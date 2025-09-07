鋼鐵廠機具器材法拍反應熱烈　堆高機比底價高出5倍拍出

▲北港鋼鐵公司欠繳營業稅等生產機器查封法拍，民眾喊價踴躍堆高機高於底價5倍拍定 。（圖／執行署嘉義分署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

行政執行署嘉義分署日前於雲林縣北港鎮進行工廠機具器材法拍，法拍物件為生產鋼材零件的沖床機等機器及運送物材之堆高機，當日拍賣現場多人參與應買反應熱烈，經競相出價後所有法拍物件共拍得25萬2,100元。

本件義務人係從事機械設備及塑膠製品製造的鋼鐵股份有限公司，該公司因滯欠營業稅、營利事業所得稅、勞保勞退費用及健保費等共計450餘萬元，被中區國稅局北港稽徵所等機關移送嘉義分署強制執行，執行人員受理執行已就義務人財產執行獲償127萬餘元，目前尚欠繳332萬餘元。本次法拍義務人廠房內多件鋼鐵機具，包括沖床機、切割機、電焊機、鋼滾管機及空氣壓縮機等，其中最出乎意料的是，民眾以高於底價（3萬元）的5倍價格、15萬元買下堆高機。

民眾前來嘉義分署法拍會，多能以低於市價的實惠價格買到理想物件。嘉義分署會持續加強查封欠稅義務人的動產及不動產，於每月123聯合拍賣日進行法拍，民眾如對拍賣、變賣相關事宜有任何問題，請上嘉義分署官網、FB粉絲專頁查詢，或電洽05-2711133，嘉義分署會有專人為您服務。