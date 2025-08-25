辣椒水噴眼動機曝！天道盟主嫌不滿李正皓發言　要他破相上節目

▲政治評論員李正皓遭辣椒水攻擊原因曝。（資料圖／記者許靖祺攝）

記者黃宥寧／台北報導

政治評論員李正皓今年6月駕車離開電視台時遭辣椒水襲擊，檢警調查發現，主嫌具天道盟背景的李姓男子因不滿其節目發言，揚言要讓他「破相上節目」，遂出資買兇並帶同夥多次場勘，下令攻擊臉部。當日李正皓遭吳姓男子假裝糾紛攔車後噴灑辣椒水，造成雙眼結膜炎。士林地檢署今（25）日依傷害等罪起訴4人。

34歲李男對李正皓在節目中發表的談話內容極度不滿，遂於6月12日召集3名同夥，包括24歲、21歲的吳姓男子與27歲陳姓男子，指示必須「臉部下手」，並交付辣椒水一瓶。李男允諾事成後支付21歲吳男5萬元，其餘2人各1萬元，甚至聲稱若遭警方查獲，會協助交保。

李男為確保計畫順利，親自帶人前往李正皓住處及電視台兩度場勘，並分配角色：21歲吳男負責出手攻擊，另一名吳男負責在現場調度，陳男則擔任把風盯梢，形成臨時性犯案小組。

▼監視器拍到21歲吳男對李正皓犯案後逃逸的身影。（資料圖／記者潘鳳威翻攝）

6月19日晚間，嫌犯先前往李正皓住處埋伏，未能攔停車輛，行動失敗，隨即改往電視台守候。晚間7時2分，李正皓駕車載人離開電視台，21歲吳男立刻衝上前假裝行車糾紛迫使其停車，趁他搖下車窗瞬間，朝李的眼睛猛噴辣椒水，隨即逃逸，導致李雙眼結膜炎。

案發後，李正皓隨即報警並送醫。警方調閱監視器、行車紀錄器、通聯紀錄，並查扣被告手機還原Telegram對話，佐證整起犯行。4名被告到案後均坦承參與，並一致指出李男是主謀。

檢方認為，雖然4人分工合作，但僅屬臨時性結合，難以認定為「犯罪組織」，因此未依組織犯罪防制條例偵辦。全案依《刑法》第277條傷害罪、第304條強制罪起訴4人，後續將進入法院審理。