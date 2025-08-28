不肖兒6度闖空門偷走15萬「便當錢也不放過」　母傷心PO網報警

▲苗栗縣竹南鎮一戶民宅連被偷6次，女屋主赫然發現竊嫌是許久未連絡的兒子，忍無可忍選擇報警。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮一戶民宅近月屢遭竊賊闖空門，至少被偷走15萬現金，邱姓女屋主察看監視器畫面，赫然發現竊嫌竟是很久前跟前夫所生的賴姓小兒子，直到被偷第6次，她傷心之餘決定報警，並將不肖兒行竊的畫面貼到臉書社團，提醒民眾防範。

擔任居服員的邱姓婦人指出，5月中左右丈夫皮夾現金4000元不翼而飛，原本以為是丈夫自己記錯，因此沒有報案；到了6月3日，她皮夾現金4000元、家中零錢罐約5000元、客人代購便當現金1000元都被偷，調閱家中監視器，發現是自己和前夫生的小兒子闖空門，心想是自己人，自認倒楣之餘只有更換門鎖，仍未報案。

邱女說，沒想到，7月19日丈夫準備支付的汽車維修費現金10萬元，再度被賴嫌偷走，忍無可忍就去派出所報案，結果，8月18日、25日，賴嫌2度行竊未成，27日又被賴嫌偷走2萬3千元，她實在忍無可忍，選擇將行竊畫面曝光，提醒民眾小心，強調賴嫌可能出現在後龍、苗栗、竹南、頭份等地區出沒。

竹南警分局今天說，依據報案人稱該嫌已非第一次入內行竊，疑似為家中親友，採證已掌握相關跡證，並已鎖定特定人士，將傳喚到案。