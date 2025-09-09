花蓮表揚312名優良教師　傅崐萁：修訂財劃法提升教師資源

▲花蓮教師節暨優良教師表揚大會於花蓮美侖大飯店隆重舉行。（圖／花蓮縣政府提供，下同）



記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣114年教師節暨優良教師表揚大會8日上午於花蓮美侖大飯店隆重舉行，全縣312位優良教師及9個績優單位齊聚一堂，接受各界的感謝與祝福。花蓮縣長徐榛蔚當天偕立法委員傅崐萁到場頒贈感謝狀，感念老師們長年辛勞，並期許所有教育夥伴持續秉持教育初心，以熱情與專業共創花蓮教育的榮耀。

▲▼全縣312位優良教師及9個績優單位接受各界的感謝與祝福。

縣長徐榛蔚表示，教師是百年樹人的基石，學校更是家庭教育的延伸，在家庭結構轉變下，學校的團體生活與學習對孩子至關重要，感謝所有老師，無論是資深或新手，都持續面對新挑戰、更新教學方法，以智慧與愛啟發學生，成為孩子人生的明燈。徐縣長強調，期望透過營造安全、安定、穩定的教育環境，讓老師安心教學，家長放心，孩子快樂成長。

立法委員傅崐萁表示，孩子的成長只有一次，老師在其中扮演著極其重要的角色，現今教育環境充滿挑戰，老師們面對各種資訊的衝擊，仍要循循善誘引導學生，在此向所有教育工作者表達最崇高的敬意。傅委員提到，透過修訂財劃法，為花蓮爭取到更多的統籌分配款，將大幅提升教育資源，無論是學校設備、教學資源或教師福利，都能得到更好的改善與提升，確保花蓮的孩子們不會輸在起跑點上。

▲縣長徐榛蔚強調，期望透過穩定的教育環境，讓老師安心教學，孩子快樂成長。

本次大會表揚的對象多元且豐富，包括：師鐸獎1人、教育奉獻獎1人、特殊優良教師7人、傑出代理教師6人、優良特殊教育人員1人、競賽傑出指導教師5人、資深優良教師40年10人、30年65人、20年93人、10年62人、績優教保服務人員8人、公私立幼兒園資深教保服務人員14人、教育會優良會務人員10人、愛心模範教育人員29人，以及基層教育會會務工作評量績優的9個單位。

透過這場隆重的典禮，不僅感謝教師的付出，也鼓舞所有教育人員，發揮有教無類，因材施教的精神。

與會貴賓包括立法委員傅崐萁、花蓮縣議會縣議員笛布斯·顗賚、魏嘉賢、林品仰、林正福、吳建志、秀林鄉長王玫瑰、花蓮縣教育會總幹事陳慶祥及理事長江政如等人到場見證。

