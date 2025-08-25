大罷免慘敗0：31完封！苦苓酸「人民只要發錢」：芒果乾賣不出

▲作家苦苓（王裕仁）。（圖／翻攝自Facebook／苦苓）

記者閔文昱／綜合報導

726、823罷免的結果都出來了，31名國民黨立委、新竹市長高虹安全部挺過罷免案，最終以0：31收場。對此，作家苦苓（王裕仁）認為，這場結果對民進黨的教訓是「台灣人不是專利，愛台灣不是特權，芒果乾賣不出去了，人民不要打仗、只要發錢！」此言一出立刻引發網友熱議。

苦苓23日在臉書發文以「31：0」形容罷免全數失敗，強調「台灣人」不是某一政黨的專利，「愛台灣」也不是特權，並批評民進黨操作「芒果乾」（亡國感）議題失效，當前民心趨向「不要打仗、只要發錢」，暗示現實利益比意識型態更能影響選民行為。

言論一出，不少網友對苦苓的說法不以為然，認為此舉嚴重低估選民智慧，「您確定真的只要發錢就好？太小看台灣人了」、「笑死人，以為錢能收買人心，難怪會0：31」、「一萬元能做什麼？繳2張罰單就沒了」。也有人批評苦苓言論「侮辱國人智慧」、「三觀不正」。

不過，也有聲音指出，罷免案失利並非僅因金錢因素，而是社會對政治角力已感到疲倦，「其實不是要發錢！只是覺得累了、倦了，整個社會為罷免一事鬧哄哄」、「即使罷免成功，藍營艱困選區仍會再選出藍軍人選」。另有網友分析，民進黨原想透過「大惡罷」布局2026年縣市長選舉，卻反被民心冷感打臉。