幫兒取名竟鬧翻離婚！　1歲孩沒戶口「也打不了疫苗」

▲上海浦東法院審理夫妻離婚爭議，案情延伸至未成年子女的出生登記權益。（示意圖／Pixabay）

文／CTWANT

大陸上海一對夫妻因無法就孩子的名字達成共識，導致新生兒至今已滿一歲仍未取得出生醫學證明，進而影響戶籍登記與疫苗接種。當地法院介入調解，雙方多次協商才終於完成相關程序，整起事件也凸顯父母責任失衡對未成年子女權益的實質影響。

根據《極目新聞》報導，該對夫妻於2023年登記結婚，隔年迎來新生命。惟雙方感情迅速惡化，母親遂以婚姻破裂為由提起離婚訴訟。法院審理過程中發現，夫妻雙方因為孩子姓名問題互不相讓，無法配合辦理出生醫學證明。由於證明尚未完成，導致孩子無法落戶，亦影響預防接種及其他法定權益。

法院為保障未成年人基本權益，特別發出《關愛未成年子女提示書》，限期要求雙方配合辦理出生醫學證明，並回報處理進度。雖然雙方一度達成共識，實際辦理時仍因原件保管爭議再起爭執。最終法院建議將出生證原件交由法院暫代保管，後續再協調移交。

經過反覆調解，雙方最後同意由母親持有出生醫學證明原件，並負責辦理戶籍登記，孩子落戶問題也隨之解決。法院強調，出生醫學證明是新生兒獲得法律身份的重要依據，父母若以個人矛盾延誤辦理，已構成對未成年人人格權的侵害，應承擔相應責任。

此案被列為涉未成年人重點案件，法院提醒家長，不應將子女作為情感衝突的籌碼，亦不應以爭執推諉監護義務，否則可能對孩子造成不可逆的法律與生活影響。

延伸閱讀

▸ 江祖平控三立副總兒涉性侵！ 命理師揭她前世身分：辭官為女性發聲

▸ 江祖平再嗆龔益霆「硬上後清乾淨」 預告還有更驚人爆料

▸ 原始連結