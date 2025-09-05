2個月提款機狂刷百筆詐騙贓款　士林警快狠準3度拘捕跨境車手

▲詐騙集團玩「外籍車手」套路，馬來西亞男子北市落網。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

詐騙集團花招不斷，近期以「高報酬」為誘餌，專找境外人士來台擔任提款車手，妄想靠外籍身分規避查緝。沒想到士林分局天母派出所早已鎖定目標，成立專案小組跟監蒐證，發現轄內提款機短短2個月內遭外籍車手狂刷近百筆詐騙贓款，最後火速鎖定42歲馬來西亞籍江姓男子，並趁他準備退房潛逃之際，持拘票破門逮捕。

據了解，江嫌是近期提款大宗車手，行蹤反覆出現在多處提款機。專案小組透過調閱監視器、比對行蹤，掌握完整犯罪事證，並報請士林地檢署核發拘票。8月底，江嫌入住某車站附近旅店，準備退房潛逃出境時，專案人員持拘票上門，將他人贓俱獲拘提，現場查扣新台幣1萬6,000元及手機1支。

天母所所長陳鍵頡指出，這已是天母派出所近期第三度逮捕跨境詐欺車手。今年7月1日及5日，警方分別查獲港籍張姓男子及另名馬來西亞籍楊姓男子，同樣在出境前即時聲請拘票成功逮捕，展現強力打擊詐欺犯罪的決心。

▼江姓車手在旅館遭逮補。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方強調，本案展現縝密規劃與迅速應變，才能有效壓制跨境詐欺車手的囂張氣焰。士林分局呼籲，若民眾發現提款機旁有人形跡可疑、徘徊不去，或短時間內反覆換卡提款、並不斷用手機通聯，務必立即撥打110或就近通報派出所，共同協助警方打擊詐騙，守護全民財產安全。