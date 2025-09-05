家人開刀「前一周取消出國員旅」被討1萬元賠償　他氣炸！網喊合理

▲原PO臨時決定不去員工旅遊。（示意圖／記者李姿慧攝）



記者施怡妏／綜合報導

公司為慰勞員工，安排了全額補助的出國員工旅遊，但一名男網友表示，家人剛好在出發前一天臨時開刀，決定放棄行程，留下來陪家人，跟公司告知後，卻因臨時取消造成旅行社開票人數不足，需支付1萬多元的違約金，旅行沒有去到，還要賠錢讓他很不滿。貼文曝光，網友認為收取違約金很合理。

男網友在Dcard發文，公司全額補助出國員工旅遊，但他意外發現家人在出發前一天需動手術，因此決定放棄旅遊陪伴家人。他向負責旅遊的同事反映後，卻被告知由於臨時取消，導致團體人數不足，旅行社會收取違約金，公司願意吸收部分損失，但他仍須支付1萬多元的違約費用。

原PO對此感到不滿，如果出發當天才臨時告知不參加，或許就不必負擔違約金，「反正飛機時間到，你們一群人也是要飛，到時頂多算是我趕不上飛機，自己放棄員旅權利而已」，現在不僅沒享受到員工旅遊，還要自掏腰包賠錢，「當個老實人提前告知，換來這樣的結果」。

原PO補充，假如原本跟旅行社說好10人團，但是有一人不能參加，為何不能以10人的方案繼續進行，要改成9人的方案？「多出來的那一人份，可以給其他人吃得更多，讓單人睡雙人房」，假設自己花了錢報名旅行團，但出發當天沒有到，「不管什麼理由我只要沒出現，就還要再多賠償嗎？難道不能當作我錢給你，我自願放棄嗎？」

貼文曝光，有網友認為臨時取消就是不對，「就是你的問題沒錯啊，公司在事前要先付訂金、保險給旅行社，又因為你突然不去必須修改訂單，而且還是出發的『前一周』，這些修改訂單增加的隱形成本，本來就是要由你吸收，而且公司還幫你負擔部分費用，已經很佛了」、「不管是前幾天取消還是直接放鳥，團費、住宿費多半都不能退了，所以公司的錢也拿不回來，然後人頭數不足落到另一個級距，整體團費更貴」、「有的航空公司no show甚至會有罰款」。

根據中華航空、長榮航空規定，旅客未於班機起飛前3小時取消訂位且未登機，或辦妥報到手續後未登機，將依各機票規定收取未登機費。