雲林地方與中央攜手　東勢安南國小通學步道工程動工

▲安南國小通學步道改善工程動土，未來將大幅提升學童上學安全。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

「孩子的安全最重要！」東勢鄉安南國小學童每日通學與車流交錯，長年讓家長憂心。立委劉建國積極奔走爭取，今（5）日「安南國小通學步道改善工程」正式動土，未來將打造更安全、舒適的上學環境，盼透過這條「安全快樂上學路」，守護東勢鄉孩子的未來，也替雲林發展注入更多希望。

劉建國表示，這項工程是去年他邀集公路局副局長林聰利，以及地方各級民代、村里長、校長實地會勘後成功爭取的成果之一。當天光是一個下午就跑了西螺、褒忠、東勢三鄉鎮，共14個計畫，總經費約1.4億元，其中就包含安南國小的步道改善。

▲劉建國（右）強調「孩子安全最重要」，承諾持續爭取更多校園安全建設。（圖／記者游瓊華翻攝）



「工程完工後，不僅能確保孩子上下學安全，也能優化校園周邊環境品質，讓孩子走得安心，家長更放心。」劉建國強調，這也是中央推動「永續提升人行安全計畫」的重要目標，未來他將繼續爭取更多建設經費，打造雲林宜居、安全的生活環境。

東勢鄉長張健福則指出，安南國小位處交通要道，學童與社區居民動線混雜，安全一直是地方關注的焦點。感謝劉建國立委積極爭取，以及中央與地方單位攜手合作，讓計畫能順利推動。他強調，工程完成後不僅能守護孩子，也能提升道路品質，成為社區發展的重要基石。