大學師生開撕結局曝！女師罵「醜怪級」　他回擊「像鄧佳華挑眉」

▲林師被學生罵「像鄧佳華挑眉」，法官認為「鄧佳華」為負面代名詞是主觀解讀，判林師敗訴。（圖／翻攝自鄧佳華臉書）

記者葉品辰／台南報導

台南市一名林姓女大學教師因不滿學生在她的臉書粉專留言她像「像鄧佳華挑眉」、惡意在Google評論給1星負評、長期對她提出妨害名譽、違反個人資料保護法、誣告、違反跟蹤騷擾防制法等告訴，讓她身心俱疲，請求賠償70萬元。台南地方法院民事庭認為，「鄧佳華」為負面代名詞是主觀解讀，判林師敗訴。

林師主張，該生多次在她的粉專留不雅留言如「妳們女生看到帥哥就是會一直高潮」或嘲弄「像鄧佳華挑眉」，並在Google評論惡意留下1星，使其形象受損，又多次以妨害名譽、違反個資法、誣告、違反跟蹤法提出告訴，導致林師身心俱疲，警方曾核發跟蹤騷擾告誡書，足以證明其權利受侵害。

殷生辯稱，不雅留言不是他留的，說老師挑眉動作像鄧佳華只是他的看法，並不是謾罵。另外，Google評論則是因林師曾於粉專公開他的姓名、資料，還罵他是「醜怪級」，屬個人經歷之表述，並非抹黑。提出多次告訴也是依法維護自身權益，並非惡意濫訴。

法院審理後認為，原告無法舉證「高潮留言」確係被告所為；而「挑眉像鄧佳華」，屬對公開影片的主觀評論，未涉及不當羞辱。至於Google評論，內容有客觀事實依據，未達抹黑程度。被告多次提告雖有部分遭檢方不起訴，仍屬憲法保障的訴訟權行使，不能算是報復性騷擾。

因此，法院認定原告主張缺乏證據，無法構成侵權或名譽受損，判決駁回原告全部請求，訴訟費用由原告負擔，全案仍可上訴。