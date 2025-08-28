男女輪流抓尾巴虐待溝鼠取樂！甩圈摔地生死不明　警依動保處送辦

記者張君豪／台北報導

大安分局敦化南路派出所8月28日0時47分許，接獲報案稱大安路一段某巷弄內燒烤店有民眾深夜飲酒喧嘩、妨害安寧情事，警方隨即到場查處，並告誡路旁群眾降低音量，見民眾態度配合且陸續散去後，警方遂離開前往查處其他案件。但有民眾拍下現場約５名男女酒客居然在警察關懷囑咐降低音量後，跑到燒烤店對面把玩老鼠，甚至一名男子抓著街鼠尾巴玩起大怒神甩圈，虐待動物誇張行徑都被拍下上傳到社群平台。

▲28日凌晨北市大安區民眾拍下醉漢當街把玩虐待街鼠，警方證實將函請動保處調查。（圖／翻攝社會事新聞影音）

後來轄區大安分局經社群媒體處得知上情，發現這批群眾於警方離去後仍於上址把玩溝鼠，經查證確有此情況，警方調閱監視器釐清相關涉案人身分後，檢附相關資料，函轉北市動保處進行調查。

▲28日凌晨北市大安區民眾拍下醉漢當街把玩虐待街鼠，警方證實將函請動保處調查。（圖／記者張君豪翻攝）

警方藉此案例呼籲，夜間請避免製造噪音，勿妨害他人安寧；且勿有虐待、傷害或遺棄動物之情形，警方將加強巡查，以維護市民安全。

