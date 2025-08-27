　
社會 社會焦點 保障人權

北監爆受刑人被打死！　多人驚見冤魂討公道

命案發生後，台北監獄（圖）封鎖消息，沒有對外發布新聞。示意畫面，圖非當事人。

▲命案發生後，台北監獄封鎖消息，沒有對外發布新聞。示意畫面，圖非當事人。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台北監獄爆發越南籍受刑人打死馬來西亞籍獄友的命案，去年12月31日清晨6點多，淒厲的呼救聲從北監和舍28房傳出，鄰近舍房的受刑人紛紛驚醒，管理員隨即趕到現場，打開房門，只見1名受刑人倒臥地板上，一動也不動，滿臉是血，另1名受刑人則是緊握拳頭，眼中布滿血絲。

受重傷的受刑人送醫搶救，但因傷勢嚴重，最終仍宣告不治。獄方清查，凶手是越南籍阮姓受刑人，因殺人罪入獄服刑，案發當天，他徒手痛毆馬來西亞籍的周姓獄友致死，但2人其實才同房不到24小時，並沒有深仇大恨。

去年最後一天，台北監獄發生越南受刑人（左）打死馬來西亞獄友（右）的命案。（示意畫面，AI繪圖Adobe Firefly生成，本刊美術組後製）

▲去年最後一天，台北監獄發生越南受刑人（左）打死馬來西亞獄友（右）的命案。

本刊調查，依監獄慣例，囚犯國籍不同、語言不通，應避免同房，主管明顯失職，但案發後，主管沒被懲處，考績還獲優等，只有倒楣的舍房管理員遭到調職，獄方也沒發布消息。

監獄中的受刑人若國籍不同、語言不通，依慣例應避免同房。示意畫面，圖非當事人。（翻攝台北監獄臉書）

▲監獄中的受刑人若國籍不同、語言不通，依慣例應避免同房。示意畫面，圖非當事人。

案發後，獄方處置疑點重重，首先，未通報轄區消防隊到場協助，而是派監獄的救護車將周男送醫；其次，死者相驗未通報轄區桃園市警局龜山分局，而是直接找上同屬法務部管轄的桃園地檢署，與一般命案的處理方式有異。

監獄的囚房空間狹小，受刑人容易發生口角或肢體衝突。

▲監獄的囚房空間狹小，受刑人容易發生口角或肢體衝突。

恐怖的是，最近不少管理員在鬧出人命的舍房看到冤魂，傳聞甚囂塵上，也讓管理員及囚犯們人心惶惶。有受刑人聲稱深夜看到死者現身，哭著訴說委屈，希望對方幫他討公道，嚇得受刑人瑟瑟發抖，整夜難以入眠。還有管理員夜間巡查時，看到死者蹲坐囚房內，哭著說自己想回家。

被打死的馬國受刑人因不想到監獄的工場（圖）工作，遭主管換房懲處。示意畫面，圖非當事人。（翻攝台北監獄臉書）

▲被打死的馬國受刑人因不想到監獄的工場（圖）工作，遭主管換房懲處。示意畫面，圖非當事人。

北監表示，案發第一時間就封鎖現場，保存監視錄影畫面，陪同家屬辦理遺體解剖及勘驗，家屬對死因無意見，獄方已協助完成遺體火化及骨灰運返事宜，全案由桃園地檢署偵辦中。

★《鏡週刊》關心您：不良行為，請勿模仿


※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

【這本人吧XD】等紅燈遇到cos兩津勘吉　連腳踏車都還原了！

