大陸 大陸焦點 特派現場

分手沒收前男友存款！　女：愛情就是自願

侯先生與陳女士分手後爆發財務糾紛，男方要求返還工資款項遭拒。（示意圖／Pixabay）

▲侯先生與陳女士分手後爆發財務糾紛，男方要求返還工資款項遭拒。（示意圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

情侶同居期間共享生活開支並不罕見，但若感情破裂、關係告終後，過去交付的財務是否該返還，往往引發爭議。近日中國大陸便發生一起同居分手後的金錢糾紛事件，一名男子將工資卡交由女友保管，分手後要求取回餘額卻遭拒，雙方各執一詞。

根據《北京時間》報導，當事人侯先生與陳女士透過網路相識，進一步發展為情侶並決定同居。期間，陳女士以「共同生活、彼此信任」為由，要求侯先生將工資卡及名下存款交由她保管。侯先生基於感情信任，並未設立書面約定，即將財務交由女方掌控。

然而不久後，雙方因性格不合決定分手。侯先生要求歸還其交付的款項，陳女士則認為這些金錢屬於戀愛期間的「自願贈與」，無需退還，雙方因此陷入財務糾紛。

律師指出，根據《中華人民共和國民法典》相關規定，需釐清該筆財產的法律性質。若侯先生能提出證據證明，當初的交付行為屬於「委託保管」性質，則未用於共同生活的剩餘款項，陳女士有義務予以返還。

但若無法證明明確的保管協議，仍須綜合判斷交付動機與背景。若該行為可被認定為「以結婚為目的」的附條件贈與，則在雙方未能成婚且感情破裂的情況下，接受方也應依法返還款項。

法律專家提醒民眾，戀愛與財務應儘量分清，特別是在無法律關係保障下的大額金錢往來，務必保留轉帳記錄、通訊紀錄或書面協議，以防日後爭議難以釐清。

律師指出，如能證明為委託保管或附條件贈與，女方須依法返還剩餘款項。（圖／翻攝自微博， 北京時間 ）

▲律師指出，如能證明為委託保管或附條件贈與，女方須依法返還剩餘款項。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

讓人無法拒絕的「台灣味」！ Winter演唱會為「小泡芙」違規XD

【撒冥紙鬧場】柯文哲才吃完豬腳麵線！吃屎哥怒吼：台灣沒司法了嗎

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉　坤達笑：演唱會最難的歌

家寧拿到公司帳本了！　「我沒有侵占任何人的錢」

為籌律師費拚了！ Cardi B擺攤叫賣CD

