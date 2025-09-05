　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

【廣編】2025鹿茸加工產品分享會登場　國產鹿茸展現多元應用新價值

▲▼鹿茸,加工,國產鹿茸展,多元,麗・皇后精華液,鹿隊長益生菌PLUS。（圖／業者提供）

▲鹿茸魅力新登場！氣象女神王淑麗與健康主播鄭凱云，在發表會上攜手分享秋日養顏保健與生活建議，展現國產鹿茸從傳統進補到科學化、生活化的全新價值。

圖、文／中華民國鹿產品運銷合作社提供

近年來，台灣養鹿產業在政策支持與產官學研合作下，逐步邁向精緻化、多元化發展。據農業部統計，截至2024年底全台養鹿場有458場，年產鹿茸量約20公噸，由於精緻飼養，鹿農特別注重優良鹿種選育以提升鹿茸品質。經由農業部的輔導，近年已多元開發多款加工品，涵蓋日常保健、美容保養與調理食品，成功將傳統兼具文化底蘊的鹿茸轉化為符合現代需求的創新商品。

鹿茸魅力登場！雙主播聯手開講 分享多元應用

發表會聚焦兩大明星商品：

「麗・皇后精華液」：由財團法人醫藥工業技術發展中心技轉鹿茸精萃技術給養鹿產業，藉由台灣水鹿茸的特色成分，搭配富含胺基酸與膠原蛋白的萃取物，推出主打保養用途的精華液，協助維持肌膚水潤與光澤。

「鹿隊長益生菌PLUS」：結合國產鹿茸與12株專利益生菌，產品以「調整菌種組合」及「幫助維持消化道機能」為主軸，提供日常保健的多元選擇。

發表會以「健康有益、見證美麗」為主題，融合生活、保養與飲食的概念。開場由專業調酒師以鹿茸藥酒為基底，創作花式特調《鹿雪尋梅》，詮釋傳統元素的現代風貌。

活動特別邀請「氣象女神王淑麗」與「健康主播鄭凱云」雙雙攜手官方代表，展開秋日養顏保健主題對談，分享秋季日常保養與生活建議，讓鹿茸的多元價值更貼近日常生活。

▲▼鹿茸,加工,國產鹿茸展,多元,麗・皇后精華液,鹿隊長益生菌PLUS。（圖／業者提供）

國產鹿茸翻轉印象：科學化 × 生活化新趨勢

鹿茸自古為文化中常見的食材之一，富含胺基酸、膠原蛋白及多種礦物質。農業部研究指出，台灣水鹿鹿茸具備灰分、粗脂肪及多種礦物質的特性，品質穩定，不僅在國內市場廣受肯定，更引發國際學者想探究鹿茸的潛力。隨著科學驗證不斷深化，國產鹿茸正從傳統進補邁向新創轉型，以科學化、生活化的姿態跨足保健、美容與機能食品等領域。未來，國產鹿茸不僅是台灣養鹿產業的重要驕傲，更是引領產業升級的關鍵力量。

▲▼鹿茸,加工,國產鹿茸展,多元,麗・皇后精華液,鹿隊長益生菌PLUS。（圖／業者提供）

主辦單位呼籲，民眾選購新鮮鹿茸可親臨鹿場眼見為憑選購，並支持《中華民國鹿產品運銷合作社》推出的鹿茸加工產品，確保來源透明。支持國產鹿茸，不僅是守護在地產業，更是支持台灣養鹿產業升級的重要力量。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
517 2 2897 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
YouTuber衝銀行領百萬救柯文哲　慘碰壁暴走飆罵行員
工廠二氧化碳外洩！業者整個人「黏在儲存槽上」
柯文哲交保「2關鍵」卡關　法界曝最終可能2結果
小草聚集北院外　舉牌、拉布條聲援：還我阿北
快訊／應曉薇搭囚車抵達北院！　3千萬清點完畢即可重獲自由
「水氣灌台」雨最猛時間曝！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】2025鹿茸加工產品分享會登場　國產鹿茸展現多元應用新價值

7-11咖啡「買3送1」助失智長輩！全家提供「新二代」物資卡

全家咖啡買6送6、7-11霜淇淋思樂冰買1送1　超商周末優惠一次看

行動保養不再白花錢！No.1品牌益節全新升級版「複能3效配方」*讓你真的舒適有感

【廣編】張員瑛「西瓜烏龍」熱潮延燒！「純在」話題新品全台7-ELEVEN獨家開賣　即日起限時優惠45元

肯德基X航海王「惡魔果實咔啦海陸堡」9/9上市　還有聯名新裝

21風味館推開學季+壽星優惠　薯條買1送1、烤雞餐58折

7-11美式拿鐵「買20送20」　超商開學咖啡優惠一次看

超多KOL愛的普渡拜拜神器！再忙一箱就搞定「旺旺綜合零食箱」誠意滿滿拜出好運氣

拿坡里「炸雞、披薩現省2050元」　名字對中2字喝1元可樂

【怪手vs騎士】怪手司機不爽「三角錐被碰」　狂甩鑿頭硬攔騎士

【氣到破音XD】多慧爸爸調椅子沒注意害她摔跤 她氣到鴨子音：爸爸壞人！

【不要再上來了！】2柴犬硬擠上機車踏板　想去兜風完全趕不走XD

【紅燈硬闖】男子酒後過馬路！慘遭男大生撞擊喪命

【北院外心碎】柯文哲今開庭！陳佩琪隔鐵網探夫　掩面痛哭嘆：他犯了什麼罪

【不著痕跡】急「消除」金正恩DNA？　北韓人員被捕捉峰會後「擦桌椅」

血淚開箱文曝！無良人蛇逼賣淫先試車　地獄淫魔「1人蹂躪20女」

【不講武德】貴賓遭喵皇怒賞貓拳...被揍傻眼看鏡頭QQ

【別說了...】開會與女友免提通話　被爆私下說主管多屁話還腳臭XD

【不捨舅舅念大學】4歲娃看他整理宿舍...抱媽偷哭QQ

【廣編】2025鹿茸加工產品分享會登場　國產鹿茸展現多元應用新價值

7-11咖啡「買3送1」助失智長輩！全家提供「新二代」物資卡

全家咖啡買6送6、7-11霜淇淋思樂冰買1送1　超商周末優惠一次看

行動保養不再白花錢！No.1品牌益節全新升級版「複能3效配方」*讓你真的舒適有感

【廣編】張員瑛「西瓜烏龍」熱潮延燒！「純在」話題新品全台7-ELEVEN獨家開賣　即日起限時優惠45元

肯德基X航海王「惡魔果實咔啦海陸堡」9/9上市　還有聯名新裝

21風味館推開學季+壽星優惠　薯條買1送1、烤雞餐58折

7-11美式拿鐵「買20送20」　超商開學咖啡優惠一次看

超多KOL愛的普渡拜拜神器！再忙一箱就搞定「旺旺綜合零食箱」誠意滿滿拜出好運氣

拿坡里「炸雞、披薩現省2050元」　名字對中2字喝1元可樂

房價跌了！今年Q1房貸負擔率44.53%　連2季下降

MC夢遭李多寅質疑舊照重發！　狠嗆「會像妳拋棄家人嗎」揭家醜反擊

桃園占全國用電量11%　台電擬新設「觀園變電所」強化供電穩定

鈴木駿輔業餘「燒肉配酒」解憂愁　來台練就開車、刷載具技能

備500萬援救柯文哲！小草直播主衝銀行領百萬碰壁　暴走飆罵行員

CANALI皮衣沒內裡超輕薄　鳳小岳穿西裝「很適合約會」

Travis Japan喊話台灣銀行高層！「差點撞名」原因笑翻粉絲

愛雅懷孕4個月爆哭遭轟「公主病」！委屈還原經過　老公心疼開戰酸民

工廠二氧化碳外洩！業者凍傷「黏在儲存槽上」　消防噴水解凍救人

運安會揭楊梅服務區匝道與竣工圖不符　彎道半徑「比圖更小」

消費熱門新聞

肯德基X航海王「惡魔果實咔啦海陸堡」9/9上市

全家咖啡買6送6、7-11思樂冰買1送1　超商周末優惠齊發

拿坡里炸雞、披薩現省2050元

No.1品牌益節全新升級版「複能3效配方」*讓你真的舒適有感

美式拿鐵「買20送20」　超商咖啡優惠一次看

全家炸雞桶下殺！超商限時買1送1懶人包

超商咖啡「買9送9」優惠懶人包

限今天！全家咖啡買3送3　7-11買7送7

漢堡王「4款99元套餐」比買1送1便宜

寵物客製婚戒正夯！

「純在」話題新品全台7-ELEVEN獨家開賣　即日起限時優惠45元

7-11 全新「可爾必思水蜜桃霜淇淋」買2送2

7-11咖啡「買3送1」助失智長輩

日本麝香葡萄來台每盒399元　7-11嚐鮮杯99元

更多熱門

相關新聞

太魯閣水鹿遭獵殺鹿茸段斷　太管處追兇

太魯閣水鹿遭獵殺鹿茸段斷　太管處追兇

近日有網友在臉書（Facebook）登山社團發文指出，於奇萊稜線山屋東南方約500公尺處發現一隻雄性水鹿屍體。該水鹿兩隻鹿茸斷裂處整齊，身上並可見一處圓形孔洞，疑似為彈孔痕跡，不排除是有心人士為取得鹿茸而獵殺水鹿。

員工到班率56→70%　直擊東京千坪辦公室6大亮點

員工到班率56→70%　直擊東京千坪辦公室6大亮點

川普演說再喊美國優先　陳冠廷第一線分析台海經貿衝擊

川普演說再喊美國優先　陳冠廷第一線分析台海經貿衝擊

身障多元就業企業ESG創新落實數位平權

身障多元就業企業ESG創新落實數位平權

台東移民節暨國際移民日登場

台東移民節暨國際移民日登場

關鍵字：

鹿茸加工國產鹿茸展多元麗・皇后精華液鹿隊長益生菌PLUS

讀者迴響

熱門新聞

9寳爸撐一家突倒下腦死　今拔管留下妻小10人

江祖平深夜再發聲！　掀無意識硬上內幕

即／柯文哲7000萬交保　「3限」+電子監控

江祖平也是被害人！三立副總兒下藥性侵還跟親友視訊

江祖平：我一定要索賠性侵罪！

龔益霆自爆曾交往江祖平　上月分手了！網抓包說謊

江祖平認「求救文模糊身分是怕媽傷心」！

學妹控龔益霆！噁男對話曝光

快訊／孫安佐表姊涉「愛情詐騙」求刑5年

快訊／江祖平認是「受害者」！內湖分局通知作筆錄

江祖平遭龔益霆動粗！門竟被打爆3洞

台版廣末涼子爆22歲姐弟戀！　江祖平歷任男友曝光

AV男優點名1人「女優教科書」 揭三上悠亞、河北彩伽真面目

德媒警告遊客來台要三思　觀光署：台灣交通比泰國好

傳產大嫂扮「神鬼會計」涉掏空2.7億　遭聲押禁見

更多

最夯影音

更多

【怪手vs騎士】怪手司機不爽「三角錐被碰」　狂甩鑿頭硬攔騎士

【氣到破音XD】多慧爸爸調椅子沒注意害她摔跤 她氣到鴨子音：爸爸壞人！

【不要再上來了！】2柴犬硬擠上機車踏板　想去兜風完全趕不走XD

【紅燈硬闖】男子酒後過馬路！慘遭男大生撞擊喪命

【北院外心碎】柯文哲今開庭！陳佩琪隔鐵網探夫　掩面痛哭嘆：他犯了什麼罪

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面