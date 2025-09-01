　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸委會：中共藉「九三閱兵」抱團取暖　成為非民主國家「霸主」

▲▼沈有忠1日下午出席「中共『九三閱兵』可能操作及影響」座談會。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委沈有忠。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

中共將於3日在天安門廣場舉行「九三閱兵」，陸委會副主委沈有忠1日表示，中共企圖藉閱兵塑造一個非民主國家「抱團取暖」的話語權，成為非民主國家的「霸主」，並轉移老百姓的目光，用民族主義來穩固領導。

沈有忠1日下午出席「中共『九三閱兵』可能操作及影響」座談會，他分析，中共「九三閱兵」對內、對外各有不同的意涵，對外的話，就是企圖塑造一個非民主國家「抱團取暖」的話語權，也就是這一次看到出席的20幾個國家中，大多數都是非民主國家。

沈有忠認為，中共在此時間點舉辦閱兵，並且在北京舉行，確實是有企圖要成為非民主國家的「霸主」。

▼「中共『九三閱兵』可能操作及影響」座談會。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼沈有忠1日下午出席「中共『九三閱兵』可能操作及影響」座談會。（圖／記者蔡紹堅攝）

沈有忠說，中共也有意威嚇台灣，所以可以看到透過「九三閱兵」要展示一些新型武器，或不斷在台海周邊軍演，也都是希望透過武嚇逼迫台灣接受政治安排。

沈有忠提到，對內，中共也企圖用閱兵的方式來轉移焦點，例如9月1日實施的「強制社保」、勞工失業率居高不下等社會問題，「大閱兵能轉移老百姓的目光，用民族主義來穩固領導，這可能是他們想達到的目的。」

傳出有多位國民黨、新黨等統派人士將出席「九三閱兵」，沈有忠證實，目前國安單位已有掌握，也提前預警，閱兵並不是有助兩岸和平氣氛的活動，也無助全球民主的團結，「呼籲國人不要參加，若真的還是有人不聽勸阻去參加，那麼就是依個案，依規定來處理。」

另外，有23名在大陸發展的台灣藝人因轉貼中共官媒的統戰貼文，被陸委會及文化部調查，沈有忠坦言，會選在「九三閱兵」之前宣布調查報告，就是要讓藝人們知道配合中共黨政軍宣傳活動的嚴重性，希望藝人朋友不要再淪為中共統戰的工具、樣板，「如果說還是有一些藝人，持續來發表矮化國家主權，或唱和武力行為的言論，並配合中共的黨政軍的話，我們將來就會按照不同的個案逐一採取行動。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
402 2 0949 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
轉播驚見「男球迷忘情揉奶」！MLB導播急卡畫面　58秒片瘋傳
快訊／10隻倉鼠丟馬桶　惡女慘了！
健保卡號0越多　飯店餐飲折扣越大！
快訊／東京女街頭遭割喉慘死　兇手抓到了
快訊／謝和弦法院提存40萬！開嗆陳德修
快訊／00929配息開獎！
浩鼎虧損78億！　宣布減資50%
鴻海「納智捷全新跨界電動車來了」8月掛牌曝光！
快訊／土城建案8樓竄濃煙！　2人受困

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

世錦賽銀恨！球后「陳雨菲」負傷吞8顆止痛藥　她淚崩：明年再來

林穎佑：中共藉「九三閱兵」搶抗戰話語權　繼承中華民國歷史

陸委會：中共藉「九三閱兵」抱團取暖　成為非民主國家「霸主」

上合峰會！莫迪緊握普丁手一同入場　「嘿嘿」魔性笑聲全都錄

印巴零互動！領導人戰後「首次」同場　上合會2人尷尬坐斜對面

「九三閱兵」前　日本駐中使館示警「避免說日語」

陸公安部推出「國家網路身份認證」App　人臉識別＋電話認證後啟用

「提供成員國120億金援」　習近平：上合會已是世界最大區域組織

陸紙質鐵路車票10／1起走入歷史　由電子發票取代

「孕婦救人」影片瘋傳！當事人澄清：我沒懷孕啊……

Cardi B出庭表情包變迷因　法庭上也做自己..發言超Real

Cardi B出庭「翻白眼.問號臉」　表情包變迷因..發言超Real太好笑

【請收下我的膝蓋】水果攤老闆30秒削光西瓜皮！

【撕心裂肺】台中6歲童墜樓亡今相驗！　男童父不捨崩潰痛哭

【帶狀皰疹不只痛還恐害失智】疼痛醫學權威孫維仁：疫苗是「最划算保險」

陳喬恩淚謝Alan「讓她做自己」 見老婆哭...他急起身幫擦淚！

【兒子窒息的愛XD】兒見媽染頭髮崩潰整路哭　聽是情侶頭秒轉笑臉！

【清晨惡火】中壢民宅火災釀5死！　媳婦、孫子罹難 阿嬤悲痛哭癱「都沒了」

【大型人類貓跳台】貓貓秀技跳起撲懷裡　信任飼主遠距離也敢跳XD

【青蛙變小鳥？】權喜原防界外球的姿勢太鬧了XD

世錦賽銀恨！球后「陳雨菲」負傷吞8顆止痛藥　她淚崩：明年再來

林穎佑：中共藉「九三閱兵」搶抗戰話語權　繼承中華民國歷史

陸委會：中共藉「九三閱兵」抱團取暖　成為非民主國家「霸主」

上合峰會！莫迪緊握普丁手一同入場　「嘿嘿」魔性笑聲全都錄

印巴零互動！領導人戰後「首次」同場　上合會2人尷尬坐斜對面

「九三閱兵」前　日本駐中使館示警「避免說日語」

陸公安部推出「國家網路身份認證」App　人臉識別＋電話認證後啟用

「提供成員國120億金援」　習近平：上合會已是世界最大區域組織

陸紙質鐵路車票10／1起走入歷史　由電子發票取代

「孕婦救人」影片瘋傳！當事人澄清：我沒懷孕啊……

高雄本土登革熱+2！三民區兄弟確診「感染源不明」　警戒範圍曝

威廉下車《效廉 》發聲！逃兵演藝事業全喊卡　電視台證實「他正式入主」

飲用水藏微塑膠危機！專家：「煮沸＋過濾」去除9成微粒

出油、扁塌也不怕！夏季「去油蓬鬆清潔髮品」推薦

【廣編】網美系旅店「福容徠旅澎湖」開幕！縣長陳光復親臨祝賀

台南2025年聯合婚禮登場限額50對　曾文園區見證幸福

泰籍正妹慘了！10隻倉鼠丟馬桶殘忍沖掉　中檢火速分案調查

川普關稅兩度敗訴！　民主的自我修復能力

國賓飯店說明會再爆衝突　民團批：假拆除真興建

RM 35-03 Rafael Nadal自動上鍊腕錶系列新款登場　夏日色調與高性能機芯完美結合

【兒子窒息的愛XD】兒見媽染頭髮崩潰整路哭　聽是情侶頭秒轉笑臉！

大陸熱門新聞

40歲男師外遇16歲女學生　鹹濕對話「震碎三觀」

《長安十二時辰》作者：兒子不愛看書　還得送去作文班

陸清華女博士闖短劇圈 自評「18線演員」剛出道日領一千人民幣

陸女童「摸小老虎」遭咬傷！母怒報警

印巴零互動！領導人戰後「首次」同場　

輸林昀儒「怒摔球拍」　陸選手遭停賽！

中國強制社保9/1生效　已有工廠選擇關停

13歲男孩阻止插隊遭猛踹　超市收銀員態度犯眾怒

陸痛批菲：縱容林佳龍竄訪　必將付出代價

「孕婦救人」影片瘋傳！當事人：我沒懷孕

提供120億金援！習近平：上合會是世界最大區域組織

家人不幫清狗大便　陸女竟將2隻狗丟下21樓

陸幼兒園20元餐費豪吃「鮑魚龍蝦」 園內十個班級9廚師待命備餐

香港房市慘　建築工失業轉做清潔

更多熱門

相關新聞

我官員警告勿參加九三閱兵　國台辦反擊：要追責「台獨打手」

我官員警告勿參加九三閱兵　國台辦反擊：要追責「台獨打手」

我官員透過媒體警告，曾任政務官的國民黨人士，或是指標性人物前往大陸參加九三閱兵，將會依法查辦。大陸國台辦今（29）日進行反擊，稱「對於民進黨當局個別人公開叫囂，甘當『台獨』打手、幫凶，我們將依法追責，堅決打擊」。

23名藝人被查　陸委會：推給經紀公司也要負責

23名藝人被查　陸委會：推給經紀公司也要負責

國台辦轟修法綠色恐怖！陸委會回擊了

國台辦轟修法綠色恐怖！陸委會回擊了

藍委要廢陸委會　梁文傑：我們不會矇著眼

藍委要廢陸委會　梁文傑：我們不會矇著眼

民調：74%不同意軍公教人員擁有大陸證件

民調：74%不同意軍公教人員擁有大陸證件

關鍵字：

陸委會沈有忠

讀者迴響

熱門新聞

開學日「孩子突請假一周」！一票家長：我們家也是

2台人「沖繩潛水」喪命！

2台人赴沖繩潛水喪命　觀光署：自由行參加當地活動

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

除毛師妻帶2孩　5人相擁成焦屍

屈中恆曾涉毒遭抵制！《寶島一村》大陸場次全沒了

蘿莉塔回台「行李藏違禁品闖關」被攔

豪宅帥保全爆紅！值勤照網瘋傳　本尊親回應

40歲男師外遇16歲女學生　鹹濕對話「震碎三觀」

不用等關稅降價！台灣納智捷電車降16萬

童仲彥「2張國考證照」到手　下步計劃曝

台積電3內鬼工程師現身！　今移審智財法院

竹女新生訓練花30分鐘「介紹校狗」

即／成大化工系實驗室爆炸冒煙！2學生送醫

江蕙概念股寬宏藝術飆天價　笑傲娛樂經紀股王

更多

最夯影音

更多

Cardi B出庭表情包變迷因　法庭上也做自己..發言超Real

Cardi B出庭「翻白眼.問號臉」　表情包變迷因..發言超Real太好笑

【請收下我的膝蓋】水果攤老闆30秒削光西瓜皮！

【撕心裂肺】台中6歲童墜樓亡今相驗！　男童父不捨崩潰痛哭

【帶狀皰疹不只痛還恐害失智】疼痛醫學權威孫維仁：疫苗是「最划算保險」

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面