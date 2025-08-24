　
大陸 大陸焦點 特派現場

川青鐵路大橋坍塌　中鐵建設品質再引質疑

▲▼ 川青鐵路青海段、尖扎黃河特大橋 。（圖／翻攝 央視、新京報）

文／中央社台北24日電

由中國中鐵集團興建施工的中國川青鐵路青海段尖扎黃河特大橋，22日凌晨發生鋼索斷裂事故，導致16名施工人員跌落，12人死亡，4人失聯。中鐵集團近來屢有工程質量問題，今年曼谷興建大樓倒塌也是由該集團承建，引發質疑。

據新華社、極目新聞等媒體報導，22日凌晨3時許，工程正進行鋼鉸線施拉作業時，鋼索突然斷裂，導致鋼拱掉落、扣塔頂張拉平台同步翻落，16名作業人員跌落，包括15名施工人員、1名工程項目部負責人。

事故現場畫面顯示，大橋中段約數十公尺長的結構脫落掉入黃河。

新華社報導指出，這座大橋2023年開始施工，號稱「世界跨度最大的雙線鐵路連續鋼桁拱橋」，由隸屬中國中鐵集團的「中鐵大橋局集團公司」負責施工。

▲▼ 川青鐵路青海段、尖扎黃河特大橋 。（圖／翻攝 央視、新京報）

浙江工業大學土木工程學院教授彭衛兵根據現場圖片判斷，事故原因是單側吊索塔架上連接的主跨和邊跨扣索大多斷裂，造成扣索連接的正在施工的橋面，以及橋面上的工人墜入黃河，橋面至少斷裂了80至100公尺。

這是中國國營中鐵集團旗下公司今年第二起重大工程事故。今年3月，泰國曼谷施工中的審計署大樓在緬甸強震威力中瞬間倒塌，造成近百人喪生或失聯。該大樓是由中鐵集團旗下「中鐵十局」公司承建。

根據當時陸媒報導，這是中國中鐵十局首個海外超高樓建築，主體辦公樓30層，地震中結構損壞、全部倒塌。

除此之外，中鐵在歐洲也發生工程品質不佳導致事故，之後甚至發生大規模反政府抗議浪潮。德國之聲報導，中鐵和中交建兩家公司參與了塞爾維亞諾維薩德火車站工程。去年，車站在翻新工程僅3年後頂棚坍塌，造成16人死亡，民眾抗議工程貪腐和失職。

今年8月1日塞爾維亞包括前建築、交通和基礎設施部長莫米羅維奇（Tomislav Momirovic）以及國有鐵路基礎設施公司前執行總經理蘇爾蘭（Nebojsa Surlan）在內的11人被逮捕。他們涉嫌虛開發票，讓中國企業「非法獲利」。

▲▼ 川青鐵路青海段、尖扎黃河特大橋 。（圖／翻攝 央視、新京報）

08/23 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

