地方 地方焦點

桃園榮家慶九三軍人節　音樂會揮國旗激昂高歌「國家」好熱血

▲桃園榮家慶九三軍人節

▲桃園榮家慶九三軍人節，音樂會揮國旗激昂高歌「國家」好熱血。（圖／榮家提供）

記者楊淑媛／桃園報導

謝謝您們昔日保家衛國，您們是永遠的國軍英雄。桃園榮家3日慶祝九三軍人節，邀請飛揚人聲樂團於榮家展演廳舉辦「九三音樂會」，為長輩帶來專業級的阿卡貝拉純人聲演唱，以及薩克斯風演奏，演繹流行、經典及愛國歌曲，並藉由大合唱「聲聲不息」向榮民長輩及國軍官兵致敬。

桃園榮家表示，音樂會開場即帶著長輩高歌「中華民國頌」，感念先賢先烈的守護，接續是抒情小品「我只在乎你」、「能不能留住你」與振奮激昂「愛拚才會贏」等曲交織，經典熟悉的旋律，吸引伯伯阿姨齊聲合唱。

▲桃園榮家慶九三軍人節

▲飛揚人聲樂團演出。（圖／榮家提供）

而阿卡貝拉的純人聲演唱、人聲模仿樂器，讓長輩驚嘆連連，沉靜在純真清澈的嗓音，樂團特別為榮民獻上「感恩的心」，感謝當年軍旅生涯的付出才有今日的安居樂業，壓軸現場齊聲高歌「國家」，在九三軍人節的時刻一起把驕傲獻給國家，現場洋溢著熱情與活力。

飛揚人聲成立於104年，為TCMC台灣合唱音樂中心所輔導的樂齡Acappella樂團之一，其成員主要來自永和愛樂合唱團及三峽之音合唱團的銀髮族音樂同好，懷抱著對社會的愛及合唱熱情參與多場公益演出。

團長丁安平表示，自身亦為退伍榮民，在幫親友探詢安養住所時來到桃園榮家，驚嘆這裡的清幽環境，也發覺可以用音樂為榮民帶來祝福，正逢九三軍人節，相信是上天最美好的安排。

更多新聞
更多新聞

東亞經濟協會攜陽明交通大學　建立台日半導體產學合作里程碑

雲端發票中100萬不能領！得主「來不及歸戶」獎金沒了

不是詐騙！他ATM領1000「抽中1.5萬大獎」　一票人哀號：每次都跳過

北韓傳對身障者進行人體實驗　聯合國委員會震驚

繼林郁婷後！阿爾及利亞拳后克莉芙也退賽　WB性別檢測惹議

台北最強清粥小菜「小品雅廚」驚傳頂讓　員工透露：70歲老闆累了

福斯「首款小型電動掀背車」名稱確認！GTI高性能版本同步登場

好市多買錯牛肉！退貨被問「你知道要丟掉嗎」　她批情勒掀論戰

瘋傳9條海底電纜斷線「台灣淪孤島」　事實查核報告6點打臉

金正恩、普丁、習近平同台　川普發文：你們在密謀反美

