淡定畫面曝！逆子身中5刀　失血過多亡
台中囝仔有福了！盧秀燕發2.7億大紅包　24萬學童週週喝鮮奶
40歲女健檢腫瘤指數只多1　堅持詳查發現癌王
許瑋甯「懷孕胖12kg」月子做2個月　邱澤當爸變了
台灣TOYOTA「神車休旅、Altis」 10月改款！全新造

