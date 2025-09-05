韓國尚州市府會參訪基隆中元祭　謝國樑盼深化交流共創雙贏

▲見證百年民俗盛事，韓國尚州市組團參訪基隆中元祭。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市與韓國尚州市自2013年締結姊妹市以來，雙方在文化與觀光等領域交流頻繁。今（5日），尚州市副市長吳相喆、副議長朴珠亨率領訪問團抵基，由基隆市長謝國樑親自接見，並由民政處長呂謦煒、姊妹市促進會理事長陳世斌等人陪同。雙方除互贈紀念品外，謝國樑也盛情邀請韓國貴賓共同參與晚間的中元祭水燈遊行盛會。

謝國樑表示，自締結姊妹市以來，尚州市多次派團蒞臨基隆參與中元祭活動，基隆市也受邀前往韓國參加「尚州世界帽子慶典」，雙方在互訪與合作中建立深厚情誼，展現了跨國城市交流的真誠互動。他強調，今年適逢第171屆雞籠中元祭，能與尚州市代表團一同參與放水燈遊行，更具文化與友誼雙重意義，不僅象徵祈求平安，也祝願兩市情誼長存。

尚州市副市長吳相喆致詞時指出，雞籠中元祭擁有171年的歷史傳承，對他而言十分珍貴，也期盼能借鑑基隆市府與民間合作推動民俗祭典的經驗，作為「尚州世界帽子慶典」的參考依據。他也感謝基隆市政府與市民的熱情款待，相信未來兩市將持續透過文化交流推動城市發展、深化兩市情誼。

謝國樑最後強調，基隆與尚州的交流不僅為深化兩市之間的友誼，更是城市透過文化對話走向國際的重要象徵；基隆將持續與國際友城並肩，把民俗文化轉化為跨國交流的力量，讓世界看見基隆的多元風貌與城市能量，並在互學互鑑中，共創更繁榮、永續的未來。