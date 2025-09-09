高獲利零風險都是騙局　里港警揭8月4起百萬假投資陷阱真相

▲里港警分局長邱逸樵受訪提醒詐騙手法。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

里港警分局統計轄內今年8月轄發生4起百萬級「假投資」詐欺案，受害人皆因誤信社群廣告或交友軟體上的「專人帶單」、「穩賺不賠」話術受騙。詐騙集團先以小額回饋麻痺心防，再藉「保證金」、「手續費」名義榨取鉅款，最終限制提款讓人血本無歸。

隨著投資理財風氣盛行，詐騙集團也不斷翻新手法，近期假投資詐騙案件層出不窮，里港警分局長邱逸樵特別接受警廣電話訪問，提醒民眾保持高度警覺，勿輕信網路上所謂「穩賺不賠」或「高獲利保證」的投資管道，以免陷入詐騙圈套。

根據里港警分局統計，今年8月轄區發生4起「假投資」類型百萬詐欺案件，詐騙手法皆為相同，詐騙集團通常透過社群平台、LINE群組、交友軟體或不明投資網站，以「專人帶單」、「穩賺不賠」、「短期獲利」等吸引眼球的廣告字眼，誘使被害人誤以為是正當投資，許多受害人初期投入小額資金，確實會收到一點獲利回饋，因而放下戒心並追加金額，卻在日後遭到限制提款或要求額外支付「保證金」、「手續費」，最後血本無歸才驚覺遭詐騙。

警方分析，類「假投資」詐騙最大的特徵，就是以「高報酬、低風險」為誘因，並且透過假冒專業顧問身分、偽造投資平台介面，製造專業與可信度，其實真正合法的投資平台不會要求將資金匯入私人帳戶，更不會保證獲利，在此提醒民眾，凡是標榜「穩賺」、「零風險」的投資，幾乎都是詐騙陷阱。

分局長邱逸樵表示，投資理財應循合法管道，並事先查證相關資訊，不要因一時貪念而輕信陌生投資邀約，若遇可疑情形，務必多方求證，或直接撥打165反詐騙專線查詢，也可向就近派出所求助，警方會協助民眾分辨真假，避免財產遭受損害，天下沒有白吃的午餐，任何標榜高獲利、零風險的投資幾乎都是陷阱，唯有保持冷靜、多方查證，才能守護自己的辛苦錢，警方將持續加強宣導，與民眾攜手防堵詐騙，共同營造安全無慮的生活環境。