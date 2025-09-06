　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

2025LALAI桃園原住民族國際音樂節　9/13陽光劇場登場

▲2025LALAI桃園原住民族國際音樂節

▲2025LALAI桃園原住民族國際音樂節。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政5日表示，LALAI桃園原住民族國際音樂節，是原民朋友的重要年度盛會，今年將於9月13日下午5點，在桃園青埔地區、機捷A18站週邊的陽光劇場熱鬧登場，籲請大家可以搭高鐵、機捷來參加，把握近距離欣賞原住民族動人歌聲的絕佳機會。

張善政指出，原住民族音樂天賦卓越，幾乎人人都擁有天籟般的嗓音。市府透過為期一年的「LALAI桃園原住民族音樂人才培育計畫」，以台風訓練、作曲能力與專業養成等課程，提供原民青年展現自我、踏上專業舞台的機會，協助他們穩步邁向職業之路。

▲2025LALAI桃園原住民族國際音樂節

▲2025LALAI桃園原住民族國際音樂節。（圖／市府提供）

原民局表示，今年音樂節以「原音聚合」為主題，邀集國內外原住民族音樂人，打造跨越地域與語系的樂舞盛會。活動全程免費入場，將由「LALAI桃園原住民族音樂人才培育計畫」孕育的3組新星率先登台，以原創作品展現年輕世代的原音力量；並由林秀偉擔任藝術總監的太古踏舞團攜手印尼與泰國文化協會，呈現跨國南島樂舞交流。

壓軸卡司包含曾獲貢寮國際海洋音樂祭評審團大獎的河紋樂團、第36屆金曲獎最佳原住民語歌手姑慕．巴紹，以及新生代人氣男團ARKis，共同帶來融合傳統與流行的震撼演出。

原民局指出，活動現場將設置原住民族文化體驗區，規劃手作、美食與傳統服飾等體驗活動，活動期間凡參與文化體驗或社群打卡，即有機會獲得LALAI限定客製宣傳品。更多資訊可至活動FB粉絲專頁（網址：https://reurl.cc/7VlVXD）查詢。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
578 3 2524 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／江祖平自爆遭性侵！警方找到她了
江祖平發聲！前男友都帥哥「這次卻愛上爛咖」曝原因
快訊／台中25歲女「跨過西區」墜溪漂流40分鐘　搶救不治亡
快訊／加拿大、澳洲軍艦「進入台灣海峽」
江祖平再曝受害者！龔益霆問「要不要打砲」：姐很漂亮想要很正常

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「好兄弟」也做環保　桃市府中元普渡...舉辦環保創意祭品競賽

2025LALAI桃園原住民族國際音樂節　9/13陽光劇場登場

基隆中元祭重頭戲！望海巷施放水燈頭　邱佩琳：守護信仰見證

乙巳鷄籠中元祭放水燈遊行　謝國樑：基隆文化閃耀國際

快訊／台中新光三越證實「9／10開始進貨」！同步實施3管制

免費親子劇來了！新北移工多元文化戲劇巡演9／14啟動

全國績優社政人員表揚　新北8基層同仁脫穎而出

化廢為寶！新北玩具銀行10年展　彰化組團取經促共融

新北動保處救援流浪山羊　暖心安置牧場展開新生活

雲林地方與中央攜手　東勢安南國小通學步道工程動工

【監視器神救援】阿嬤給500堅稱付1000？一查真相曝光…

阿嬤給500「卻堅持付1000」　店家現場調監控化解糾紛！

李珠珢訪到一半往前走...　看記者舉麥辛苦幫忙拿

【誰更瘋誰就贏】送信遇狗狗狂吠 超狂郵差追回去：來啊一起瘋XD

【男生都這麼幼稚嗎？】Gary模仿精上身狂鬧邊荷律 根本小學男生XD

【柯文哲可回家過中秋？】跑銀行籌7000萬 陳佩琪「笑容藏不住」

郵差送信遇田邊狗狗狂吠　他耍狠反追：不怕陪你瘋

【不用再抓蟑螂】應曉薇「完成交保」　面帶微笑雙手合十現身

【高齡又無照...】81歲翁無照騎車找友！　28歲上班族閃避不及撞上

【真的好想去～】女兒以為今天上學 回家車上大崩潰XD

「好兄弟」也做環保　桃市府中元普渡...舉辦環保創意祭品競賽

2025LALAI桃園原住民族國際音樂節　9/13陽光劇場登場

基隆中元祭重頭戲！望海巷施放水燈頭　邱佩琳：守護信仰見證

乙巳鷄籠中元祭放水燈遊行　謝國樑：基隆文化閃耀國際

快訊／台中新光三越證實「9／10開始進貨」！同步實施3管制

免費親子劇來了！新北移工多元文化戲劇巡演9／14啟動

全國績優社政人員表揚　新北8基層同仁脫穎而出

化廢為寶！新北玩具銀行10年展　彰化組團取經促共融

新北動保處救援流浪山羊　暖心安置牧場展開新生活

雲林地方與中央攜手　東勢安南國小通學步道工程動工

《零日攻擊》導演正式提告國民黨！　提11點聲明：我遭強烈的人格謀殺

「塔巴」颱風24小時內生成　明後天午後雷雨猛烈

高雄阿姨全聯停車「誤踩油門」暴衝　2女遭撞流鮮血...險衝進店裡

葡萄牙纜車脫軌16死！　女下班錯過纜車逃死劫淚訴：同事死了

體溫計斷在體內22年！　陸女回憶「男同學放的」

快訊／江祖平自爆遭性侵！警方找到她了　心情平復後將赴警局說明

佐佐木朗希菜鳥年令人失望　美記者道歉：外界給予他的期待過高了

波蘭首座！克拉科夫機場廢100毫升液體限制　最多可帶公升

「好兄弟」也做環保　桃市府中元普渡...舉辦環保創意祭品競賽

宜蘭男遭4男海扁一頓擄上車！　5人是舊識「有毒品前科」

阿嬤給500「卻堅持付1000」　店家現場調監控化解糾紛！

地方熱門新聞

高雄50年現泡手搖飲收攤　老闆鞠躬曝最後營業日

台中新光三越證實　9／10開始進貨

2025竹塹中元城隍祭熱鬧登場

點了恐被騙！詐團寄「交通事件待辦」信件　監理站揭真相

2025壢之慶中元祭　9／10登場

基隆中元祭施放水燈頭　邱佩琳：守護信仰見證

竹北塑膠臭味查不到！環保局回應了

台南公車失控衝進民宅　馬路變池塘

乙巳鷄籠中元祭放水燈遊行　謝國樑：基隆文化閃耀國際

鹿港地藏王廟普度嬰靈　堆好市多2800支雞腿山原因曝

台南公布第12批高風險駕駛14人上榜有人紅線違停害死機車騎士

北外環路線衝突延燒地方盼終止南市府堅持依法推進完成價購

全國績優社政人員表揚　新北8基層同仁脫穎而出

新北移工多元文化戲劇巡演9／14啟動

更多熱門

相關新聞

珍珠海岸國際音樂節　音樂與籃球巨星同台

珍珠海岸國際音樂節　音樂與籃球巨星同台

桃園市長張善政30日晚間，出席於大園區竹圍漁港舉辦的「2025桃園珍珠海岸國際音樂節」及「鐵玫瑰熱音賞人才培育計畫-校園組決賽」表示，首屆「桃園珍珠海岸國際音樂節」讓樂迷在欣賞表演之餘，也能觀賞熱血籃球比賽，並漫步港灣，觀賞夕陽與海景，體驗未曾有過的海岸音樂獨特氛圍。

桃園珍珠海岸國際音樂節登場　交通攻略曝光

桃園珍珠海岸國際音樂節登場　交通攻略曝光

桃園首屆珍珠海岸國際音樂節　8/29登場　

桃園首屆珍珠海岸國際音樂節　8/29登場　

即將開演！　2025「藝陣大匯演」6/14、15日登場

即將開演！　2025「藝陣大匯演」6/14、15日登場

2024 LALAI桃園原住民族音樂節　8/24青埔開唱

2024 LALAI桃園原住民族音樂節　8/24青埔開唱

關鍵字：

2025LALAI桃園原住民族國際音樂節陽光劇場

讀者迴響

熱門新聞

重機正妹北宜跑山照瘋傳！本尊找到了

三立御用男星開第一槍　3句話力挺江祖平

竹北吊車大王「激情過後」出事了！

江祖平痛揭遭硬上過程！龔益霆得意嗆：妳不爽嗎

江祖平暴瘦10公斤！安排心臟電燒手術

演藝圈發聲再＋1！　金曲女星力挺江祖平開砲

學妹控龔益霆！噁男對話曝光

60歲院長陳屍醫院！　搶助理女友遭斷命根

沒藝人出來挺江祖平？大票吐「現實一主因」

江祖平爆「自己就是性侵受害者」　衛福部：不建議透過媒體公審

江祖平歷任1特點全認證！龔益霆稱交往遭虧

江祖平認「求救文模糊身分是怕媽傷心」！

坤達忍1年《木曜4》吐解散心聲！　陳百祥「觀眾很衰啦」

神預言柯文哲交保！醫師再預測：一審無罪

她帶媽出國2週害慘自己　網勸：建議跟團

更多

最夯影音

更多

【監視器神救援】阿嬤給500堅稱付1000？一查真相曝光…

阿嬤給500「卻堅持付1000」　店家現場調監控化解糾紛！

李珠珢訪到一半往前走...　看記者舉麥辛苦幫忙拿

【誰更瘋誰就贏】送信遇狗狗狂吠 超狂郵差追回去：來啊一起瘋XD

【男生都這麼幼稚嗎？】Gary模仿精上身狂鬧邊荷律 根本小學男生XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面