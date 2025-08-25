　
政治

大罷免慘敗0：31完封！苦苓酸「人民只要發錢」：芒果乾賣不出

▲▼苦苓。（圖／翻攝自Facebook／苦苓）

▲作家苦苓（王裕仁）。（圖／翻攝自Facebook／苦苓）

記者閔文昱／綜合報導

726、823罷免的結果都出來了，31名國民黨立委、新竹市長高虹安全部挺過罷免案，最終以0：31收場。對此，作家苦苓（王裕仁）認為，這場結果對民進黨的教訓是「台灣人不是專利，愛台灣不是特權，芒果乾賣不出去了，人民不要打仗、只要發錢！」此言一出立刻引發網友熱議。

苦苓23日在臉書發文以「31：0」形容罷免全數失敗，強調「台灣人」不是某一政黨的專利，「愛台灣」也不是特權，並批評民進黨操作「芒果乾」（亡國感）議題失效，當前民心趨向「不要打仗、只要發錢」，暗示現實利益比意識型態更能影響選民行為。

言論一出，不少網友對苦苓的說法不以為然，認為此舉嚴重低估選民智慧，「您確定真的只要發錢就好？太小看台灣人了」、「笑死人，以為錢能收買人心，難怪會0：31」、「一萬元能做什麼？繳2張罰單就沒了」。也有人批評苦苓言論「侮辱國人智慧」、「三觀不正」。

不過，也有聲音指出，罷免案失利並非僅因金錢因素，而是社會對政治角力已感到疲倦，「其實不是要發錢！只是覺得累了、倦了，整個社會為罷免一事鬧哄哄」、「即使罷免成功，藍營艱困選區仍會再選出藍軍人選」。另有網友分析，民進黨原想透過「大惡罷」布局2026年縣市長選舉，卻反被民心冷感打臉。

08/23

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

賴清德、蔡英文、蕭美琴官邸會晤

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

沈伯洋今樹葬母親　「媽媽一直叫我不要從政」

沈伯洋今樹葬母親　「媽媽一直叫我不要從政」

823罷免、核三重啟公投落幕，民進黨立委沈伯洋24日發文表示，社會運動的檢討還在持續，黨內的改革箭在弦上，但他第一件事情是繼續處理母親的後事，終於有空檔，加上天氣好母親可以樹葬。

館長承諾：多出的每塊錢，會用到反民進黨上

館長承諾：多出的每塊錢，會用到反民進黨上

「萊爾校長」爆紅　藍新媒體部：階段性任務完成

「萊爾校長」爆紅　藍新媒體部：階段性任務完成

罷免失敗「就是民意的聲音」　她點出1關鍵

罷免失敗「就是民意的聲音」　她點出1關鍵

核三延役「南高屏同意＞不同意」　柯志恩：代表人民真的受夠了

核三延役「南高屏同意＞不同意」　柯志恩：代表人民真的受夠了

苦苓罷免案民進黨台灣人社會反應

