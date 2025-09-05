上任後首訪美！　邱垂正將赴華府智庫演講

▲陸委會主委邱垂正。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳冠宇／台北報導

陸委會今（5）日表示，為增進國際社會對當前台海情勢瞭解，主委邱垂正定於台北時間9月6日至14日應邀赴美訪問，並於美東時間9月12日在華府智庫「傳統基金會」（The Heritage Foundation）發表專題演講。據了解，這是邱垂正上任後首次訪美。

陸委會今日下午主動發布以上消息。陸委會指出，邱垂正受傳統基金會邀請發表專題演講，將以「維持台海和平穩定現狀符合台美共同利益」（Maintaining the Peaceful and Stable Status Quo Across the Taiwan Strait is in Line with the Shared Interests of Taiwan and the United States）為題，闡述對近期台海情勢觀察及我方兩岸政策，該場活動將由傳統基金會亞洲研究中心資深研究員葉望輝（Steve Yates）主持。

陸委會強調，台灣是區域負責任的一方，將堅定捍衛國家主權和安全，致力維持台海和平現狀，以守護台美與區域各方共同最大利益。邱垂正此行將循例規劃拜會美國行政及立法部門、智庫與僑界人士等，說明我政府兩岸政策，並促進各界對台海議題的重視。