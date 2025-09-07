　
回訊息≠喜歡你！約會專家：學曖昧對象「忽冷忽熱」可能有風險

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦,崩潰。（圖／記者周亭瑋攝）

▲很多人會模仿曖昧對象「忽冷忽熱、若即若離」，已為在耍酷，但約會專家揭露風險。（圖／記者周亭瑋攝）

文／馬修．赫西（Matthew Hussey）
譯者／陳珮榆
摘自／三采《你的Right One正在路上【下船、療傷、脫單適用】打造核心自信，對的人會來找你

當我們渴望浪漫的注意力時，任何來自心儀對象的一點點回應，都可能讓我們如沐春風。若這種注意力在一開始就來之不易，我們自然不願輕易放手。然而，當我們渴望的是建立一段關係，標準應該要更高。

如果你已經追蹤我一段時間，一定聽我說過這句話：不要因為你有多喜歡對方而投入感情，要根據對方對你的投入程度，來決定是否投入感情。

這是一條保護自己的規則，將焦點從「對方的回應讓我們感到愉悅」，轉移到「對方是否持續為我們付出」。這條規則能防止我們單純因為覺得對方很棒，或認為與對方之間的關係很特別，就無條件地付出時間和精力。

雖然這有助於避免我們被利用，但若執行過頭，也可能讓我們過於被動。這樣一來，什麼事都不可能發生。如果我們都在等對方先付出，那麼任何關係都不可能發展起來。

兩個陌生人見面時，總要有人先邁出第一步，約會後也總是要有人傳出第一則訊息，說出第一句「我愛你」，甚至是求婚。我們不可能總是同步前進。事實上，對方的主動，往往會促使我們提升自己的行動力。因此，我們必須在自尊與主動之間找到平衡。

自尊心太強，我們就永遠不敢冒險行動。這是許多我指導過的人常犯的錯；他們沒有創造足夠的浪漫機會，來提高找到愛情的機率，而過於主動，我們又可能變成過度急躁的追求者，容易遭人利用。

我幫助人們找到這種平衡的方法，是在我兄弟史蒂芬．赫西（Stephen Hussey）創造的原始規則基礎上加入一個前提：先投入，再測試。

你試著向前邁出半步，他也會向前走嗎？把你主動採取的每個舉止視為一次小實驗，觀察結果如何。舉例來說，你可以早上傳一則訊息給正在約會的對象：「嗨，你好／帥哥／美女，祝你有個美好的一天。」這樣的訊息看起來沒什麼，卻可能帶來許多正面效果。

你並不是極力吸引他們的注意，也不是提問以期獲得回應。這則訊息是坦率的、充滿善意的，同時也帶有一點脆弱的性質。一旦你傳出這樣的訊息，我希望你仔細觀察接下來發生什麼事。他們隔天早上是否也會傳訊息給你？換句話說，你的主動是否引發他們的主動？有些人告訴我：「我知道他喜歡我，因為他總是會回我訊息。」但那只是被動的反應。我會問：「當然，但他們有沒有先傳訊息給你？」

這是任何一段關係剛開始時，本身具有的風險：一旦你開始對某人有了好感，對方給予你的任何回應，都可能像毒品一樣使你的理智混亂。這可能比毒品更危險，因為不論誰在吸食古柯鹼、感覺多好，隔天醒來，他們也不會幻想與古柯鹼共度餘生，或帶著古柯鹼回家見父母。

從有魅力的陌生人那裡得到的注意力、一直無法忘懷的前任所傳來的訊息，或者與有好感的對象共度浪漫週末的機會，這些都會讓人感到希望，也很容易被誤解為更深層的意圖。

注意，我說的是「你有好感的對象」。這就是問題所在。現階段，「你和這個人之間」未必真的有什麼計畫。「和」代表雙方有溝通過的共同意圖。我們都能察覺到那個對愛情過於憧憬的自己；我們認為對方是如此完美，因而過度規劃未來的藍圖。

我們開始想像自己與對方在未來某個場景裡的樣子。不知不覺間，我們深陷於腦海中的愛情故事裡，劇情發展不是基於對方實際投入的程度，而是我們因為獲得關注而產生的興奮感。我見過太多人在這個危險階段，誤以為對方的注意力就是意圖，最終受到嚴重的傷害。

記住，「注意力」只是某人在當下給予你的能量，意圖則代表一種真正的渴望，想知道這段關係會如何發展。兩者可能很難辨別。不要讓你現在所獲得的注意力，分散你對他具備意圖與否的判斷。

若即若離，忽冷忽熱

最讓人抓狂的情況之一，就是當他在你身邊時，他會對你展現出極大的注意力，彷彿對你愛不釋手。可是一旦你們分開，你卻感覺自己幾乎不存在。這就像是在兩個平行宇宙之間掙扎，一個宇宙裡那個人對你非常投入，而另一個宇宙裡那個人完全不會想到你。

這種情況可能會浪費你的時間和精力，如同我們在前一章提到的澳洲女士。那個人在想要浪漫時才對你表現出極大的關注，然後又迅速消失無蹤，這證明了他並不打算採取任何實際行動來鞏固這段感情。

等到他終於再次聯繫你，又提出了什麼藉口呢？他忙於工作或朋友、陷入某些家庭事務，或者花了幾天追求某個他們非常喜愛的興趣？這些藉口或許都是真的，他可能真的忙著處理其他優先事項，但這是否足以成為他忽視你整整一週的理由？足以讓你容忍反覆無常和讓你討厭自己的行為？你應該怎麼做？

此時最容易犯的錯誤，就是模仿他的行為。當他將聚光燈打在你身上時，你就回應他的關注；當他關掉聚光燈時，你也關閉自己。你可能以為自己在遵循我的建議「把時間和精力投入到同樣對你付出感情的人身上」，問題在於，你等於是正中這位浪漫大師的下懷：在他想要玩的時候隨叫隨到，在他不想理你的時候不去打擾。

這樣做不僅會獎勵你想要阻止的行為，還可能進入更危險的循環。到最後，你會吸引到那種因為你的疏遠而感到興奮，但在你回應他的情感時又頓失興趣的人。這是一場沒有人能贏的遊戲。

那麼，如何打破這種忽冷忽熱的循環呢？你必須願意透過直接溝通來收回注意力。收回注意力之前，先向對方說明你的原因。請注意，這樣做的時機點，不應該挑在他處於冷淡的時期；如果他沒有主動聯絡你，那你就沒有談判的籌碼。只有在他出現，並且想從你身上得到某些東西的情況下，這麼做才有效，你才會有籌碼。

對方也許是直接說「我真的很想在這個週末見到你」，或者間接表示「我很想你」，無論哪種形式，都是為了引起你的注意力。在這種情況下，你可以回覆：

「老實說，我有點驚訝你想見我。（或者：有點驚訝聽到你說想我。）我覺得最近我們沒有那麼親近，因為我很少收到你的消息。我以為我們的關係不在同一個頻率上。」

你並沒有表達強烈的情感，只是客觀說出自己的感受：由於他缺乏付出，你已經把以前的問題當作過去式。也許他會迅速回以藉口，如前所述：工作、朋友、家庭、興趣，這時，你可以藉機告訴他你的標準：

「我完全理解。我也有很多事情要處理，所以我知道那種感覺。不過，我非常重視一致性。你知道，我們在一起時感覺真的很棒，但分開的時候，我覺得兩人之間的聯繫並不緊密。」

你表達出體恤和理解，但也讓他知道，你沒有忽略不對等的問題，你不能接受這樣的狀況。你讓對方意識到你在分開時的感受，並請對方改進，而不是指責。

我們已經提過模仿對方的投入程度來「耍酷」的風險，也就是在他們冷漠時，你也表現冷淡。但是，如果你不發送像這樣的訊息，風險會更大。

沉默不僅表示你默許了不當的行為，還會讓你失去喚醒對的人、讓他展現正確行為的機會。對某些人來說，這樣的訊息能夠激發他們，讓他們心想：「這正是我一直尋找的、既真誠又堅強的特質。」如果你沒有清楚表達你真正想要的，那些尋求相同特質的人可能會忽略你的存在。

▲▼約會教練馬修．赫西新書《你的Right One正在路上》將來台發行。（圖／三采提供）

★本文摘自三采文化《你的Right One正在路上【下船、療傷、脫單適用】打造核心自信，對的人會來找你》。千萬讀者追隨、暢銷書《Get the Guy》後最新當代感情聖經，幫助讀者培養自信、尋找愛情，並開始熱愛生活。作者說：「如果你因為我的書而找到愛情，我會很高興。如果你因為我的書而與不應該在一起的人分手、恢復單身，我也會一樣高興。如果你在讀完這本書後，決定不急於尋找一段感情，因為你愛上了自己的生活、愛上做自己，不再試圖尋找某個讓你感覺良好的人來填補內心的空洞，這才是最理想的結果。」

戀愛腦問「他為何變冷淡？」　約會專家破解：找答案只會不快樂

想脫單要先「下船療傷」！約會教練：你恢單愛自己，我更高興

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

【舞力全開！】女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久她蠻認真的

【高速猛撞】新店BMW疑過彎太快！　衝撞施工貨車30歲工人傷重不治

【男以置信】怎麼有被Kiss Cam強制GAY婚的問題？

【瞬間就不嘻嘻了】黑柴轉身看帥哥被摸笑超爽！ 換小姐姐摸就...

【銅中一點白】白瘦男為朋友勇闖健美比賽意外成為焦點！

