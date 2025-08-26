小英男孩涉綠能弊案收賄　卓榮泰：綠能犯罪絕不可再發生

▲行政院長卓榮泰前往立法院進行專案報告。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

經濟部綠能科技推動中心（綠推中心）前副執行長鄭亦麟，涉用職務之便向業者收賄，遭檢方約談後聲押。對此，行政院長卓榮泰（26日）說，任何不法的行為，政府一定拿出鐵腕，已請法務部重新再檢查，經濟部內部也要做好管控，「無論是哪一個犯罪，尤其最深惡痛絕的綠能犯罪，絕對不允許再發生」。

鄭亦麟有「小英男孩」之稱，曾在民進黨智庫工作，並在前總統蔡英文時期跟隨林全進入行政院，擔任能源及減碳辦公室主任。2018年27歲的鄭亦麟在經濟部與科技部合作設立的「綠推中心」任副執行長；2019年因熟悉風電事務，出任台船子公司「台船環海」董事，引發譁然；2025年初，經濟部主導成立的綠電售電平台「台灣智慧電能公司」，延攬他成為首任總經理，再次引起爭議。

調查局台南市調處日前接獲情資，鄭亦麟涉嫌趁著職務之便，收取綠能業者賄賂，經請台北地檢署檢察官高文政指揮蒐證、分析並清查金流後，以不違背職務收賄、財產來源不明、洗錢等多項罪嫌，對鄭的住居所及涉案公司等22處展開搜索，並向台電公司調閱相關資料以釐清案情。

卓榮泰今赴立法院備詢前受訪說，任何不法的行為，政府一定拿出鐵腕，無論發生在什麼時候，一定要依照現有的法律強力的來制止。這個案例也讓所有現在在政府當中的所有人員知道，無論是哪一個犯罪，尤其最深惡痛絕的綠能犯罪，絕對不允許再發生。

「我請法務部重新再檢查，我也請經濟部內部要做好管控，絕不允許同樣的事情再發生。」卓榮泰強調，這件事情就依法處理，毋枉毋縱。如果真有屬實，一定要加快速度，給國人更清楚的一個事件的真相。