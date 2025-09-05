陸商務部初步裁定歐盟進口豬肉傾銷　陸國內產業受實質損害

▲大陸商務部初步裁定歐盟輸入的豬肉商品存在傾銷行為。（示意圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸商務部公告，針對原產於歐盟的進口豬肉及豬副產品反傾銷調查已作出初步裁定，認定相關產品存在傾銷，對國內產業造成實質損害，並確認兩者之間存在因果關係。根據決定，自9月10日起，進口商需依據不同企業稅率繳納臨時反傾銷保證金，稅率區間為15.6%至62.4%，此舉成為中歐貿易摩擦中的新焦點。

《澎湃新聞》報導，初裁結果顯示，西班牙里泰拉肉類公司稅率為15.6%，丹麥皇冠公司31.3%，荷蘭維揚博克斯特公司32.7%；其他配合調查的歐盟企業適用20%的稅率，未配合者則將面臨62.4%的最高稅率。

大陸商務部表示，臨時措施將以保證金形式徵收，計算方式依海關確定的進口計稅價格乘以保證金比率及增值稅率，涵蓋鮮、冷、凍豬肉，食用雜碎，以及脂肪、腸胃等多類副產品。此次調查範圍涉及《進出口稅則》中多個稅號，其中部分非豬產品不在調查之內。

大陸商務部發言人指出，此案應中國畜牧業協會申請於2024年6月17日立案，並於2025年6月10日宣布調查期限延長至12月16日。立案後，調查機關透過問卷、公開聽證、企業走訪以及對歐盟企業實地核查等方式收集資料，調查程序公開透明，並充分保障利害關係方的權利。

大陸商務部發言人強調，初步證據顯示，歐盟相關產品存在傾銷行為，確實對大陸國內產業造成實質損害，且二者存在因果關聯。據此，商務部於9月5日發出初裁公告，決定徵收臨時反傾銷保證金。

同時，商務部也表態，中方一貫審慎使用貿易救濟措施。2025年以來，中方僅針對白蘭地與共聚聚甲醛案件作出終裁，並在白蘭地案中透過價格承諾協議方式結案。相比之下，歐盟同期對中國產品共發起6起反傾銷原審調查，對16起案件作出初裁並徵收臨時反傾銷稅，對12起案件作出終裁並正式課稅。

商務部批評歐方濫用貿易救濟措施，並呼籲雙方透過對話協商妥善處理貿易摩擦，維護中歐經貿合作大局。最終裁決預計於2025年12月16日調查期限屆滿前作出。