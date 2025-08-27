安碁資訊總經理爆不倫人妻同事　處長見「雲端蕾絲照」冒綠光

▲安碁資訊總經理吳乙南被爆出戀上下屬妻子，遭下屬怒告上法院。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

科技業再傳辦公室偷吃！本刊獲報指出，宏碁集團旗下的股票上市櫃公司安碁資訊總經理吳乙南，不顧麾下人妻業務主管已和同公司處長結婚多年，更育有一雙兒女，2人大談婚外情。直到事件東窗事發後，處長為「成全」妻子而離婚，也一狀怒將總經理吳乙南告上法院，目前案件仍在台北地院審理中。

據了解，被戴綠帽的人夫處長將其一生奉獻給安碁資訊，一路成為公司某部門處長，並結婚生子，卻怎樣也沒料到，好不容易將一雙兒女拉拔長大，在鄰近退休之際，意外發現和自己同公司擔任業務部門主管的老婆出軌，而其出軌的對象甚至還是公司的總經理。

▲人夫在與老婆一起共用的Google雲端硬碟內，發現老婆穿著蕾絲睡衣和總經理視訊照。

人夫處長的律師當庭指出，由於當事人前配偶為業務工作關係，其所在的職場環境變動較大，更由總經理直屬管轄，雙方在一來一往間疑似因此日久生情。人夫處長更驚訝的發現，老婆常會將總經理約出來吃飯、見面，甚至還有和總經理一起的合照、情人節卡片等，相關偷情證據竟被老婆全數放在2人均可檢視的Google雲端硬碟資料夾中。

人夫處長的律師表示，處長還收到同事偷拍老婆和總經理一起牽手的照片，不僅如此，總經理吳乙南還常貼心的陪老婆一起去看病，2人半夜視訊聊天，畫面中老婆只穿了蕾絲睡衣。所幸2人的一雙子女均已成年，他也做出決定，先一狀將老婆和總經理通通告上法院，要求損害賠償，再和老婆離婚，以「成全」老婆。

案件進入司法程序後，雙方對簿公堂，總經理吳乙南律師主張人夫處長婚姻破裂與吳並無直接原因，2人婚姻本已出現裂痕。而人夫的「前配偶」事後也主張，後來其放在Google雲端硬碟上的「偷情」證據，被前夫下載下來做為證據成交給法院，涉嫌妨害電腦使用，雖然雙方均有權限可以查看，但她並未同意前夫下載另作他用。

▲宏碁子公司安碁資訊創立於2000年，在資訊安全領域深耕多年，為台灣資安市場翹楚，卻爆出總經理疑似與員工人妻好上。

據悉，安碁資訊創立於2000年，為宏碁投資之子公司，其在資訊安全領域深耕多年，為台灣資安市場翹楚，就連台北地院等公家單位，若有相關資訊安全需求之課程，也會尋求安碁資訊之協助。而安碁資訊也是國內唯一SOC自建數位鑑識中心，主要負責資訊安全管理、資訊安全監控、資訊安全檢測與情資分享、維運等相關業務。

1965年次的吳乙南是安碁資訊總經理，交大計工系、美國Syracuse University電腦資訊科學碩士，曾任BMC Taiwan總經理、IBM Taiwan行銷經理，產業資歷超過20年。

本刊致電安碁資訊，安碁資訊表示，依照主管機關規定已訂有相關行為準則、經營守則與作業程序等，本案已由包含外部專家之委員會完成調查，其中查無職場不法侵害之情事，公司已依委員會建議進行相關處置；由於本案內容涉屬私領域範疇且已進入民事訴訟程序，我們不便進行其他評論。​

