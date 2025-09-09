　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

柯文哲笑對京華城案證人：辛苦啦！庭後與支持者擊掌握手

▲▼ 台北地院審理京華城案柯文哲交保首出庭 。（圖／記者黃克翔攝）

▲台北地院今（9日）審理京華城案，柯文哲交保後首出庭，開完庭與支持者擊掌握手。（圖／記者黃克翔攝）

記者黃哲民／台北報導

台灣民眾黨前主席柯文哲涉犯京華城案羈押禁見近1年，昨（8日）剛交保獲釋，今恢復自由首度出庭就差點遲到，他見今作證的台北市政府都市計畫委員會前委員徐國城作證，迭遭律師團質疑證詞可信度，柯笑著說認同徐講「若能重來一遍，打死也不要再當都委」，並對徐連說2次「辛苦啦！辛苦啦！」

柯文哲昨下午辦妥7000萬元交保手續獲釋，與妻子陳佩琪挽手離開台北地院時受訪，批檢方至今沒查到他犯罪事證，並喊話「不要像賴清德那樣，讓整個台灣四分五裂」，檢方隨即表示將對柯和同案被告應曉薇的交保裁定提起抗告，總統府也回應「攻擊元首無助於釐清事實」。

▲▼涉犯京華城案的台灣民眾黨前主席柯文哲，8日交保獲釋，今（9日）出庭差點遲到，開完庭與支持者擊掌握手，但全程沒停步受訪。（圖／記者黃哲民攝）

▲涉犯京華城案的台灣民眾黨前主席柯文哲，8日交保獲釋，今（9日）出庭差點遲到。（圖／記者黃哲民攝）

柯文哲昨交保直奔新竹陪伴母親，晚間8點多才回到台北住處，律師團昨提醒他今天記得準時出庭，柯拖到今天上午9點26分，在開庭前4分鐘匆忙趕到，向夾道歡迎的柯粉揮手致意，沒駐足發言，中午結束今日庭訊，柯P在12點37分緩步離開，與支持者擊掌握手，仍沒停步受訪。

一般預料，柯文哲昨交保後說「就是這幾個檢察官，把中華民國的司法社會信任度全部摧毀掉」等語，引起檢方反擊誤導輿論、混淆視聽，並連夜表示要提起抗告，柯今沒在鏡頭前受訪，顯然不想激化情緒，使高院審理抗告結果出現變數。

北院合議庭今傳喚徐國城作證，他在2020年到2022年柯文哲第2任台北市長任內，擔任3年的都委，參與審議京華城失去允建樓地板面積12萬0284平方公尺，要求補償損失進而申請都市計畫容積獎勵過程，徐並擔任都委會專案小組召集人。

▲▼曾任台北市政府都市計畫委員會委員的大學教授徐國城，今（9日）為京華城案到台北地院作證。（圖／記者黃哲民攝）

▲曾任台北市政府都市計畫委員會委員的大學教授徐國城，今（9日）為京華城案到台北地院作證。（圖／記者黃哲民攝）

徐國城在偵辦期間證稱，當時兼任都委會主委的副市長彭振聲，不理會委員反對意見，委員也沒辦法、「形同幫委員會背書的角色」，柯文哲與同案被告威京集團主席沈慶京的律師團，輪番質疑徐擔任審查京華城提案的專案小組召集人，最後在都委會大會沒反對京華城的方案，為何應訊把責任推給彭。

徐國城表示，彭振聲主持都委會，雖逐一詢問在場委員對議案看法，最後仍由彭做結論，他認為主委代表市府立場，專案小組建議京華城繳納代金爭取容獎，卻沒排入都委會議程討論，他覺得北市府一直幫京華城拿容獎、審議流程特別快，市府幕僚也有上級壓力，所以他沒表達反對意見。

▲▼涉犯京華城案的台灣民眾黨前主席柯文哲，8日交保獲釋，今（9日）出庭差點遲到，開完庭與支持者擊掌握手，但全程沒停步受訪。（圖／記者黃哲民攝）

▲柯文哲今（9日）當庭對證人徐國城笑說「辛苦啦！」開完庭與支持者擊掌握手，沒停步受訪。（圖／記者黃哲民攝）

柯文哲與沈慶京的律師團，認為徐國城誤解擔任都委的職責，證詞與他當時參與審議的客觀情形不同，顯然受檢方影響，還說出一些較具攻擊性的用語，但內容是徐個人臆測，可信度存疑。

柯文哲本人倒是對徐國城釋放善意，他笑說認同徐講「若能重來一遍，打死也不要再當都委」，並對徐連說2次「辛苦啦！辛苦啦！」徐結束作證離開，面對媒體追問，不發一語。

09/08 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／台積電外包商陳屍麥當勞一夜　3至親悲痛認屍
獨／殺人淡定畫面曝！逆子身中5刀　失血過多亡
台中囝仔有福了！盧秀燕發2.7億大紅包　24萬學童週週喝鮮奶
40歲女健檢腫瘤指數只多1　堅持詳查發現癌王
許瑋甯「懷孕胖12kg」月子做2個月　邱澤當爸變了
台灣TOYOTA「神車休旅、Altis」 10月改款！全新造
過去這一年很痛苦　邱議瑩：柯建銘聽不下大家的意見

柯文哲笑對京華城案證人：辛苦啦！庭後與支持者擊掌握手

