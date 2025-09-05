　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸商務部初步裁定歐盟進口豬肉傾銷　陸國內產業受實質損害

▲▼大陸,超市,豬肉。（圖／CFP）

▲大陸商務部初步裁定歐盟輸入的豬肉商品存在傾銷行為。（示意圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸商務部公告，針對原產於歐盟的進口豬肉及豬副產品反傾銷調查已作出初步裁定，認定相關產品存在傾銷，對國內產業造成實質損害，並確認兩者之間存在因果關係。根據決定，自9月10日起，進口商需依據不同企業稅率繳納臨時反傾銷保證金，稅率區間為15.6%至62.4%，此舉成為中歐貿易摩擦中的新焦點。

▲GDP,超市,豬肉,價格。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，初裁結果顯示，西班牙里泰拉肉類公司稅率為15.6%，丹麥皇冠公司31.3%，荷蘭維揚博克斯特公司32.7%；其他配合調查的歐盟企業適用20%的稅率，未配合者則將面臨62.4%的最高稅率。

大陸商務部表示，臨時措施將以保證金形式徵收，計算方式依海關確定的進口計稅價格乘以保證金比率及增值稅率，涵蓋鮮、冷、凍豬肉，食用雜碎，以及脂肪、腸胃等多類副產品。此次調查範圍涉及《進出口稅則》中多個稅號，其中部分非豬產品不在調查之內。

▲蔬菜,豬肉,物價。（圖／CFP）

大陸商務部發言人指出，此案應中國畜牧業協會申請於2024年6月17日立案，並於2025年6月10日宣布調查期限延長至12月16日。立案後，調查機關透過問卷、公開聽證、企業走訪以及對歐盟企業實地核查等方式收集資料，調查程序公開透明，並充分保障利害關係方的權利。

大陸商務部發言人強調，初步證據顯示，歐盟相關產品存在傾銷行為，確實對大陸國內產業造成實質損害，且二者存在因果關聯。據此，商務部於9月5日發出初裁公告，決定徵收臨時反傾銷保證金。

同時，商務部也表態，中方一貫審慎使用貿易救濟措施。2025年以來，中方僅針對白蘭地與共聚聚甲醛案件作出終裁，並在白蘭地案中透過價格承諾協議方式結案。相比之下，歐盟同期對中國產品共發起6起反傾銷原審調查，對16起案件作出初裁並徵收臨時反傾銷稅，對12起案件作出終裁並正式課稅。

商務部批評歐方濫用貿易救濟措施，並呼籲雙方透過對話協商妥善處理貿易摩擦，維護中歐經貿合作大局。最終裁決預計於2025年12月16日調查期限屆滿前作出。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
517 2 2897 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
YouTuber衝銀行領百萬救柯文哲　慘碰壁暴走飆罵行員
工廠二氧化碳外洩！業者整個人「黏在儲存槽上」
柯文哲交保「2關鍵」卡關　法界曝最終可能2結果
小草聚集北院外　舉牌、拉布條聲援：還我阿北
快訊／應曉薇搭囚車抵達北院！　3千萬清點完畢即可重獲自由
「水氣灌台」雨最猛時間曝！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

上任後首訪美！　邱垂正將赴華府智庫演講

美女舞者貼身親口餵棒棒糖！　杭州餐酒館涉擦邊…官方急出手了

陸商務部初步裁定歐盟進口豬肉傾銷　陸國內產業受實質損害

瞄準2030世足賽！陸國足決定公開選聘總教練　國籍不限需全職工作

22歲女做「微創手術突腦死」身亡　家屬痛斥：忘在恢復室未供氧

普丁訪華返俄後送大禮　宣佈將對中國實施對等免簽入境

華北地區64年來最強雨季結束　持續時間較往年多29天

標榜防霸凌！陸兒童指紋解鎖水壺熱銷　電池漏液和材質藏隱憂

編號「807098」小行星命名「陳嵩」星　業餘天文愛好者之名留星空

時隔6年舉行「習金會」　金正恩「罕見」表態台灣問題：支持中方立場

【怪手vs騎士】怪手司機不爽「三角錐被碰」　狂甩鑿頭硬攔騎士

【氣到破音XD】多慧爸爸調椅子沒注意害她摔跤 她氣到鴨子音：爸爸壞人！

【不要再上來了！】2柴犬硬擠上機車踏板　想去兜風完全趕不走XD

【紅燈硬闖】男子酒後過馬路！慘遭男大生撞擊喪命

【北院外心碎】柯文哲今開庭！陳佩琪隔鐵網探夫　掩面痛哭嘆：他犯了什麼罪

【不著痕跡】急「消除」金正恩DNA？　北韓人員被捕捉峰會後「擦桌椅」

血淚開箱文曝！無良人蛇逼賣淫先試車　地獄淫魔「1人蹂躪20女」

【不講武德】貴賓遭喵皇怒賞貓拳...被揍傻眼看鏡頭QQ

【別說了...】開會與女友免提通話　被爆私下說主管多屁話還腳臭XD

【不捨舅舅念大學】4歲娃看他整理宿舍...抱媽偷哭QQ

上任後首訪美！　邱垂正將赴華府智庫演講

美女舞者貼身親口餵棒棒糖！　杭州餐酒館涉擦邊…官方急出手了

陸商務部初步裁定歐盟進口豬肉傾銷　陸國內產業受實質損害

瞄準2030世足賽！陸國足決定公開選聘總教練　國籍不限需全職工作

22歲女做「微創手術突腦死」身亡　家屬痛斥：忘在恢復室未供氧

普丁訪華返俄後送大禮　宣佈將對中國實施對等免簽入境

華北地區64年來最強雨季結束　持續時間較往年多29天

標榜防霸凌！陸兒童指紋解鎖水壺熱銷　電池漏液和材質藏隱憂

編號「807098」小行星命名「陳嵩」星　業餘天文愛好者之名留星空

時隔6年舉行「習金會」　金正恩「罕見」表態台灣問題：支持中方立場

房價跌了！今年Q1房貸負擔率44.53%　連2季下降

MC夢遭李多寅質疑舊照重發！　狠嗆「會像妳拋棄家人嗎」揭家醜反擊

桃園占全國用電量11%　台電擬新設「觀園變電所」強化供電穩定

鈴木駿輔業餘「燒肉配酒」解憂愁　來台練就開車、刷載具技能

備500萬援救柯文哲！小草直播主衝銀行領百萬碰壁　暴走飆罵行員

CANALI皮衣沒內裡超輕薄　鳳小岳穿西裝「很適合約會」

Travis Japan喊話台灣銀行高層！「差點撞名」原因笑翻粉絲

愛雅懷孕4個月爆哭遭轟「公主病」！委屈還原經過　老公心疼開戰酸民

工廠二氧化碳外洩！業者凍傷「黏在儲存槽上」　消防噴水解凍救人

運安會揭楊梅服務區匝道與竣工圖不符　彎道半徑「比圖更小」

大陸熱門新聞

金正恩「罕見」表態台灣問題：支持中方立場

陸閱兵唯一女兵方隊成員怎麼挑？ 北京朝陽區工廠女工曾包辦多年

快訊／藝人轉發央視貼文！　陸委會站出來說話了

中共公布受邀閱兵「台灣名單」13人

習近平城樓上握手的百歲老兵 曾為國軍土木系79軍一員參與常德會戰

陸閱兵總指揮打破慣例 中部戰區司令神隱...空軍司令韓勝延扛大旗

陸「93大閱兵」提升軍貿實力　如涉「底線」有錢也不賣

忘供氧！22歲女做「微創手術突腦死」身亡

40歲男師外遇16歲女學生　鹹濕對話「震碎三觀」

情控SOP！赴台陸生陷「學姐色誘」致機密外洩

洪秀柱參加九三閱兵　梁文傑罕見唸「夏立言時期」聲明回應

編制逾200人卻「沒事做」？　陸委會駁：極少人力對抗統戰滲透

華為新「三摺機」Max XTs亮相 麒麟芯片回歸...最高規格9.4萬台幣

陸閱兵向市民徵集8萬隻和平鴿 「放飛即下班」10分鐘到家

更多熱門

相關新聞

東協團結抗美霸權　破解21世紀不平等關稅條約

東協團結抗美霸權　破解21世紀不平等關稅條約

美國推動的「對等關稅」政策要求貿易夥伴提供相同關稅待遇，此舉被東協成員國視為「21世紀不平等條約」。該政策對出口導向的東協經濟體構成嚴重威脅，可能破壞全球多邊貿易體系。據世界銀行數據顯示，東協與美國的年貿易額超過3500億美元，任何關稅調整都將直接影響區域經濟穩定。

力保關稅！　川普上訴最高法院

力保關稅！　川普上訴最高法院

歐江安出席大使圓桌論壇　喊「台灣加入將使CPTPP更強大」

歐江安出席大使圓桌論壇　喊「台灣加入將使CPTPP更強大」

陸裁定對美「光纖」企業續徵反傾銷稅 最高稅率78.2％

陸裁定對美「光纖」企業續徵反傾銷稅 最高稅率78.2％

關稅難談！　謝金河：一個小台灣對美貿易順差超車印度

關稅難談！　謝金河：一個小台灣對美貿易順差超車印度

關鍵字：

貿易商務部歐盟豬肉反傾銷傾銷

讀者迴響

熱門新聞

9寳爸撐一家突倒下腦死　今拔管留下妻小10人

江祖平深夜再發聲！　掀無意識硬上內幕

即／柯文哲7000萬交保　「3限」+電子監控

江祖平也是被害人！三立副總兒下藥性侵還跟親友視訊

江祖平：我一定要索賠性侵罪！

龔益霆自爆曾交往江祖平　上月分手了！網抓包說謊

江祖平認「求救文模糊身分是怕媽傷心」！

學妹控龔益霆！噁男對話曝光

快訊／孫安佐表姊涉「愛情詐騙」求刑5年

快訊／江祖平認是「受害者」！內湖分局通知作筆錄

江祖平遭龔益霆動粗！門竟被打爆3洞

台版廣末涼子爆22歲姐弟戀！　江祖平歷任男友曝光

AV男優點名1人「女優教科書」 揭三上悠亞、河北彩伽真面目

德媒警告遊客來台要三思　觀光署：台灣交通比泰國好

傳產大嫂扮「神鬼會計」涉掏空2.7億　遭聲押禁見

更多

最夯影音

更多

【怪手vs騎士】怪手司機不爽「三角錐被碰」　狂甩鑿頭硬攔騎士

【氣到破音XD】多慧爸爸調椅子沒注意害她摔跤 她氣到鴨子音：爸爸壞人！

【不要再上來了！】2柴犬硬擠上機車踏板　想去兜風完全趕不走XD

【紅燈硬闖】男子酒後過馬路！慘遭男大生撞擊喪命

【北院外心碎】柯文哲今開庭！陳佩琪隔鐵網探夫　掩面痛哭嘆：他犯了什麼罪

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面