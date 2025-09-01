雨刷又栽了！職棒假球首腦從政選議員蔡政宜　涉恐嚇光電業者遭逮

▲「雨刷」蔡政宜涉恐嚇光電業者遭逮。

曾涉及職棒簽賭打假球事件的首腦「雨刷」蔡政宜，在3年前以第一高票當選嘉義縣議員後，外界以為他洗心革面，沒想到，他雖然金盆洗手不再從事職棒簽賭，卻遭橋頭地檢署鎖定涉嫌教唆友人恐嚇當地光電業者，蔡政宜昨企圖從桃園機場出境，在機場被緊急攔下，今將移送檢方複訊，強制處分結果稍晚出爐。

「雨刷」蔡政宜在3年前自行宣布當選，消息一出，不少球迷紛紛在PTT上「噓爆」，痛罵「超級可悲」、「這超扯，公平正義在哪」、「不噓他對不起棒球」。中職也做出回應，強調會以保護球員為優先。 由於蔡政宜在2009年職棒發生震驚全台的職棒打假球事件，當年蔡政宜擔任地下賭盤操盤手，透過金錢及性招待等各種手段收買選手打假球，藉此操控比賽在地下賭盤獲利，差點讓中華職棒倒台，因此，球迷們對於「玩球版」(即簽賭)非常痛恨。 本刊調查，蔡政宜這次遭逮是因為嘉義縣海線發展漁電共生，光電業者進駐魚塭設置光電設施，當地村民發起陳情抗議，認為大型機具頻繁出入，影響生活作息，居民不堪其擾，抱怨連連。

不過，今年6月初，一名自稱是議員助理的張簡姓男子與地方人士王姓男子自稱能幫忙協調，向光電業者恐嚇勒索400萬元，嘉義地檢署逮人後向法院聲請羈押禁見。當時外界即影射與蔡政宜有關，不過，蔡政宜跳出來喊冤，表示張簡姓男子是他當兵認識的友人，他的議員助理名單內沒有此人，張簡個人行為與他無關。

就在外界以為風波告一段落後，沒想到，橋頭地檢署更早之前就收到類似情資，同樣懷疑蔡政宜藏身幕後操盤，並向光電業者勒索要錢，就在檢方準備伺機抓人時，蔡政宜卻突然早一步出國避風頭。 本刊掌握，蔡政宜在越南暫避風頭一陣子後，連他的太太也帶小孩去加拿大溫哥華，最近蔡政宜悄悄返台，以為沒事了，昨天他突然又決定從桃園機場出境，橋檢認為機不可失，決定緊急收網逮人，至於檢方是否將他聲押，備受外界矚目。

蔡政宜今年53歲，他曾因中華職棒假球事件簽賭案聲名大噪，他被判刑3年8月定讞，出獄後獲東石前鄉長及農會系統支持，加上他已故父親曾任東石鄉代會副主席，家族也有人是高雄6連霸議員，政治人脈豐沛，首度參選即以第一高票當選。



