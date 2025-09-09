獨／想讓拾荒嬤吃熱飯！他撿32元舊電鍋變貪污犯　淚問：會被關嗎

▲北市黃姓清潔隊員撿拾一只仍可使用的舊電鍋，轉送給靠拾荒過活的阿嬤讓她用來煮飯，孰料被依《貪污治罪條例》起訴。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市一名已有34年資歷的黃姓清潔隊員，在回收車上撿到一只還能用的大同電鍋轉送他人，被依《貪污治罪條例》起訴，黃員今（9）日赴士院出庭全認罪。庭後他情緒低落向《東森新媒體ETtoday》說：「真的不知道這麼嚴重。」他坦言，自己一輩子從未亂撿過東西，這是第一次遇到這種事，只是想讓撿拾荒的阿桑有個電鍋可以煮煮粥、煮煮飯，「沒想到會變成這樣」。

暖心卻成了貪污犯！黃員進一步解釋，去年7月間，他在轉運站的回收車上執勤時，發現一只外觀完好、疑似仍可使用的大同電鍋。他並沒有占為己有，而是先帶回家插電測試，確認功能正常後，隔天就將電鍋送給一位雖然不認識、但常見她靠拾荒過生活的阿桑，「希望她能用來煮熱飯、過得好一點。」

沒想到幾天後，清潔隊發現這件事，要求他將電鍋歸還。黃員坦言，他實在不好意思開口向阿桑討回來，最後只好自掏腰包，花了一、兩千元買了一只新的電鍋送她，當作替換。說到這裡，他低著頭，語氣哽咽地說：「我是真的不知道會這麼嚴重…第一次碰到這種事情，也很害怕，不知道會不會被關。」

▼外表忠厚老實的黃姓清潔隊員出庭。（圖／記者黃宥寧攝）

根據北市環保局規定，清潔人員不得擅自占有或處分回收物。該電鍋按回收價僅值32.56元。雖然檢方認為黃男動機單純、金額極低，但指出其身為公務人員，仍應依法執行職務，不得擅自處分財物。

不過，檢察官也在起訴書中明確表示，黃男符合《貪污治罪條例》第8條自首與自白、以及第12條情節輕微等減刑規定，建議法院從輕處理。若法院採納，黃男最終可能僅面臨2年以下徒刑，甚至有望緩刑，免於入監。