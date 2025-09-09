　
社會 社會焦點 保障人權

正妹違反霸王條款　糖爹吃醋「掐脖逼性交」！賠180萬判6月

▲▼ 哭泣,傷心,OL,悲傷,失戀。（示意圖／取自免費圖庫photoAC）

▲糖爹掐脖逼上床，女伴忍痛屈從提告。（示意圖／取自免費圖庫photoAC）

記者黃宥寧／台北報導

北市49歲從事設計師的李男透過「糖爹網站」結識正妹，長期提供金援，並以關係幫她轉職到友人公司工作，當他在發現女友另有異性友人後，憤而掐脖、威脅丟工作，並強行性交。士林地院認李男利用經濟與職場的支配地位侵害性自主，依《刑法》利用權勢性交罪判處有期徒刑6月，得易科罰金。

2022年9月李男透過「sugardating」網站結識小艾（化名），開始以金錢資助。雙方於2023年9月19日簽訂契約，約定李男將支付房租、生活費等費用，但條件是小艾不得另交男友，否則李男有權追回一年內所有金援。

李男同時建議小艾離開原任職的甲公司，並安排她進入他投資友人經營的乙公司擔任工程師。小艾於2023年10月正式入職，工作與收入完全受制於李男。

2024年2月24日凌晨，李男留宿小艾住處，趁她熟睡時解鎖手機，翻出與異性友人的親密照、對話，甚至涉及吸毒的訊息。李男氣得掐住她的脖子，並嗆聲：「我要叫你老闆開除你！」、「我要讓大家知道妳在吸毒！」。在這樣的恐懼與威脅下，小艾完全沒有反抗能力，李男竟脫下她的外褲與內褲，迫使其屈從性交。

事後，2人一同吃早餐，李男更對小艾說：「老闆問我要不要今天就炒掉妳。」當日小艾果然被公司通知不必再上班，並被要求簽署離職同意書，她感到羞辱憤怒，隨即報警提告。

李男挨告後稱，2人交往多年，「分分合合，時常我給她錢。」他強調案發當晚「是兩情相悅」，並辯解：「她隔天還和我一起吃早餐、下樓時遇到管理員也沒有求救，如果真是被迫，怎麼可能有這些行為？」

他坦承自己看了小艾的手機，發現她與其他男性的親密照片、甚至吸毒訊息，情緒失控才會掐她脖子，並嗆聲「不可能再讓妳有這份工作」，但否認有強迫性交的犯意。

合議庭審理後認為，李男長期以金援與工作安置，對小艾形成實質支配，案發當晚又在其無助情境下強行性交，已構成利用權勢性交罪。法官指出，被告為滿足私慾，利用地位差距侵害性自主，造成心理創傷，行為應予非難。

至於辯護人質疑「未呼救」，法院認為性侵害被害人未必即時反抗或求助，不能因此否定指訴。最後，考量李男已與小艾達成180萬元和解並履行，兼顧悔意及其需扶養3名未成年子女，故量處6月徒刑，可易科罰金。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
尊重身體自主權，請撥打110、113。
發現兒少性剝削，請撥打110、113。

09/08 全台詐欺最新數據

