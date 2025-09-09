屏東美和科大鄭怡娟　護理師國考全國第2名

▲美和科大護理科鄭怡娟在護理師國家考試勇奪全國第2名。（圖／美和科技大學提供）

記者陳崑福／屏東報導

114年度專技護理師國家考試放榜，屏東美和科技大學護理系應屆畢業生國考通過率近8成，其中護理科鄭怡娟，更以全國第2名之姿躍上金榜，表現優異，再度打響該校「護理搖籃」美譽的名號。

鄭怡娟表示，自己沒有參加校外補習，但自知若僅靠自己複習，容易陷入迷茫。所幸學校在考前最後一個學期安排「護理國考證照輔導」，由系上安排校內外優質教師提供各科複習課程，協助學生掌握核心知識，衝刺階段則針對命題趨勢與答題技巧進行點撥。系統性課程與重點精華相互結合，使學生在有限時間內達到最大效益，系上的輔導使同學感受到「只要跟著老師建議的複習進度，就能明顯感受到自己對各科掌握度的提升。」、「每一份講義與測驗，都是老師用心的成果，這份被支持的感覺讓我能在壓力中保持穩定的步伐。」。

加上讓一直利用課餘時間打工賺取學費及生活費的她，在苦惱工作與課業間找到平衡的經濟壓力下，學校提供「特斯拉充電計畫」獎學金的資助，讓考前幾個月得以全力投入備考，也是取得好成績的關鍵因素。

護理系主任蔡玲君提到，該系不僅提供「護理國考證照輔導」與「特斯拉充電計畫」獎學金，還積極取與屏東縣內醫院合作，像是與屏東基督教醫院產學合作，爭取資源提供系上證照輔導策略的支持，共同為培育護理人才貢獻心力。怡娟在國考中表現居全國第二名，為師長及導師對學生們持續關懷和鼓勵及學生勤奮交織出的最佳典範。

校長王建臺強調，美和科大一向重視學生專業能力的培養，護理系更是重點發展科系。為提升國考通過率，師資團隊持續投入心力，規劃衝刺課程、提供個別化輔導，確保學生獲得最完善的支援。針對經濟與文化不利的學生，一直提供多方面的協助，其中「特斯拉充電計畫」獎學金，就是學校高教深耕計畫-完善就學協助機制，幫助許多弱勢學生安心續學。此次成果再次驗證了學校及護理系的辦學成效，展現出卓越的教育品質。未來，學校將持續秉持「專業、創新、服務」的辦學理念，培養兼具專業素養與人文關懷的護理師，為台灣醫療體系注入更多優秀人才。