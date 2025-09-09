　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／想讓拾荒嬤吃熱飯！他撿32元舊電鍋變貪污犯　淚問：會被關嗎

▲粥,稀飯。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲北市黃姓清潔隊員撿拾一只仍可使用的舊電鍋，轉送給靠拾荒過活的阿嬤讓她用來煮飯，孰料被依《貪污治罪條例》起訴。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市一名已有34年資歷的黃姓清潔隊員，在回收車上撿到一只還能用的大同電鍋轉送他人，被依《貪污治罪條例》起訴，黃員今（9）日赴士院出庭全認罪。庭後他情緒低落向《東森新媒體ETtoday》說：「真的不知道這麼嚴重。」他坦言，自己一輩子從未亂撿過東西，這是第一次遇到這種事，只是想讓撿拾荒的阿桑有個電鍋可以煮煮粥、煮煮飯，「沒想到會變成這樣」。

暖心卻成了貪污犯！黃員進一步解釋，去年7月間，他在轉運站的回收車上執勤時，發現一只外觀完好、疑似仍可使用的大同電鍋。他並沒有占為己有，而是先帶回家插電測試，確認功能正常後，隔天就將電鍋送給一位雖然不認識、但常見她靠拾荒過生活的阿桑，「希望她能用來煮熱飯、過得好一點。」

沒想到幾天後，清潔隊發現這件事，要求他將電鍋歸還。黃員坦言，他實在不好意思開口向阿桑討回來，最後只好自掏腰包，花了一、兩千元買了一只新的電鍋送她，當作替換。說到這裡，他低著頭，語氣哽咽地說：「我是真的不知道會這麼嚴重…第一次碰到這種事情，也很害怕，不知道會不會被關。」

▼外表忠厚老實的黃姓清潔隊員出庭。（圖／記者黃宥寧攝）

▲▼ 電鍋黃健桐 。（圖／記者黃宥寧攝）

根據北市環保局規定，清潔人員不得擅自占有或處分回收物。該電鍋按回收價僅值32.56元。雖然檢方認為黃男動機單純、金額極低，但指出其身為公務人員，仍應依法執行職務，不得擅自處分財物。

不過，檢察官也在起訴書中明確表示，黃男符合《貪污治罪條例》第8條自首與自白、以及第12條情節輕微等減刑規定，建議法院從輕處理。若法院採納，黃男最終可能僅面臨2年以下徒刑，甚至有望緩刑，免於入監。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
539 2 4452 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／4小黨宣布合作！同選區只推一人
柯文哲7千萬交保「是民進黨設計的局」　媒體人分析劇本：高招
iPhone 17明晨登場！亮點一次看　還有2新品曝光
終究是自己生的！逆子街頭慘死　母悲痛認屍
獨得5.97億！他順路買...隨手扔茶几驚見中大獎
快訊／三立台八女神結婚了！　突公布喜訊
獨／想讓拾荒嬤吃熱飯！他撿32元舊電鍋變貪污犯　淚問：會被關
柯文哲回歸「攪動台灣政壇」　BBC預言3大關鍵走向
午後變天！　大台北地區防較大雨勢

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄男當街遭噴辣椒水痛毆！500萬現金被搶　警台中桃園逮4嫌

血庫告急！警廣出動3輛捐血車　特戰隊退伍軍官裸上身響應

要求護理師給藥被拒　她「手指戳眼」1原因未獲緩刑

終究是自己生的！逆子街頭被刺死　身心受創母悲痛認屍辦後事　

涉洗錢遭通緝躲北車　台南男遭盤查露餡「怒甩飲料」遭壓制

獨／想讓拾荒嬤吃熱飯！他撿32元舊電鍋變貪污犯　淚問：會被關嗎

5歲兒剃帥氣「閃電髮」！慘被割破頭皮發炎掛急診...媽媽怒了

守望相助隊誤餐費被A光　高雄里長侵占22.9萬判1年8月

屏東縣民公園洋蔥滑梯摸8歲女童　變態狼涉性騷擾判刑3個月

快訊／超派鐵拳揍Toyz願賠50萬遭拒　超哥怒：判我100年好不好

讓人無法拒絕的「台灣味」！ Winter演唱會為「小泡芙」違規XD

【撒冥紙鬧場】柯文哲才吃完豬腳麵線！吃屎哥怒吼：台灣沒司法了嗎

家寧拿到公司帳本了！　「我沒有侵占任何人的錢」

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉　坤達笑：演唱會最難的歌

為籌律師費拚了！ Cardi B擺攤叫賣CD

【水之呼吸？】洗車到一半...水管裂開瞬間失控XD

【回家了】柯文哲整整一年再看見陽光：反省改進自己

做夢也沒想到「民眾黨這麼乾淨」　柯文哲：賴清德好好想一想

【離譜肇逃】轎車凌晨衝民宅！機車被撞爛他卻落跑

【私人物品曝光】柯文哲今退房交保！　驚見志工幫搬走「兩大袋書」

高雄男當街遭噴辣椒水痛毆！500萬現金被搶　警台中桃園逮4嫌

血庫告急！警廣出動3輛捐血車　特戰隊退伍軍官裸上身響應

要求護理師給藥被拒　她「手指戳眼」1原因未獲緩刑

終究是自己生的！逆子街頭被刺死　身心受創母悲痛認屍辦後事　

涉洗錢遭通緝躲北車　台南男遭盤查露餡「怒甩飲料」遭壓制

獨／想讓拾荒嬤吃熱飯！他撿32元舊電鍋變貪污犯　淚問：會被關嗎

5歲兒剃帥氣「閃電髮」！慘被割破頭皮發炎掛急診...媽媽怒了

守望相助隊誤餐費被A光　高雄里長侵占22.9萬判1年8月

屏東縣民公園洋蔥滑梯摸8歲女童　變態狼涉性騷擾判刑3個月

快訊／超派鐵拳揍Toyz願賠50萬遭拒　超哥怒：判我100年好不好

小2歲尪隱瞞前科騙婚！日女星甩肉30kg曝近況　粉絲狂讚：美貌全盛

給運動部3期許　羅廷瑋讚李洋30歲扛重任：帶領台灣體育邁新篇章

拆公館圓環施工黑暗期　北市府預告塞兩個月：但不填平會塞兩年

葛拉斯諾7局飆11K！大谷翔平關鍵二壘安 道奇3：1勝洛磯

4小黨宣布合作拚2026選戰　同選區共推「提出讓人不用猶豫的人選」

台股再創新高　一表看五檔超高人氣台股ETF

高雄男當街遭噴辣椒水痛毆！500萬現金被搶　警台中桃園逮4嫌

南韓警戒「立百病毒」　羅一鈞曝觀察：國際疫情無明顯改變

海水突然漲潮「2男童受困淹水沙坑」　民眾瘋狂挖沙搶救畫面曝

首屆世界賞鳥博覽會20、21日在台中　觀光署盼吸引國外高端客

【誰教的啦XDD】泰國導遊誤學台語髒話！網笑：唸得比台灣人標準

社會熱門新聞

高雄總圖拍私密片！口罩正妹身分神出來了

獨／台中惡霸毆母遭多人痛打　7天後被亂刀砍死　

北檢要抗告了　重話駁斥柯文哲

即／高雄麥當勞驚見屍體　48歲男鎖廁所內死亡

32歲4寶人妻「遭男友輾斃」背景曝光！雙方抖音認識

即／要抗告柯文哲　台北地檢署全文曝光

他撿身分證「紫南宮借600元」慘了　12萬飛走

柯文哲返家車牌「8196」　命理專家一看皺眉了

女客酒醉被壓進廁所！海鮮料理店長「鋪垃圾袋」硬上：是妳我不悔

「台灣臀后」高雄總圖拍13分鐘謎片　檢主動分案

揍Toyz願賠50萬遭拒　超哥怒：判我100年好不好

台中2少女看電影　遭鄰座男客拖出痛毆

男大生跳水受重傷　法院判同學連帶賠償143萬

快訊／柯文哲才吃完豬腳麵線！吃屎哥撒冥紙吼：沒司法了嗎

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

高雄總圖拍私密片！口罩正妹身分神出來了

獨／台中惡霸毆母遭多人痛打　7天後被亂刀砍死　

李芷霖遭爆「私下狂罵李多慧」對話流出　她4重點澄清

北檢要抗告了　重話駁斥柯文哲

即／高雄麥當勞驚見屍體　48歲男鎖廁所內死亡

好多人中了！　醫追出身體發炎「共同生活習慣」

柯文哲交保　教授「民進黨很開心」下句話全場大笑

32歲4寶人妻「遭男友輾斃」背景曝光！雙方抖音認識

即／要抗告柯文哲　台北地檢署全文曝光

他撿身分證「紫南宮借600元」慘了　12萬飛走

柯文哲返家車牌「8196」　命理專家一看皺眉了

林采緹變情趣用品老闆　營收破千萬

女客酒醉被壓進廁所！海鮮料理店長「鋪垃圾袋」硬上：是妳我不悔

「台灣臀后」高雄總圖拍13分鐘謎片　檢主動分案

揍Toyz願賠50萬遭拒　超哥怒：判我100年好不好

更多

最夯影音

更多

讓人無法拒絕的「台灣味」！ Winter演唱會為「小泡芙」違規XD

【撒冥紙鬧場】柯文哲才吃完豬腳麵線！吃屎哥怒吼：台灣沒司法了嗎

家寧拿到公司帳本了！　「我沒有侵占任何人的錢」

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉　坤達笑：演唱會最難的歌

為籌律師費拚了！ Cardi B擺攤叫賣CD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面