　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

家人開刀「前一周取消出國員旅」被討1萬元賠償　他氣炸！網喊合理

▲▼端午連假桃園機場人潮,桃園機場,桃機,出國,自由（圖／記者李姿慧攝）

▲原PO臨時決定不去員工旅遊。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者施怡妏／綜合報導

公司為慰勞員工，安排了全額補助的出國員工旅遊，但一名男網友表示，家人剛好在出發前一天臨時開刀，決定放棄行程，留下來陪家人，跟公司告知後，卻因臨時取消造成旅行社開票人數不足，需支付1萬多元的違約金，旅行沒有去到，還要賠錢讓他很不滿。貼文曝光，網友認為收取違約金很合理。

男網友在Dcard發文，公司全額補助出國員工旅遊，但他意外發現家人在出發前一天需動手術，因此決定放棄旅遊陪伴家人。他向負責旅遊的同事反映後，卻被告知由於臨時取消，導致團體人數不足，旅行社會收取違約金，公司願意吸收部分損失，但他仍須支付1萬多元的違約費用。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO對此感到不滿，如果出發當天才臨時告知不參加，或許就不必負擔違約金，「反正飛機時間到，你們一群人也是要飛，到時頂多算是我趕不上飛機，自己放棄員旅權利而已」，現在不僅沒享受到員工旅遊，還要自掏腰包賠錢，「當個老實人提前告知，換來這樣的結果」。

原PO補充，假如原本跟旅行社說好10人團，但是有一人不能參加，為何不能以10人的方案繼續進行，要改成9人的方案？「多出來的那一人份，可以給其他人吃得更多，讓單人睡雙人房」，假設自己花了錢報名旅行團，但出發當天沒有到，「不管什麼理由我只要沒出現，就還要再多賠償嗎？難道不能當作我錢給你，我自願放棄嗎？」

貼文曝光，有網友認為臨時取消就是不對，「就是你的問題沒錯啊，公司在事前要先付訂金、保險給旅行社，又因為你突然不去必須修改訂單，而且還是出發的『前一周』，這些修改訂單增加的隱形成本，本來就是要由你吸收，而且公司還幫你負擔部分費用，已經很佛了」、「不管是前幾天取消還是直接放鳥，團費、住宿費多半都不能退了，所以公司的錢也拿不回來，然後人頭數不足落到另一個級距，整體團費更貴」、「有的航空公司no show甚至會有罰款」。

根據中華航空、長榮航空規定，旅客未於班機起飛前3小時取消訂位且未登機，或辦妥報到手續後未登機，將依各機票規定收取未登機費。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
517 2 2897 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
12網紅削1700萬！　名單曝光
龔益霆自爆交往江祖平！上月分手　「網抓包說謊」PO證據打臉
「塔巴」颱風最快明生成！　連4天降雨西半部一片紅
遊樂設施出包！遊客卡60米高空　義大世界回應
獨／「台北最強宵夜」頂讓！　業者：店名不變、團隊全留任
快訊／PCB概念妖股發威　上沖下洗爆大量
趙少康鬆口：盧秀燕朱立倫郝龍斌都不選「我就選」
家人突開刀「前一周取消出國員旅」！　被討1萬賠償氣炸

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

吃完彰化6家爌肉飯！癡情男「大佛魔咒」被分手...網跟著淚崩了

21天女嬰染RSV狂咳嘔吐！傳染力強1次可傳3人　醫：無特效藥

輸入「ㄘㄜ」竟能搜到すき家！網友實測：輸去啊也可以

鮭魚之亂4年了！「1縣市」仍有20%人未改　釣本尊：不敢給媽媽知道

多休5天！「1縣市學生」10月放16天假　媽媽喊崩潰

又有颱風最快明晚生成　連4天降雨明顯「西半部一片紅」

龔益霆自爆曾交往江祖平　8月底分手了！「網抓包說謊」PO證據打臉

【廣編】宮廟齊聚萬人祈福！全台最大玄天上帝慶典十月南投登場

曾當女團練習生！她沒等到出道「等到狼爪」：謝謝江祖平說話

出國超愛買「帶登機箱被勸退」　一票人秒推神物：輕能裝又不佔空間

【怪手vs騎士】怪手司機不爽「三角錐被碰」　狂甩鑿頭硬攔騎士

【氣到破音XD】多慧爸爸調椅子沒注意害她摔跤 她氣到鴨子音：爸爸壞人！

【紅燈硬闖】男子酒後過馬路！慘遭男大生撞擊喪命

【北院外心碎】柯文哲今開庭！陳佩琪隔鐵網探夫　掩面痛哭嘆：他犯了什麼罪

【不著痕跡】急「消除」金正恩DNA？　北韓人員被捕捉峰會後「擦桌椅」

【不講武德】貴賓遭喵皇怒賞貓拳...被揍傻眼看鏡頭QQ

血淚開箱文曝！無良人蛇逼賣淫先試車　地獄淫魔「1人蹂躪20女」

【別說了...】開會與女友免提通話　被爆私下說主管多屁話還腳臭XD

【不捨舅舅念大學】4歲娃看他整理宿舍...抱媽偷哭QQ

【娃故意將牙刷拿顛倒！】爸來回試探卻反被聰明誤XD

吃完彰化6家爌肉飯！癡情男「大佛魔咒」被分手...網跟著淚崩了

21天女嬰染RSV狂咳嘔吐！傳染力強1次可傳3人　醫：無特效藥

輸入「ㄘㄜ」竟能搜到すき家！網友實測：輸去啊也可以

鮭魚之亂4年了！「1縣市」仍有20%人未改　釣本尊：不敢給媽媽知道

多休5天！「1縣市學生」10月放16天假　媽媽喊崩潰

又有颱風最快明晚生成　連4天降雨明顯「西半部一片紅」

龔益霆自爆曾交往江祖平　8月底分手了！「網抓包說謊」PO證據打臉

【廣編】宮廟齊聚萬人祈福！全台最大玄天上帝慶典十月南投登場

曾當女團練習生！她沒等到出道「等到狼爪」：謝謝江祖平說話

出國超愛買「帶登機箱被勸退」　一票人秒推神物：輕能裝又不佔空間

林維恩旅美首年火速升2A　初登板3.1局失2分展現壓制力

年領300萬股息達人1招估價　7檔私房股買點全公開

防外來綠色殺手　林業保育署嘉義分署號召社區齊力除蔓種樹

吃完彰化6家爌肉飯！癡情男「大佛魔咒」被分手...網跟著淚崩了

保時捷「無線充電」成真！首搭車型Cayenne E4電動休旅、明年開賣

衛生紙上榜！專家列Costco「科克蘭10大商品」實測翻車

21天女嬰染RSV狂咳嘔吐！傳染力強1次可傳3人　醫：無特效藥

高球名將俞俊安辦攝影展　盼名古屋亞運效力中華隊

輸入「ㄘㄜ」竟能搜到すき家！網友實測：輸去啊也可以

快訊／國8安定段5車連環撞「零件噴滿地」1送醫　後方回堵3公里

遇到徐巧芯願意合照？王世堅爆笑回應

生活熱門新聞

台版廣末涼子爆22歲姐弟戀！　江祖平歷任男友曝光

德媒警告遊客來台要三思　觀光署：台灣交通比泰國好

最美檢察官轉當律師心聲曝！曬婚紗照辣翻

台中學霸妹絕美宣傳照曝　暴擊2萬人：戀愛了

江祖平疑是被害者　「一篇發文」露餡

應曉薇「高顏值女兒」首度亮相！　網歪樓認岳母

建德國中招生跳票！棒球隊變社團體育生傻眼

普渡11禁忌一次看！　誤觸小心被跟回家

彈性育嬰假明年上路！婦團：30天單日請假仍太少

「香港四大天王」最服誰的演技？一票點名他

北市等5縣市38℃熱爆　午後桃園以南炸雷雨

喊「幼兒園」是中國用語！幼教老師秒打臉　由來曝光

琵琶颱風「向東大迴轉」　午後恐炸雷雨

「國民女婿」接掌疾管署　學霸之路曝光

更多熱門

相關新聞

徐巧芯假裝粉絲　王義川見真容怒離場

徐巧芯假裝粉絲　王義川見真容怒離場

立委保衛戰成功，國民黨立委徐巧芯犒賞10多名助理們，自掏腰包前往捷克員工旅遊，沒想到半路上巧遇綠委王義川，徐巧芯笑著上前假裝是粉絲要合照，舉起手機自拍，最後摘下墨鏡露出真面目，讓王義川氣得起身離場「不想理妳啦！」

員工旅遊「兄弟姊妹都去」她傻眼　網卻不挺

員工旅遊「兄弟姊妹都去」她傻眼　網卻不挺

最強鐵飯碗「事假全薪、月薪7萬」！30年員工捨不得退休

最強鐵飯碗「事假全薪、月薪7萬」！30年員工捨不得退休

《傻傻的花》復出作釀合約糾紛　資深玉女歌手告音樂教父獲賠1百萬

《傻傻的花》復出作釀合約糾紛　資深玉女歌手告音樂教父獲賠1百萬

本要離職！公司突宣布「員旅奢玩1國家」　網見下半年超爽

本要離職！公司突宣布「員旅奢玩1國家」　網見下半年超爽

關鍵字：

公司補助員工旅遊違約金旅遊取消網友分享

讀者迴響

熱門新聞

江祖平深夜再發聲！　掀無意識硬上內幕

江祖平：我一定要索賠性侵罪！

9寳爸撐一家突倒下腦死　今拔管留下妻小10人

台版廣末涼子爆22歲姐弟戀！　江祖平歷任男友曝光

江祖平怒回：不如我們一起去驗傷

AV男優點名1人「女優教科書」 揭三上悠亞、河北彩伽真面目

德媒警告遊客來台要三思　觀光署：台灣交通比泰國好

江祖平半年前熱擁底迪被拍！照片曝光

傳產大嫂扮「神鬼會計」涉掏空2.7億　遭聲押禁見

快訊／孫安佐表姊涉「愛情詐騙」求刑5年

血淚試車開箱文曝　地獄淫魔「1人蹂躪20女」

江祖平發不自殺聲明！　點名三立副總

彰化男想3P　竟硬上國中前女友

江祖平揭醜聞！三立副總認：我兒

日男山中醒來失憶！一旁放60萬現金成謎團

更多

最夯影音

更多

【怪手vs騎士】怪手司機不爽「三角錐被碰」　狂甩鑿頭硬攔騎士

【氣到破音XD】多慧爸爸調椅子沒注意害她摔跤 她氣到鴨子音：爸爸壞人！

【紅燈硬闖】男子酒後過馬路！慘遭男大生撞擊喪命

【北院外心碎】柯文哲今開庭！陳佩琪隔鐵網探夫　掩面痛哭嘆：他犯了什麼罪

【不著痕跡】急「消除」金正恩DNA？　北韓人員被捕捉峰會後「擦桌椅」

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面