母嬰品牌稱「配方奶粉含糖量如可樂」　婦團批錯誤資訊要求道歉

生活中心／台北報導

知名母嬰用品「媽媽餵」（Mamaway）拍片宣稱，市售嬰兒配方奶粉含糖量超高，等於兩大瓶可樂，引發醫師批評胡說八道。婦團今天也開記者會強調，這凸顯台灣長期嬰兒餵養資訊上結構問題，要求品牌道歉、衛福部調整嬰兒哺餵政策。

▲▼奶粉,奶瓶,餵奶,嬰兒,新生兒,寶寶。（圖／CFP）

▲母嬰品牌拍片聲稱配方奶粉含糖量超高引發爭議。（示意圖／CFP）

媽媽餵的影片中宣稱「一瓶奶粉有一半以上都是糖，等於兩大瓶可樂」，如果寶寶喝了這麼多糖，腸道裡面的益生菌會變少，容易出現過動問題，接著還直說「你的寶寶是餐餐喝珍奶」。相關內容引發醫師批評根本是「錯誤觀念」。

台灣女人連線今天召開臨時記者會指出，這起事件凸顯台灣長期以來在嬰兒餵養資訊上的結構性問題，政策過度強調母乳，導致配方奶相關資訊匱乏，讓婦女及家庭在餵養選擇上無所適從。

台灣女人連線表示，母嬰品牌擁有龐大的市場影響力，資訊散播廣泛，應該以科學數據為依據，而非以恐懼操作換取流量，影片將配方奶等同於可樂、珍奶，甚至暗示會造成過動，完全忽視科學差異，妖魔化配方奶，等同是對家長「情勒」。

台灣女人連線指出，衛福部多年來大力推動「母乳哺育」，忽視配方奶在現實生活中普遍使用的事實，資訊不只難找甚至購買都受到限制。直到2023年，在台灣女人連線及時任立委王婉諭的要求後，配方奶成分才得以在網路上公開並開放網購，這顯示政策如何以「推廣母乳」為名，壓抑資訊透明，犧牲婦女與家庭的便利性與選擇權。

台灣女人連線表示，衛福部不應齊一式推動「母乳哺餵」，提高其他餵養方式的門檻來抑制需求，嬰兒餵養應建立在科學可信與資訊透明的基礎上，無論是母乳或配方奶，選擇都應由母親與家庭依據自身條件與需要來決定，而不是被社群輿論或品牌行銷所綁架。

台灣女人連線呼籲社會，停止對母親的道德綁架，停止透過「母乳崇拜」或「妖魔化配方奶」情勒，要求母嬰品牌應對於錯誤訊息與不當比喻造成的社會混淆與母親焦慮，誠懇承擔責任並向社會大眾道歉。

台灣女人連線也說，衛福部應立即澄清、提供正確資訊並調整嬰兒哺餵政策，不應只偏重母乳，而是要正視配方奶在家庭日常中的實際需求，提供中立、完整、科學可信的資訊，真正照顧到所有孩子的需要。

食藥署回應，目前經衛福部查驗登記的嬰兒與較大嬰兒配方食品共128項，依據台大醫院健康電子報資料，一般足月產母親的成熟母乳，每100毫升可提供乳糖6.7至7.8克，登記許可在案的嬰兒配方食品、較大嬰兒配方輔助食品及特殊醫療用途嬰兒配方食品，每100毫升乳糖約5.5至7.7克，並無明顯差異。

食藥署表示，鼓勵以母乳哺育為優先，當無法餵哺母乳時，建議諮詢醫師、營養師或醫護人員等專業人員意見，就嬰兒自身狀況來選擇合適嬰兒配方食品及正確食用方法。

更多新聞
