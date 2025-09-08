青焰牛排館9/8進駐美麗信 9/18前周一至周四送龍蝦料理

記者黃士原／台北報導

「青焰炭火熟成牛排」是路易莎跨足餐飲的品牌之一，繼新莊嘉軒酒店、新竹伊普索酒店、苗栗鬱金香酒店、麗寶福容大飯店後，今日進駐台北美麗信花園酒店，9月18日前的周一至周四每人消費套餐，再送龍蝦料理1份。為慶祝青焰成立滿周年，全省其他4家門市兩人同行送半隻龍蝦料理1份。

青焰炭火熟成牛排主打主餐+半自助餐的semi-buffet，只要點用主餐，就享有自助吧吃到飽，主餐提供炙烤熟成牛排、焗烤龍蝦、德國豬腳、櫻桃鴨胸、嫩煎鮭魚等10多道海陸主餐。目前品牌已有新莊嘉軒、新竹伊普索、苗栗鬱金香及台中麗寶福容4家門市，最新分店進駐台北美麗信花園酒店，今日正式開幕。

美麗信門市提供多款主選套餐與創意料理，包括美國極黑和牛（定價1298元）油花細緻均勻，肉質細膩多汁，入口即化的極致口感；極品龍膽石斑佐白酒奶油醬（定價898元）肉質緊緻彈牙，油脂細膩；伊比利老饕豬佐莓果醬（定價898元）擁有肥瘦相間的大理石紋。

點主餐能手用近百道的半自助吧，餐食涵蓋美式、義式、泰式、日式與台式多元風格，同時有光焙若提供的蔬食料理。如果只想享用自助吧，每人價格729元。

美麗信門市9月18日前的周一至周四每人消費套餐，再送龍蝦料理1份。為慶祝青焰成立滿周年，全省其他4家門市兩人同行送半隻龍蝦料理1份。

▲夏慕尼米其林星廚客座限定套餐10月登場。（圖／王品提供）

王品集團旗下法式鐵板燒品牌「夏慕尼」首度攜手法國米其林一星餐廳主廚，10月14日至16日推出星級鐵板客座餐會，每人4380+10%，僅在台北中山北店舉行共5場，每場次最多容納60人。

夏慕尼這次邀請法國米其林一星餐廳G.a.主廚David Goerne來台客座，與夏慕尼研發主廚團隊突破傳統鐵板炒飯框架，選用多款珍貴食材，包括鴨肝、牛舌、小牛胸腺、鵪鶉義式餃、日本兵庫生蠔、大明蝦、北海道干貝及龍蝦。