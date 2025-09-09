女喝珍奶突卡喉窒息！路人合力搶救保命　網嚇壞：不敢喝了

▲年輕妹在喝珍奶不慎卡住氣管。（圖／翻攝微博／山海視頻）

大陸重慶一間百貨公司日前驚傳驚險事件！一名女子因喝珍珠奶茶時珍珠意外卡入氣管，導致當場窒息昏厥，所幸在多名熱心民眾聯手施救下順利排出異物，成功保住性命。整起事件被路人拍下，上傳網路後引發廣泛討論，不少人驚呼「珍奶差點奪命」，也感謝當場出手相救的無名英雄。

綜合陸媒報導，事件發生於本月7日，地點位於重慶市一處百貨商場內。當時一名女子一邊喝著珍珠奶茶一邊逛街，疑似吸力過大，一顆珍珠意外吸入氣管，瞬間無法呼吸。女子當場面色發白、雙手捂喉倒地，路過民眾立即察覺異狀。

兩名女子第一時間上前察看，發現患者疑似異物哽塞，立刻嘗試以哈姆立克法（Heimlich maneuver）進行急救。不久後，因施力需要，另有男子加入接手救援，多次施壓後成功將卡喉珍珠排出，女子隨即恢復呼吸並能起身揮手示意平安。

根據現場目擊者表示，當時商場內聚集大量人潮，大家紛紛自發協助，包括讓出空間、提供幫助。女子在稍作休息後已無大礙，並當場對出手施救的路人們一一表達感謝。

醫療專家指出，珍珠奶茶中的珍珠尺寸若較大，且吸食過快，確實可能造成氣管哽塞。雖然此類意外較為罕見，但一旦異物卡住呼吸道，將可能在數分鐘內造成窒息，必須即時進行哈姆立克法急救，或立即送醫處置。

事發當時的影片也被其他路人錄下，上傳至社群平台後引發熱議。許多網友留言表示：「哈姆立克真的該列入必學技能」、「多虧路人的幫忙，太危險了，為路人點讚」、「吸珍奶真的要小心」、「謝謝勇敢的路人」、「這一壺珍奶差點變兇器」。

