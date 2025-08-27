北監又鬧鬼！　恐怖情人「襲胸管理員」還打死獄友

▲去年最後一天，台北監獄發生越南受刑人（左）打死馬來西亞獄友（右）的命案。（圖／鏡週刊提供，下同）

週六、農曆7月1日鬼門開，台灣各地都在普渡祭拜，監獄也不例外，尤其是台北監獄，因為最近北監鬧鬼的傳聞甚囂塵上，不少管理員跟受刑人私下都表示，曾在深夜看到冤魂出沒，搞得大家人心惶惶，囚情不穩，至於為什麼會鬧鬼？據說跟去年最後1天，發生在和舍28房的命案有關。

去年12月31日清晨6點多，淒厲的呼救聲從北監和舍28房傳出，鄰近舍房的受刑人紛紛驚醒，管理員隨即趕到現場，打開房門，只見1名受刑人倒臥地板上，一動也不動，滿臉是血，另1名受刑人則是緊握拳頭，眼中布滿血絲，管理員雖不知究竟發生了什麼事，但直覺大事不妙。

管理員第一時間舉起警棍，控制施暴的受刑人，喝令他蹲下、雙手抱頭，另1名管理員則跑回辦公室，聯繫監獄內的救護車，準備把身受重傷的受刑人送醫搶救，救護車沒多久就將該受刑人送到鄰近的天主教聖保祿醫院救治，但因傷勢嚴重，最終仍宣告不治。消息傳回北監後，高層十分震驚，除了前往醫院了解狀況，也要求調閱舍房監視器畫面，保存證據，釐清相關案情。

▲監獄中的受刑人若國籍不同、語言不通，依慣例應避免同房。示意畫面，圖非當事人。

吹哨者A先生告訴本刊，獄方清查後掌握，凶手是越南籍阮姓受刑人，因殺人罪入獄服刑，案發當天，他徒手痛毆馬來西亞籍的周姓獄友致死，但2人其實才同房不到24小時，並沒有深仇大恨。A先生透露，阮男入獄後狀況不斷，不但曾攻擊管理員，還毆打獄友致重傷，甚至對女教化員襲胸，惡行可說是罄竹難書。

本刊調查，阮姓男子是越南籍移工，12年前在公司宿舍因故與同鄉女友發生口角，一氣之下持刀刺傷對方，之後把廚房裡的瓦斯鋼瓶搬進房內，開啟開關，再點火引燃棉被，最後將棉被蓋在女友身上，隨即逃逸。他的女友因一氧化碳中毒、窒息死亡，被燒成焦屍，阮最終遭警方逮捕，法院審理後，依殺人、縱火等罪名，將他判刑14年。

▲監獄的囚房空間狹小，受刑人容易發生口角或肢體衝突。

至於被阮男打死的馬來西亞籍周姓受刑人，之前無業、缺錢花用，去年初透過通訊軟體微信，認識1名網友，雙方約定由周協助運毒來台，事成後對方將支付馬幣4萬元（約新台幣29萬元）當作報酬。同年4月，周在泰國曼谷機場收取2個夾藏大麻的行李箱後，搭機飛往香港，再轉機來台灣，結果被海關查獲，最後被依運輸毒品罪判刑5年半，隨即進入台北監獄服刑。

