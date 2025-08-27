　
政治

2度打槍朱立倫！　國民黨主席交棒掀風暴

朱立倫（右）喊話交棒、盧秀燕（左）不接招，基層與支持者盼盡速整合。

▲朱立倫（右）喊話交棒、盧秀燕（左）不接招，基層與支持者盼盡速整合。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

大罷免落幕，全台31名藍委保位戰成功，國民黨主席朱立倫在823大罷免當晚，公開懇請台中市長盧秀燕接下黨主席，引發挺盧派不滿，直斥朱在整人，意外掀起茶壺內風暴，朱、盧皆堅定「禪讓」給更佳人選，亦引發黨內大論戰。不只黨魁難產，本刊調查，國民黨團也浮現鷹派與論述派之爭，隨著2026選舉將至，與民眾黨如何保持競合距離，已成藍營新的難題，黨高層不諱言，從黨中央到立院黨團，都試圖重新開機，如今卻卡在系統重整，缺乏能夠快速整合的桶箍而埋下隱憂。

「我誠摯懇請盧秀燕市長，接任下一屆國民黨主席，來承擔下一屆黨主席的重責大任。」823罷免投票結果出爐，也代表國民黨以31：0抗罷成功，主席朱立倫率領黨內一級主管召開記者會，除了向總統賴清德提出5大建言，更發表「畢業感言」，點名無意爭取黨魁大位的台中市長盧秀燕接棒，意外掀起黨內議論。

朱立倫（中）823罷免開票後，不僅重申交棒說，更進一步指名盧秀燕承擔主席重責。（鏡報劉耀勻）

▲朱立倫（中）823罷免開票後，不僅重申交棒說，更進一步指名盧秀燕承擔主席重責。

盧秀燕則在隔天出面，以美關稅議題重創台中在地中小企業，必須堅守崗位，實踐過去對市民的承諾，「最困難的時候，媽媽會留在家」，表明不會參選主席，並強調她不必坐在主席的位置，也會和大家同一陣線，只要黨需要，她會像過去一樣無役不與。

盧秀燕（中）表態不選主席，「留在家」協助中小企業度過關稅衝擊。（鏡報林煒凱）

▲盧秀燕（中）表態不選主席，「留在家」協助中小企業度過關稅衝擊。

朱、盧隔空喊話，外界霧裡看花，藍營內部則憂心，好不容易抗罷成功，卻掀起分裂，恐衝擊明年九合一選舉。本刊掌握，盧陣營對朱公開點名頗為訝異與不滿，認為朱明明可以重申交棒的立場就好，竟在已有其他黨內同志表態參選主席的狀況下，直接點名盧接棒，尤其朱的子弟兵、國民黨發言人楊智伃，甚至在社群平台回應網友質疑時直言：「盧市長也可選擇要不要登記，但我們誠摯邀請跟歡迎。」更讓盧陣營不舒服。

台灣史上最大規模罷免落幕，國民黨以31：0抗罷成功，守住國會最大黨優勢。（鏡報鄒保祥）

▲台灣史上最大規模罷免落幕，國民黨以31：0抗罷成功，守住國會最大黨優勢。

本刊調查，朱立倫今年5月接受媒體專訪，正式提出「交棒說」，直到823大罷免落幕期間，朱、盧至少二度面對面討論黨主席議題，朱屢屢勸盧應承擔重責，但盧皆婉拒。如今主席改選議題檯面化，一方堅持交棒、一方堅持不接棒，朱不排除再找盧碰面會商。


