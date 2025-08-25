　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

辣椒水噴眼動機曝！天道盟主嫌不滿李正皓發言　要他破相上節目

李姓男子因不滿某電視台主持人在節目中發表的言論，竟萌生報復心態，要求對方「臉部下手，破相上節目」，不惜出資買兇，還親自帶人前往主持人住處、電視台兩度場勘。去年6月19日晚間，主持人駕車離開電視台時，果真遭吳姓男子假扮行車糾紛攔車，並趁其搖下車窗瞬間，朝雙眼噴灑辣椒水，導致結膜炎。士林地檢署認定4人涉犯傷害罪、強制罪，今依法提起公訴。

▲政治評論員李正皓遭辣椒水攻擊原因曝。（資料圖／記者許靖祺攝）

記者黃宥寧／台北報導

政治評論員李正皓今年6月駕車離開電視台時遭辣椒水襲擊，檢警調查發現，主嫌具天道盟背景的李姓男子因不滿其節目發言，揚言要讓他「破相上節目」，遂出資買兇並帶同夥多次場勘，下令攻擊臉部。當日李正皓遭吳姓男子假裝糾紛攔車後噴灑辣椒水，造成雙眼結膜炎。士林地檢署今（25）日依傷害等罪起訴4人。

34歲李男對李正皓在節目中發表的談話內容極度不滿，遂於6月12日召集3名同夥，包括24歲、21歲的吳姓男子與27歲陳姓男子，指示必須「臉部下手」，並交付辣椒水一瓶。李男允諾事成後支付21歲吳男5萬元，其餘2人各1萬元，甚至聲稱若遭警方查獲，會協助交保。

李男為確保計畫順利，親自帶人前往李正皓住處及電視台兩度場勘，並分配角色：21歲吳男負責出手攻擊，另一名吳男負責在現場調度，陳男則擔任把風盯梢，形成臨時性犯案小組。

▼監視器拍到21歲吳男對李正皓犯案後逃逸的身影。（資料圖／記者潘鳳威翻攝）

▲▼ 監視器拍到21歲吳男對李正皓犯案後逃逸的身影 。（圖／記者潘鳳威攝）

6月19日晚間，嫌犯先前往李正皓住處埋伏，未能攔停車輛，行動失敗，隨即改往電視台守候。晚間7時2分，李正皓駕車載人離開電視台，21歲吳男立刻衝上前假裝行車糾紛迫使其停車，趁他搖下車窗瞬間，朝李的眼睛猛噴辣椒水，隨即逃逸，導致李雙眼結膜炎。

案發後，李正皓隨即報警並送醫。警方調閱監視器、行車紀錄器、通聯紀錄，並查扣被告手機還原Telegram對話，佐證整起犯行。4名被告到案後均坦承參與，並一致指出李男是主謀。

檢方認為，雖然4人分工合作，但僅屬臨時性結合，難以認定為「犯罪組織」，因此未依組織犯罪防制條例偵辦。全案依《刑法》第277條傷害罪、第304條強制罪起訴4人，後續將進入法院審理。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
406 1 3112 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
接生悲劇！印4.2kg寶寶「頭被扯斷」　身軀仍卡子宮
威廉波特奪冠前！教練突喊暫停「我上來帥一下」
婉拒柯建銘慰留？　吳思瑤：很尷尬的問題、昨不敢接電話
民進黨團爆請辭潮！　王義川被問是否續任副幹事長低調避答
確定了！　IU、朴寶劍來台出席AAA
快訊／輝達秀「新大腦」產品　5檔概念股亮燈嗨翻！
少1周暑假「換10天連假」　197所學校今提早開學
被爆拒發辭職信！　邱泰源避答：謝謝大家關心

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北竿鄉親冠心病致「心絞痛」！海巡火速出動　送連江縣立醫院急診

酒客夜店沒盡興轉衝全家超商　偷239元威士忌遭店員追捕制伏

濺血圖卡恐嚇11檢座！他辯灑了番茄醬　女嫌也認了：是我也會怕

高雄轎車「鬼切」迴轉！騎士噴飛　40萬紅牌重機「倒頭栽」毀了

涉綠能弊案收賄2000萬！　雲林縣前議長沈宗隆一審判3年6月

中和男撿盆栽失足「2樓陽台墜人行道」　頭部重創開刀搶救

彰化83歲嬤順手牽羊！偷500元銀飾事跡敗露　當場下跪賣慘求饒

辣椒水噴眼動機曝！天道盟主嫌不滿李正皓發言　要他破相上節目

新店大火畫面曝！巷弄內「烈焰吞噬轎車」　住宅陷火海伴爆炸聲

屏東夜釣意外！男開波特船出海落水　警消搜索一夜未獲生死不明

楊宗緯重摔2公尺舞台！　被攙扶離場「表情痛苦」

【硬要有用】當老公又買了沒用的玩具

蔡依林看菜單超認真　被虧「考試嗎」曝祕訣

【女友開外掛XD】表演風火輪笑翻男友　家貓卻一臉懵

吳宗憲跟Miusa「父女情斷」　感慨：身在福中不知福

【藏這麼多彩蛋？】排球少年主題日開場舞細節炸裂！滿滿的排球招式粉絲嗨翻！

【卓榮泰多次請辭】賴清德慰留：繼續承擔重任一起守住國家

【有夠離譜】國道驚見特斯拉男睡翻！開自動駕駛「內線狂飆」

【貪快翻車】高雄18歲騎士闖紅燈突急煞！人車前空翻2圈摔地

【一定是大拇指的啦】男騎重機被弟弟緊盯，一個讚笑翻車主

北竿鄉親冠心病致「心絞痛」！海巡火速出動　送連江縣立醫院急診

酒客夜店沒盡興轉衝全家超商　偷239元威士忌遭店員追捕制伏

濺血圖卡恐嚇11檢座！他辯灑了番茄醬　女嫌也認了：是我也會怕

高雄轎車「鬼切」迴轉！騎士噴飛　40萬紅牌重機「倒頭栽」毀了

涉綠能弊案收賄2000萬！　雲林縣前議長沈宗隆一審判3年6月

中和男撿盆栽失足「2樓陽台墜人行道」　頭部重創開刀搶救

彰化83歲嬤順手牽羊！偷500元銀飾事跡敗露　當場下跪賣慘求饒

辣椒水噴眼動機曝！天道盟主嫌不滿李正皓發言　要他破相上節目

新店大火畫面曝！巷弄內「烈焰吞噬轎車」　住宅陷火海伴爆炸聲

屏東夜釣意外！男開波特船出海落水　警消搜索一夜未獲生死不明

志願役加給調至3萬「被釋憲」　卓榮泰：若結果要編「會同時補足」

女護士高鐵站狂奔！忍痛咬掉穿戴甲救人　陸網大讚：人美心善良

邱泰源拒下台？　綠黨團：鼓勵卓榮泰大破大立進行改組

安南醫院攜手丹麥專家　引進TMS腦刺激治療邁向國際

蔡英文貼燦笑合照！陳智菡揶揄1句　網酸爆：怎麼能不好笑呢

挺進全球4強！　台灣籃球小將幸宇勝Jordan THE ONE總決賽揚威

熱帶低壓最快周四生成　明起雨區擴大水氣增

36度高溫必備「清涼小物」有感降價　手搖族最愛提提杯、冰晶風扇必收

韓媒關注！台灣「怪物投手」領軍封王　賴敏男：很高興為台灣奪冠

大罷免後的反思　戒掉台灣政治社會的貪瞋癡

【硬要有用】當老公又買了沒用的玩具

社會熱門新聞

找到舌頭、咽喉！彰化7歲女童「遺體完整了」

快訊／上班快改道！　國1連環撞塞爆

快訊／女生喊救命！　台中出租套房大火情侶雙亡

台南三寶媽激戰游泳教練　滑進摩鐵多次！尪告小王竟慘敗

台中男陳屍醫院門口！昨天路倒被送醫

囂張華盛黑歷史！　綁女官員強拍裸照逼放水

都更夢碎！　宣明智父子公司遭詐

粉專發文「世壯運禁國旗、五星旗可進場」判免罰

大火畫面曝！新店巷弄內「烈焰吞噬轎車」

即／李正皓電視台外遭襲　士檢火速起訴4嫌

三寶爸偷吃女同事！甜蜜開房27次被抓包

新北當歸鴨連鎖店遭連環攻擊！嫌落網

培根焗烤飯不要培根　新竹白目奧客下場曝

即／天道盟主謀想交保哭了　律師搬勾串羈押被打臉

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

「大圓劍魚」開眼戰強颱西太平洋風王

找到舌頭、咽喉！彰化7歲女童「遺體完整了」

被主人遺忘「龜堅強」竟活著　瘦成骷髏

竹筷重複用害全家罹肝癌！專家揭致命危機

欠卡債200萬！前女團成員「拍裸照賺錢」

98歲老人額頭長角！嫌麻煩竟「自己剪掉」急送醫

「這2天」是申請退休最佳日期！可多領一個月年金

30歲男罹大腸癌4期！醫見生活習慣超意外

賓賓哥公益直播曝身分　性侵女受害者崩潰求下架

快訊／上班快改道！　國1連環撞塞爆

王浩宇怒轟「行政院有夠白痴」：都不知道怎麼幫你解釋

桃猿應援團長失言致歉　Josh冷回8字

絕美罕見「藍龍」現蹤西班牙　泳客急撤

劍魚估今轉中颱　可能還有新颱風模擬路徑曝

吳宗憲與「第四個女兒」斷絕父女關係：身在福中不知福

更多

最夯影音

更多

楊宗緯重摔2公尺舞台！　被攙扶離場「表情痛苦」

【硬要有用】當老公又買了沒用的玩具

蔡依林看菜單超認真　被虧「考試嗎」曝祕訣

【女友開外掛XD】表演風火輪笑翻男友　家貓卻一臉懵

吳宗憲跟Miusa「父女情斷」　感慨：身在福中不知福

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面