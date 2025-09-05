車禍癱瘓校友返校勉勵　美和科技大學迎新營動人啟航

▲美和科技大學迎新啟航活動。（圖／美和科大提供）

記者陳崑福／屏東報導

9月8日即將開學，美和科技大學於3日起舉辦三天「美和心亮點-新心相印」新生共融營，迎接大一新鮮人。活動結合「友善校園週」，安排生命教育、校園安全宣導與多元競賽。其中最感人的是校友李振全分享自身故事，他在畢業後原本前途大好，卻因車禍意外癱瘓，仍以堅毅心志活出價值，現身勉勵學弟妹勇敢面對挑戰，成為迎新活動最動人的一課。

開訓典禮校長王建臺以「感恩、韌性、認真讀書」三唯精神勉勵新生，強調進入大學(專)是人生的重要轉捩點，唯有「心懷感恩」，才能珍惜家人與師長的陪伴與支持；唯有「培養韌性」，才能勇於面對挑戰與挫折，不輕言放棄；唯有「專注學習」，才能厚植專業實力，勇敢迎向未來；並鼓勵同學運用學校多方資源，積極考取專業證照，展現美和人「證照第一、就業優先」的硬實力，為未來職涯奠定勝利基礎。

迎新啟航系列活動，該校特別邀請學長李振全蒞校，以「堅韌生命、逆境成長」為題，進行生命教育講座。李振全畢業於該校(應用外語系)，在大好人生即將起飛之際，不幸發生車禍意外致全身癱瘓。他以自身故事與生命體悟啟發新生，勉勵同學在人生旅程中，即使遇到困境，也要以積極的心態去突破限制，活出自我價值，活動現場氣氛感人，新生深受啟發。

學務長黃其彥表示，本次活動為強化新生安全意識及培育學生體能與團隊合作能力，透過校園安全互動式講解與實境演練，結合戶外競賽活動，且重金禮聘李杰明等多名新生代歌手，搭配學生社團演出，充份展現美和全方位照顧學生「身、心、靈」學習需求。還強調大學(專)生活不僅是專業學習，更是人格養成與自我探索的關鍵時刻，學校持續秉持「以人為本」的創校精神，營造支持與多元性的學習環境，透過課程、講座、活動與社團，協助新生找到方向、培養韌性，並勇敢迎接未來挑戰。