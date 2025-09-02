人夫偷吃女同事正宮抓姦3人大亂鬥　他到警局才知戴2年綠帽

▲摩鐵示意圖，非本文當事人。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名已婚卓姓女子與公司李姓人夫搞婚外情，李妻知道後氣得提告求償50萬元，法院判卓女需賠6萬元，沒想到卓女賠錢後仍「欲罷不能」，繼續偷會李男，結果在摩鐵外被李妻二度抓包，當場演變成「2女1男全武行」，場面火爆到警察全都來了，卓女的老公趕到派出所接人時，才驚覺自己頭頂一片綠油油，氣得反手告李男，求償60萬元。法院審理後認定李男確實侵害卓女丈夫的配偶權，判賠20萬元。

判決指出，李男2018年與妻子結婚，2022年10月，李妻發現丈夫與卓姓女同事關係曖昧，調查後證實兩人偷情。李妻怒告卓女求償50萬元，高雄鳳山簡易庭審理時，雖然卓女否認交往，但法官從訊息內容判斷雙方已逾越普通同事關係，裁定卓女得賠6萬元。

卓女悄悄瞞著老公賠錢，心想風波就此落幕，卻依舊和李男藕斷絲連。2024年8月6日，她和李男摩鐵開房後，竟撞上早已守候的李妻，3人當場爆發口角，最後直接上演「拳腳秀」，警方被驚動到場，3人全被帶回派出所。

卓女老公接到通知急忙趕來，才發現自己戴綠帽，還是「超大一頂」，氣得提告李男並求償60萬元。高雄地院審理時，李男雖坦承短暫交往，但辯稱早就分手。不過法官認為證據確鑿，判決李男應賠20萬元，全案可上訴。