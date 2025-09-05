【廣編】2025鹿茸加工產品分享會登場　國產鹿茸展現多元應用新價值

▲鹿茸魅力新登場！氣象女神王淑麗與健康主播鄭凱云，在發表會上攜手分享秋日養顏保健與生活建議，展現國產鹿茸從傳統進補到科學化、生活化的全新價值。

圖、文／中華民國鹿產品運銷合作社提供

近年來，台灣養鹿產業在政策支持與產官學研合作下，逐步邁向精緻化、多元化發展。據農業部統計，截至2024年底全台養鹿場有458場，年產鹿茸量約20公噸，由於精緻飼養，鹿農特別注重優良鹿種選育以提升鹿茸品質。經由農業部的輔導，近年已多元開發多款加工品，涵蓋日常保健、美容保養與調理食品，成功將傳統兼具文化底蘊的鹿茸轉化為符合現代需求的創新商品。

鹿茸魅力登場！雙主播聯手開講 分享多元應用

發表會聚焦兩大明星商品：

「麗・皇后精華液」：由財團法人醫藥工業技術發展中心技轉鹿茸精萃技術給養鹿產業，藉由台灣水鹿茸的特色成分，搭配富含胺基酸與膠原蛋白的萃取物，推出主打保養用途的精華液，協助維持肌膚水潤與光澤。

「鹿隊長益生菌PLUS」：結合國產鹿茸與12株專利益生菌，產品以「調整菌種組合」及「幫助維持消化道機能」為主軸，提供日常保健的多元選擇。

發表會以「健康有益、見證美麗」為主題，融合生活、保養與飲食的概念。開場由專業調酒師以鹿茸藥酒為基底，創作花式特調《鹿雪尋梅》，詮釋傳統元素的現代風貌。

活動特別邀請「氣象女神王淑麗」與「健康主播鄭凱云」雙雙攜手官方代表，展開秋日養顏保健主題對談，分享秋季日常保養與生活建議，讓鹿茸的多元價值更貼近日常生活。

國產鹿茸翻轉印象：科學化 × 生活化新趨勢

鹿茸自古為文化中常見的食材之一，富含胺基酸、膠原蛋白及多種礦物質。農業部研究指出，台灣水鹿鹿茸具備灰分、粗脂肪及多種礦物質的特性，品質穩定，不僅在國內市場廣受肯定，更引發國際學者想探究鹿茸的潛力。隨著科學驗證不斷深化，國產鹿茸正從傳統進補邁向新創轉型，以科學化、生活化的姿態跨足保健、美容與機能食品等領域。未來，國產鹿茸不僅是台灣養鹿產業的重要驕傲，更是引領產業升級的關鍵力量。

主辦單位呼籲，民眾選購新鮮鹿茸可親臨鹿場眼見為憑選購，並支持《中華民國鹿產品運銷合作社》推出的鹿茸加工產品，確保來源透明。支持國產鹿茸，不僅是守護在地產業，更是支持台灣養鹿產業升級的重要力量。