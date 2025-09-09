非理工學士後專班「兩年速成工程師」　醫師音樂家也可應徵台積電

▲陽明交大「電子與光子學士後學位學程」今年迎來首屆畢業生。（圖／陽明交大提供）

記者許敏溶／台北報導

陽明交大2023年首創讓「非理工人」就讀的學士後半導體專班，學生來自外文、財經、軍警、音樂、醫學等領域，今年迎來首屆畢業生，其中一半考取電子、電機、物理相關研究所，其餘則進入台灣半導體產業，代表醫師、音樂家也可應徵台積電。陽明交大表示，跨領域育才可擴大半導體人才池，紓解半導體缺才問題。

陽明交大副校長、學程主任陳永富表示，四年前接手籌備「半導體學院」時，聽到業界抱怨半導體業嚴重缺才，決定打破學科藩籬，開拓非理工科人才。在校長林奇宏支持下，陽明交大在2年前推出全台第一個給非理工學生就讀的「電子與光子學士後學位學程」，限定「非理工」科系畢業的大學畢業生報名。

陳永富進一步指出，報名學生相當多元，來自醫師、警察、音樂家、商管等背景學生上百位。經過多年努力，學士後專班不僅在新竹校區累積兩年經驗，今年更往南部擴大招生，9月將在高雄校區開班。

學士後半導體專班在今年6月迎來第一屆畢業生。陳永富說明，學士後專班課程內容，兩年48學分聚集半導體精華，另外還有專業選修和實務課程。在歷經兩年課程後，成功轉型為半導體新血。其中二分之一考取電子、電機、物理相關研究所，其餘則以助理工程師或副工程師身分，進入台灣半導體產業。

對於學士後專班成效，陳永富說，約75%的學生都能二年內順利畢業，但能引領學生找到職涯志向，也幫助產業找對人才，為台灣建構更完整的半導體育才平台是很有意義的事。例如有些文組生成績好到可以直接推甄碩班，更有位會計背景學生，應用物理和應用數學的成績亮眼，高中念理組，當年因大考失利念商科，就讀學士後專班正好讓他圓18歲那年的科技夢。

▲陽明交大「電子與光子學士後學位學程」上課狀況。（圖／陽明交大提供）