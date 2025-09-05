　
社會 社會焦點 保障人權

前2次都沒挨罰　回收婦「搬門口引擎變賣」下場慘了

記者黃翊婷／綜合報導

婦人阿鳳（化名）過去有2次亂撿他人物品遭檢方調查的經歷，但都獲得不起訴處分，沒想到今年1月間她又在未經同意之下，擅自搬走別人放在家門口的引擎，因而挨告。雖然阿鳳聲稱以為那是沒人要的東西，不過，雲林地院法官日前審理之後，仍依犯竊盜罪判處她拘役40日，得易科罰金4萬元。

▲▼老人,老婦,長輩,年老,衰老,皺紋,拐杖。（圖／CFP）

▲阿鳳並不是第一次擅自拿走別人的東西。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿鳳今年1月間騎車路過雲林縣一處民宅前，看見門口的紙箱內放著一顆引擎（價值5000元），竟沒有詢問就擅自將引擎搬走變賣。後來物品的所有人發現引擎遭竊，急忙報警並調閱監視器追查，警方很快便鎖定阿鳳。

阿鳳到案後矢口否認犯行，她辯稱，以為引擎是沒有人要的物品。經查，阿鳳在2023年間曾兩度騎車亂撿別人的東西，遭檢方以竊盜罪偵辦，但都因為犯罪嫌疑不足獲得不起訴處分，她這次卻沒有逃過，訊後被檢方依法起訴。

雲林地院法官認為，經過前案調查，阿鳳應當知道不得恣意盜取他人物品，卻再度騎車亂載走別人擺放在家門口的物品，顯然欠缺尊重他人財產權的觀念，惡性非輕，考量到她犯後否認犯行，始終沒有賠償受害者分文，最終依犯竊盜罪判處她拘役40日，得易科罰金4萬元，全案仍可上訴。

更多新聞
ET快訊
雲林地院

