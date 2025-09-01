陸委會：中共藉「九三閱兵」抱團取暖　成為非民主國家「霸主」

▲陸委會副主委沈有忠。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

中共將於3日在天安門廣場舉行「九三閱兵」，陸委會副主委沈有忠1日表示，中共企圖藉閱兵塑造一個非民主國家「抱團取暖」的話語權，成為非民主國家的「霸主」，並轉移老百姓的目光，用民族主義來穩固領導。

沈有忠1日下午出席「中共『九三閱兵』可能操作及影響」座談會，他分析，中共「九三閱兵」對內、對外各有不同的意涵，對外的話，就是企圖塑造一個非民主國家「抱團取暖」的話語權，也就是這一次看到出席的20幾個國家中，大多數都是非民主國家。

沈有忠認為，中共在此時間點舉辦閱兵，並且在北京舉行，確實是有企圖要成為非民主國家的「霸主」。

▼「中共『九三閱兵』可能操作及影響」座談會。（圖／記者蔡紹堅攝）

沈有忠說，中共也有意威嚇台灣，所以可以看到透過「九三閱兵」要展示一些新型武器，或不斷在台海周邊軍演，也都是希望透過武嚇逼迫台灣接受政治安排。

沈有忠提到，對內，中共也企圖用閱兵的方式來轉移焦點，例如9月1日實施的「強制社保」、勞工失業率居高不下等社會問題，「大閱兵能轉移老百姓的目光，用民族主義來穩固領導，這可能是他們想達到的目的。」

傳出有多位國民黨、新黨等統派人士將出席「九三閱兵」，沈有忠證實，目前國安單位已有掌握，也提前預警，閱兵並不是有助兩岸和平氣氛的活動，也無助全球民主的團結，「呼籲國人不要參加，若真的還是有人不聽勸阻去參加，那麼就是依個案，依規定來處理。」

另外，有23名在大陸發展的台灣藝人因轉貼中共官媒的統戰貼文，被陸委會及文化部調查，沈有忠坦言，會選在「九三閱兵」之前宣布調查報告，就是要讓藝人們知道配合中共黨政軍宣傳活動的嚴重性，希望藝人朋友不要再淪為中共統戰的工具、樣板，「如果說還是有一些藝人，持續來發表矮化國家主權，或唱和武力行為的言論，並配合中共的黨政軍的話，我們將來就會按照不同的個案逐一採取行動。」