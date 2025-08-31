大稻埕煙火當街格鬥片瘋傳　刺青男越級打怪「一拳撂倒」壯壯哥

記者邱中岳、柯沛辰／新北報導

2025大稻埕夏日節壓軸煙火秀30日晚間登場，首次施放的大型千輪煙火，不料現場卻上演當街格鬥，讓周遭群眾驚呼連連。警方初步了解，2名男子疑似因為人潮推擠爆發口角，雙方相互叫囂，怎料其中一名刺青男子突然衝上前出拳猛毆，導致另一人面部腫脹。

在網上流傳的事發影片顯示，一名身材壯碩的男子與刺青男子相互叫囂，期間不停被推肩膀，氣得撂下一句「我不看了可以了吧？」隨後掉頭離去，但刺青男仍繼續怒嗆「Ｏ你娘」，讓壯碩男心有不甘，回頭又吼了一聲：「你兇什麼兇阿！」不料遭刺青男衝上來一拳揍翻在地，讓在場眾人發出驚呼。

▲▼兩人近距離相互叫囂，期間刺青男不斷動手推壯哥肩膀。（圖／翻攝自Threads）

圍觀的一名「包包哥」眼見刺青男將人壓制在地、不斷朝面部揮拳狂毆，似乎沒有要停手的意思，立刻上前居中阻擋、制止，才讓整起暴力衝突落幕。事後，遭毆打的壯碩男報警，但警方到場時，動手的刺青男已經不見蹤影，因此只能先陪同壯男就醫治療，後續再通知刺青男到案。

警方初步向目擊者詢問衝突起因，疑似是因為當時現場人潮眾多，前方人群停滯，但後方的人想繼續往前走，便不耐煩地問「為什麼不移動？」結果雙方當場吵起來，最終演變成肢體衝突。對此，受傷的壯碩男指控，是刺青男單方面動手，但因目前僅有一方說法，詳情仍待刺青男到案釐清。

▼紅圈中的「包包哥」見義勇為，不僅出手制止，還硬是將施暴的刺青男擠開。（圖／翻攝自Threads）

許多網友看完影片紛紛大讚見義勇為的包包哥：「勸架的比較猛」、「中間背包包的先生超屌」、「好險有包包哥幫忙阻擋」、「空手擋的那位先生挺猛的！沒他的事跳出來擋」、「擋住人的那個男生才是最帥的...，大哥你是我大哥」。

還有不少人對刺青男的行為嗤之以鼻：「台灣為什麼那麼多89」、「包手的怕弱掉太糗所以硬幹」、「為什麼這麼浪漫的地方有這麼沒品的人？好丟臉！」，甚至認為「胖子沒自信，這體格差只要動手他馬上變飛猴」、「怎麼會有人敢惹比自己高的胖子，搞不好肌肉量比你多個50％」、「體型優勢拜託請發揮一下，其實擋得住第一拳，你應該就可以用體重壓制他！」

