社會 社會焦點 保障人權

快訊／北檢「光速變龜爬」！柯文哲裁定交保Day 5正式提抗告了

▲▼台北地院審理京華城案，9月5日裁定柯文哲以新台幣7000萬元交保，柯文哲與陳佩琪在支持者小草們簇擁下離開北院。（圖／記者李毓康攝）

▲北院5日裁定，柯思索後於8日同意7000萬交保，完成手續後在小草的簇擁下離開北院。（圖／記者李毓康攝）

記者劉昌松、莊智勝／台北報導

民眾黨前黨主席柯文哲深陷京華城弊案，於2024年8月底遭約談、同年9月4日羈押禁見，期間僅短短交保6天又遭檢方抗告逆轉，羈押363天後終於在昨(8日)以7000萬元交保獲釋。但對比過去北檢都於裁定當晚、最慢2天內提出抗告，此次柯文哲裁定交保至今已是第5天，北檢研議許久，直到昨柯獲釋後5.5小時後才開始動作，並於今(9日)正式提出抗告。

柯文哲昨交保後發表長約7分鐘談話，痛批台灣民主化30年，竟然到現在還有冤獄事件，更重砲抨擊檢察官，「查了1年什麼都沒查到」、「就是這幾個檢察官，把中華民國的司法社會信任度全部摧毀掉」、「其實大家心裡面都非常明白，大罷免32比0，檢察官是很重要的因素」。

對此，北檢8日晚間發聲明駁斥，強調本案起訴後，歷經法院裁准羈押及3次裁准延長羈押，法院裁定理由均一致認定柯姓被告涉犯貪污治罪條例違背職務收賄罪、主管及監督事務圖利罪、刑法公益侵占罪及背信罪等罪嫌，犯罪嫌疑重大，「故柯姓被告指摘云云，顯然悖於事實，且企圖誤導輿論、混淆視聽，應予嚴正駁斥。」北檢還於聲明中預告，將針對柯文哲、應曉薇2人具保停押一案儘速依法提起抗告。

但觀察過去北檢在本案中與柯文哲是否羈押曾來回抗告多次攻防，最快於裁定交保當天晚間就提出抗告，最慢也於2天提出；此次柯文哲、應曉薇5日就裁定交保停押，當時北檢對於是否抗告一事，僅對外回覆稱「還在研議中」。而柯文哲在思索3天後點頭同意以7000萬交保，昨(8日)辦妥手續、戴上電子腳環後走出北院，才重獲自由短短5.5小時，北檢就「火速預告」將針對柯、應提出抗告，直到今(9日)正式提出，已是柯、應裁定的第5天，與過去「光速」動作相較，這次抗告時間就顯得「龜爬」而形成鮮明對比。

09/08 全台詐欺最新數據

539 2 4452 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

高雄總圖拍謎片　台灣臀后51萬追蹤IG消失
批柯文哲「攻擊元首」！民眾黨回嗆總統府
《哈利波特》推手驚傳過世！
玖壹壹太狂了！辦音樂節「竟請出超大咖電音教父」
快訊／5縣市大雨特報！雨下不停
快訊／嘉義連傳12聲槍響！

柯文哲交保上車就嗡嗡嗡　最關心雙子星：怎麼蓋這麼慢？

柯文哲交保上車就嗡嗡嗡　最關心雙子星：怎麼蓋這麼慢？

前民眾黨主席柯文哲8日以7000萬交保，重獲自由身。今（9日）柯文哲Youtube分享一段柯解除羈押禁見後，與幕僚在車上閒聊的片段。只見柯沿路問到，雙子星怎麼會蓋這麼慢？直言當年要卸任時已經標出去，還有西寧國宅的搬遷狀況。柯上車後就開始嗡嗡嗡，仍對過去留下的政績感到非常關心。

柯文哲稱「冤獄」！學者：證據在法官眼中值7000萬

柯文哲稱「冤獄」！學者：證據在法官眼中值7000萬

艱苦的日子裡有你們！　柯文哲致謝3委任律師

艱苦的日子裡有你們！　柯文哲致謝3委任律師

吃屎哥撒冥紙詛咒！命理師斷言：柯文哲運勢將反轉

吃屎哥撒冥紙詛咒！命理師斷言：柯文哲運勢將反轉

談柯文哲交保　侯友宜籲「司法要贏民心」：人民眼睛是雪亮的

談柯文哲交保　侯友宜籲「司法要贏民心」：人民眼睛是雪亮的

柯文哲應曉薇交保北檢抗告

