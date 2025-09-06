2025LALAI桃園原住民族國際音樂節　9/13陽光劇場登場

▲2025LALAI桃園原住民族國際音樂節。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政5日表示，LALAI桃園原住民族國際音樂節，是原民朋友的重要年度盛會，今年將於9月13日下午5點，在桃園青埔地區、機捷A18站週邊的陽光劇場熱鬧登場，籲請大家可以搭高鐵、機捷來參加，把握近距離欣賞原住民族動人歌聲的絕佳機會。

張善政指出，原住民族音樂天賦卓越，幾乎人人都擁有天籟般的嗓音。市府透過為期一年的「LALAI桃園原住民族音樂人才培育計畫」，以台風訓練、作曲能力與專業養成等課程，提供原民青年展現自我、踏上專業舞台的機會，協助他們穩步邁向職業之路。

▲2025LALAI桃園原住民族國際音樂節。（圖／市府提供）

原民局表示，今年音樂節以「原音聚合」為主題，邀集國內外原住民族音樂人，打造跨越地域與語系的樂舞盛會。活動全程免費入場，將由「LALAI桃園原住民族音樂人才培育計畫」孕育的3組新星率先登台，以原創作品展現年輕世代的原音力量；並由林秀偉擔任藝術總監的太古踏舞團攜手印尼與泰國文化協會，呈現跨國南島樂舞交流。

壓軸卡司包含曾獲貢寮國際海洋音樂祭評審團大獎的河紋樂團、第36屆金曲獎最佳原住民語歌手姑慕．巴紹，以及新生代人氣男團ARKis，共同帶來融合傳統與流行的震撼演出。

原民局指出，活動現場將設置原住民族文化體驗區，規劃手作、美食與傳統服飾等體驗活動，活動期間凡參與文化體驗或社群打卡，即有機會獲得LALAI限定客製宣傳品。更多資訊可至活動FB粉絲專頁（網址：https://reurl.cc/7VlVXD）查詢。