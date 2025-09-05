　
社會 社會焦點 保障人權

新竹殯儀館誇張出包！家屬瞻仰遺容「竟燒錯阿嬤」　怒揍禮儀人員

▲▼ 新竹市立殯儀館發生燒錯遺體的誇張烏龍事件。（圖／翻攝自Google Map）

▲新竹市立殯儀館發生燒錯遺體的誇張烏龍事件。（圖／翻攝自Google Map）

記者黃資真／新竹報導

2023年嘉義縣鹿草殯儀館曾發生遺體燒錯意外，引發譁然，怎料又傳出新竹市殯儀館5日也出現相同狀況，當家屬瞻仰遺容時發現不是自家阿嬤，這才知道遺體在上午已被燒掉，氣憤的家屬當場與禮儀公司人員爆發肢體衝突，造成1名女員工受傷送醫，詳細事發原因仍有待釐清。

初步了解，該禮儀公司為新竹市立殯儀館承包商，今天卻誤將上午場、下午場的遺體搞混，因上午場家屬未確認遺容，直接送往火化，而當下午場的家屬瞻仰遺容時，發現棺材裡面躺的並非自己的阿嬤，進一步確認才發現遺體已經被火化。

禮儀公司的誇張出包造成他們無法見到親人最後一面，氣憤不已的家屬當場與公司人員爆發拉扯，其中家屬28歲林姓男子出手打傷公司老闆與女員工，導致女員工左側肋骨挫傷，幸送醫治療後無大礙。

事後2人雖未提告，但警方仍依社會秩序維護法之妨害他人身體罪嫌，將現場的涉案人員送辦。

對此，新竹市政府民政處回應，有關殯葬管理所發生遺體誤燒事件，目前與家屬持續溝通釐清狀況中；禮儀公司也表示，事發後已與家屬達成協議，將依家屬意願提供補償，也坦承現場員工未依規定落實SOP，造成出包，未來將全面檢討，防止類似情況再發生。

09/04 全台詐欺最新數據

