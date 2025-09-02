汐止警抓毒蟲　名律師竟淪抓耙仔

　
社會 社會焦點 保障人權

汐止警抓毒蟲　名律師王捷拓竟淪抓耙仔

王捷拓曾是知名檢察官，2020年轉戰律師，卻在隔年替「打手訓練基地案」辯護時，疑涉洩密遭到台中地檢署起訴。（圖／報系資料照）

▲王捷拓曾是知名檢察官，2020年轉戰律師，卻在隔年替「打手訓練基地案」辯護時，疑涉洩密遭到台中地檢署起訴。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT 

汐止警方今（2025）年初巡邏盤查逮到38歲通緝犯施競堯，警方溯源追查，不僅搗破新店吳姓男子的「家庭毒窟」，還意外發現施競堯竟是曾獲國際檢察官傑出獎的名律師王捷拓洩密案的關鍵證人。毒蟲施競堯是2021年爆發的台中「打手訓練基地」械鬥案的被告之一，而台中地檢署偵辦「九州博弈」案時，發現王捷拓涉嫌在「打手訓練基地械鬥案」中，透過施競堯洩密，施競堯逃亡遭通緝，竟因警方盤查而落網。

台中地檢署去年偵辦「九州博弈」案時，意外查出名律師王捷拓，涉嫌在「打手訓練基地」械鬥案被告辯護時，疑將「文哥（管芥寬）稱要培訓人員出國當健身教練和保全不合理，所以法官認為會有串供的可能」等偵查秘密，先後告知施競堯與另名律師洪家駿，洪家駿也將律師陪訊的偵查秘密，連同王捷拓告知的偵查秘密，先後告知施男等人。

中檢指出，施競堯事後回報給「九州博弈」幕後金主謝威儀，助其成功逃亡。王捷拓、洪家駿兩名律師涉嫌洩密遭檢方起訴，並在法院準備程序庭上否認犯行。

王捷拓擔任檢察官期間曾獲得國際檢察官傑出獎，兩屆的公務員傑出貢獻獎，歷任南投、台中、金門等一、二審檢察官或主任檢察官，被媒體封為「內線交易終結者」、「緝毒鐵漢」。王捷拓2020年轉任律師，業務十分興隆

台中市大雅「打手訓練基地」2021年爆發械鬥衝突釀1死多傷，衍生律師王捷拓涉嫌洩密的案外案。（圖／翻攝畫面）

▲中市大雅「打手訓練基地」2021年爆發械鬥衝突釀1死多傷，衍生律師王捷拓涉嫌洩密的案外案。

施競堯曾涉入槍砲與幫派鬥毆案上過媒體版面，2021 年從北部派人馬南下，參與「打手訓練基地」械鬥，最終釀成一死多傷，被檢方視為重要被告，而且是王捷拓洩密案的關鍵證人。施因槍砲案淪為通緝犯，四處藏匿。

今年一月施競堯在汐止遭警方盤查，身上搜出依托咪酯菸彈，線索一路追到新店安祥路民宅，警方破門攻堅，查扣大麻菸彈 160 顆、毒咖啡包 150 包及大量毒品製品，現場宛如小型加工廠。27歲藥腳吳姓男子在住家被捕，辯稱毒品僅供自用，卻難以解釋房內市值破百萬毒品及器具何來。

汐止警方意外捕獲的施競堯因毒品案再度被捕，同時也成為檢方辦理律師洩密案的重要環節，「打手訓練基地」金主謝威儀自台中地檢署2021年6月發布通緝以來已逃亡四年多，中檢認定王、洪兩律師洩密而起訴，搜索後分別諭知30萬、50萬元交保。隨著施競堯落網，台中地院有望釐清王捷拓、洪家駿是否透過施嫌轉洩偵查秘密，台中地檢也能持續追查謝威儀的逃亡路線。

汐止分局強調，大麻仍屬第二級毒品，吸食恐損害腦部、心血管及呼吸系統健康，尤其對青少年發育影響甚鉅。意圖販賣而持有二級毒品者，最高可面臨五年以上有期徒刑，呼籲民眾切勿以身試法。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

