性侵犯怨出獄難翻身！罕見聲請「裁判書遮名」　士院3理由打槍

一名男子過去因強制性交、強制罪遭判刑4年8月，另有兵役案件判刑3月，合併服刑，並於2017年獲准假釋，假釋期內交付保護管束。出獄後，他主張姓名公開在「司法院裁判書查詢系統」，讓他難以找到工作、維繫家庭及社交生活，因而聲請「裁判書遮名」。士林地院審理後認為，姓名依法應公開，故駁回。

阿正（化名）2012年間，透過網路認識正妹，相約看電影後，返家途中將機車停於某處河堤偏僻路段，拉扯、搶奪手機並施暴壓制，最後以指侵得逞，被依強制性交罪判刑4年6月、強制罪判刑4月，合併應執行4年8月，全案定讞；2014年間，阿正接獲臨時召集令，卻無故遲到2天才入營，被依《妨害兵役治罪條例》判刑3月，得易科罰金。

他自2013年起入監服刑，合併刑期至2017年底。經矯正署審查，於2017年3月獲准假釋，並交付保護管束，直到同年12月刑期屆滿。

然而，阿正多年後出獄，卻發現自己的姓名仍完整出現在司法院裁判書查詢系統中，任何人只要輸入名字就能輕易查到他過往的刑案細節，這讓他重返社會的路顯得格外艱難。

他向法院聲請指出，自己投遞履歷屢屢碰壁，疑是雇主搜尋姓名後發現前科紀錄；在人際互動上，親友、同事甚至陌生人也能輕易得知其犯罪背景，讓他時常感到羞辱與排斥。

更令他難堪的是，姓名公開不僅影響自身，也讓家人名譽蒙受打擊，親屬背負沉重壓力。基於此，他希望能將「定應執行刑」裁定中的姓名予以遮蔽，或至少改為代號，好讓自己有重返社會的機會。

法院審理後認，依《法院組織法》第83條規定，裁判書公開是司法透明與監督的重要機制，除少年、性侵害、智慧財產或國安等特別案件外，自然人姓名原則上必須公開，本案並不在例外範圍。

其次，現行公開版本的裁判書已經遮蔽出生年月日、身分證號、住所等個資，阿正誤以為仍對外揭露，實屬誤會；此外，法官強調姓名公開是在「人民知的權利」與「個人隱私權」之間取得平衡，若全面遮名，將削弱社會對司法判決的檢驗功能，綜合以上理由，依《刑事訴訟法》第220條駁回聲請。

事實上，司法院自1996年起逐步在裁判書查詢系統導入隱私保護機制，包括刪除出生年月日、身分證號與住址，並以「甲○○」、「乙○○」等代號取代部分姓名。然而，姓名是否該全面遮隱，至今仍有爭議；許多當事人認為公開姓名讓其「一輩子被貼標籤」，但司法實務仍堅持「公開為原則、遮隱為例外」。