地方 地方焦點

地質+文化雙享受！　左鎮「足下寶藏」帶動社區活力 讓親子朝聖

▲台南左鎮化石園區「足下寶藏」活動結合挖化石、老街導覽與童玩體驗，親子熱情參與。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南左鎮化石園區「足下寶藏」活動結合挖化石、老街導覽與童玩體驗，親子熱情參與。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南左鎮化石園區今年暑假推出的「足下寶藏」系列活動，結合化石探索、社區導覽與親子手作，將自然與人文串連成寓教於樂的旅遊模式，在暑假最後一天劃下句點，吸引眾多親子家庭參與，體驗南台灣獨特地質與在地文化魅力。

▲台南左鎮化石園區「足下寶藏」活動結合挖化石、老街導覽與童玩體驗，親子熱情參與。（記者林東良翻攝，下同）

園區指出，此次活動攜手在地文化工作室規劃，除廣受歡迎的化石踏查外，更安排左鎮老街導覽慢旅及竹陀螺童玩 DIY，讓遊客在尋找化石身影之餘，也能透過遊戲、手作親近地方特色。活動以自然探索為核心，融合在地文化、生態觀察與親子共學，即使暑假期間各地活動百花齊放，仍憑藉特殊地質與深度導覽脫穎而出。

▲台南左鎮化石園區「足下寶藏」活動結合挖化石、老街導覽與童玩體驗，親子熱情參與。（記者林東良翻攝，下同）

台南市立博物館館長何秋蓮表示，左鎮化石園區已是地方觀光核心，而「足下寶藏」不只是戶外探索，更結合社區創意，邀請居民參與規劃與執行，讓老街再現遊客笑聲，帶動地方產業活力。這種共創模式，不僅讓遊客貼近左鎮，也讓社區從觀光發展獲得實質效益。

▲台南左鎮化石園區「足下寶藏」活動結合挖化石、老街導覽與童玩體驗，親子熱情參與。（記者林東良翻攝，下同）

園區強調，未來將深化與社區的連結，持續推出兼具自然科學與文化體驗的多元活動，逐步打造左鎮成為充滿知識、故事與溫度的山城。透過「足下寶藏」的推廣，不僅留下深刻親子回憶，也為左鎮觀光注入長遠發展的新契機。

