狠心飼主！牧羊犬綁電動車「拖著跑30分鐘」　口吐白沫被溜到死

▲ 帕夏被拖著跑數公里後口吐白沫流血倒地。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／編譯

南韓一名50多歲飼主在大熱天出門遛狗，將牽繩綁在電動腳踏車上，以10至15公里時速疾駛逾30分鐘，竟將狗狗「活活遛死」，被控虐狗嫌疑， 警方進一步調查更發現飼主更多虐狗行徑。

《韓聯社》報導，天安東南警察署1日說明，已依違反《動物保護法》嫌疑聲請對50多歲嫌犯的拘捕令，他涉嫌於8月22日晚間約7時52分，在天安市東南區新富洞的天安川步道遛狗時，將他飼養的大型牧羊犬「帕夏」（音譯）綁在電動腳踏車上，騎車長達逾半小時。

路過民眾看見被拖著跑的帕夏一邊流血一邊猛喘氣，趕緊上前制止犯嫌，並通報警方及天安市廳。當時天安氣溫為28.1度，濕度高達79%，天氣十分悶熱，帕夏當場倒地口吐白沫、不斷發出短促叫聲，雖被送往動物醫院搶救，但在途中便不幸死亡。

據檢查結果推測，帕夏死因為訓練項圈持續壓迫頸部導致呼吸困難及熱衰竭等。警方根據民眾拍攝的影片及犬隻狀態，研判飼主使用殘忍手段導致犬隻死亡，還發現他涉嫌在屋頂等惡劣環境下放養、虐待2隻狗。

警方透露，犯嫌近期將一隻牧羊犬送養至其他地區，領養人也證實當時犬隻健康狀況不佳，懷疑有受虐情形。犯嫌則否認嫌疑，辯稱「只是因為狗胖了，想讓牠運動，沒有想害死牠的意思。」

這起案件點燃動保團體及愛犬人士怒火，紛紛呼籲拘留飼主深入調查，截至1日下午4時已有逾4萬人在線上平台參與連署，要求嚴懲犯嫌。

▼ 畫面可能引起不適，請慎入。